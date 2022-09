C’était un dimanche typique chez les Serrel. En milieu de matinée, sur le canapé. Bol à céréales dans une main, cuillère dans l’autre. Épanoui mode pyjama. Le moment idéal pour regarder un film.

Mon fils de 9 ans a attrapé la télécommande. Enflammé l’ancien Disney+ et a commencé à défiler. Il atterrit sur Pinocchio.

Pas le Pinocchio sorti en 1940, oh non.

Pas le critique de cinéma Leonard Maltin appelé le “sommet” de l’animation. Ce n’est pas le film qui figure régulièrement dans le top 10 des listes des “meilleurs films jamais réalisés”.

Disney



Non, mon fils voulait regarder le nouveau Pinocchio. Le remake en direct est actuellement au centre de la page d’accueil de Disney Plus. Le Pinocchio qui a sauté les salles et est passé directement au streaming. Le Pinocchio est actuellement assis à un taux mondial de 22% sur les tomates pourries. Il voulait la réel Pinocchio.

Avec l’énergie d’un boomer déchaîné déchaîné, j’ai fait toute une histoire. C’était un refaire, J’ai expliqué. Un remake sans âme qui plus est. Il devrait regarder l’original, le chef-d’œuvre magnifiquement animé à la main. Le conte de moralité intemporel et parfaitement conçu.

“Non,” répondit-il, avec des insectes morts et écrasés pour globes oculaires. “Je veux regarder le Nouveau Pinochio.”

Il ne l’a même pas prononcé correctement. Il n’arrêtait pas de dire “pee-noach-ee-oh”.

Mes amis, nous vivons des temps sombres. Disney travaille sur son catalogue de classiques animés, volant leurs âmes une par une comme une faucheuse productrice de contenu et basée sur l’IA. Il y avait Le roi Lion, un film si mauvais que je ne peux que supposer qu’il était mauvais exprès. Puis il y avait Mulane. Un film qui ressemblait à une bande-annonce de deux heures pour un film qui durait aussi, en quelque sorte, deux heures.

Nous sommes comme les voitures qui font la queue pour voir le terrain de baseball de Kevin Costner à la fin de Field of Dreams. Une réponse pavlovienne que personne ne peut tout à fait expliquer.



Même les films d’action en direct de Disney qui s’étendent d’une manière ou d’une autre de “dieu affreux” à “à peine médiocres” sont encore sacrément mauvais. La belle et la Bête. OK je suppose. Aladdin est sans doute le meilleur, mais il est toujours Tout à fait pas bon. Surtout par rapport au matériel source, chacun d’entre eux étant un classique à part entière, pour des raisons uniques. Mulan, stimulant et charmant ; Aladdin, bruyant et séduisant ; Le roi Lion; classique et épique.

Chacun d’entre eux réduit, essentiellement, en boue. Des films qui puisent dans la même palette. Des films qui se ressemblent, se ressemblent et sont, au mieux, des produits à bande transporteuse conçus pour générer des revenus de la manière la plus sûre et la plus efficace possible.

Mais le processus fonctionne. C’est le problème. Ça marche un peu trop bien. Les enfants, qui ont de minuscules chenilles pour cerveau, sont préprogrammés pour avoir un goût terrible. Livrés à eux-mêmes, ils consommeront du sucre, du Roblox et des épisodes sans fin de Booba jusqu’à ce que vous soyez propre pour profiter des choses qui sont réellement bien. Même ma propre chair et mon sang m’ont brisé le cœur, me disant que l’ancien Roi Lion “était nul” et que le nouveau était “beaucoup mieux”.

Disney



Amener les enfants à regarder un classique plus ancien alors qu’une version plus récente de ce film existe est presque impossible. Je n’ai pas pu convaincre mon fils de regarder le Pinocchio original, et je suppose que cette histoire se déroule de la même manière partout dans le monde. Les enfants ne veulent pas manger de brocoli, ils veulent des pépites. Et en ce sens, le fait même de refaire sans cesse ces films efface leur héritage pour toute une nouvelle génération d’enfants. Des générations d’enfants ont appris à aimer des films comme Pinocchio et Blanche-Neige et Le Livre de la Jungle. Ce langage culturel collectif est attaqué par ces remakes “d’action en direct” complètement bizarres, et ça craint.

Les adultes sont également à blâmer. Poussés par la curiosité et la nostalgie, nous ne pouvons tout simplement pas nous en empêcher. Je vais absolument regarder la nouvelle Petite Sirène. Guy Ritchie réalise un remake d’Hercule. Tu penses que je n’irai pas regarder ça ? Bien sur que je le suis! Je suis un idiot! Nous sommes tous.

Nous sommes comme les voitures qui font la queue pour voir le terrain de baseball de Kevin Costner à la fin de Field of Dreams. Une réponse pavlovienne que personne ne peut tout à fait expliquer. Le libre arbitre n’existe pas.

Si Disney le construit, nous viendrons.

Nous viendrons pour des raisons que nous ne comprenons pas tout à fait. Nous arriverons sans savoir pourquoi nous le faisons. Nous arriverons aussi innocents que des enfants, nostalgiques du passé. Nous passerons l’argent sans même y penser. Car c’est l’argent que nous avons et la paix qui nous manque.

Et merde. Je serai en première ligne. Je le sais juste.