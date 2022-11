Les religions asiatiques tentent de sauver la croix gammée sacrée corrompue par Hitler

Sheetal Deo a été choquée lorsqu’elle a reçu une lettre du conseil d’administration de la coopérative de son immeuble du Queens qualifiant sa décoration de Diwali d ‘«offensante» et exigeant qu’elle l’enlève.

“Ma décoration disait ‘Happy Diwali’ et avait une croix gammée dessus”, a déclaré Deo, un médecin, qui célébrait la fête hindoue des lumières.

La croix équilatérale avec ses jambes pliées à angle droit est un symbole sacré millénaire de l’hindouisme, du bouddhisme et du jaïnisme qui représente la paix et la bonne fortune. Les peuples autochtones du monde entier l’utilisaient de la même manière.

Mais en Occident, ce symbole est souvent assimilé au hakenkreuz d’Adolf Hitler ou à la croix crochue – un symbole de haine qui évoque le traumatisme de l’Holocauste et les horreurs de l’Allemagne nazie. Les suprémacistes blancs, les groupes néonazis et les vandales ont continué à utiliser le symbole d’Hitler pour attiser la peur et la haine.

Au cours de la dernière décennie, alors que la diaspora asiatique grandissait en Amérique du Nord, les appels à revendiquer la croix gammée en tant que symbole sacré sont devenus plus forts. Ces communautés religieuses minoritaires sont rejointes par des Amérindiens dont les ancêtres l’utilisaient dans des rituels de guérison.

Deo pense qu’elle et les personnes d’autres confessions ne devraient pas avoir à sacrifier ou à s’excuser pour un symbole sacré simplement parce qu’il est souvent confondu avec sa version contaminée.

“Pour moi, c’est intolérable”, a-t-elle déclaré.

Pourtant, pour d’autres, racheter la croix gammée est impensable.

Les survivants de l’Holocauste pourraient être à nouveau traumatisés par le symbole qui représente un “concept qui représentait l’anéantissement de tout un peuple” et les horreurs qu’ils ont vécues, a déclaré Shelley Rood Wernick, directrice générale du Centre sur les soins aux survivants de l’Holocauste des Fédérations juives d’Amérique du Nord. . Ses grands-parents se sont rencontrés dans un camp de personnes déplacées en Autriche après la Seconde Guerre mondiale.

“Je reconnais la croix gammée comme un symbole de haine”, a-t-elle déclaré.

Steven Heller, auteur de “Swastika: Symbol Beyond Redemption?”, A déclaré que c’était “un symbole chargé pour tant de personnes dont les proches ont été assassinés de manière criminelle et brutale”. L’arrière-grand-père de Heller a péri pendant l’Holocauste.

“Une rose sous n’importe quel autre nom est une rose”, a-t-il déclaré. “Pour beaucoup, cela crée un impact viscéral.”

Le symbole lui-même remonte à la préhistoire. Le mot “croix gammée” a des racines sanskrites et signifie “la marque du bien-être”. Il a été utilisé dans les prières hindoues, gravé dans l’emblème des jaïns, marqué l’emplacement des temples bouddhistes et représenté les quatre éléments pour les zoroastriens.

Le symbole est omniprésent en Inde aujourd’hui. Il a également été trouvé dans les catacombes romaines ainsi que dans divers endroits en Grèce, en Iran, en Éthiopie, en Espagne et en Ukraine.

Le symbole a été ravivé lors des fouilles du XIXe siècle dans l’ancienne ville de Troie par un archéologue allemand, qui l’a lié à la culture aryenne. Les historiens pensent que c’est ce qui l’a rendu attrayant pour le parti nazi, qui l’a adopté en 1920.

En Amérique du Nord, au début du XXe siècle, les croix gammées ont fait leur chemin dans les éléments architecturaux, les insignes militaires et les logos d’équipe. Coca-Cola a publié un pendentif à croix gammée. Les Boy Scouts ont décerné des badges avec le symbole jusqu’en 1940.

Le révérend TK Nakagaki s’est dit choqué lorsqu’il a entendu la croix gammée qualifiée de “symbole universel du mal” lors d’une conférence interconfessionnelle. Le prêtre bouddhiste basé à New York pense que les croix gammées sont synonymes de temples.

Dans son livre de 2018 intitulé “La croix gammée bouddhiste et la croix d’Hitler : sauver un symbole de paix des forces de la haine”, Nakagaki postule qu’Hitler l’a appelé la croix crochue ou hakenkreuz.

“Vous ne pouvez pas appeler cela un symbole du mal ou (nier) d’autres faits qui existent depuis des centaines d’années, juste à cause d’Hitler”, a déclaré Nakagaki, qui pense qu’il faut plus de dialogue.

La Coalition des hindous d’Amérique du Nord fait partie de plusieurs groupes religieux qui mènent l’effort pour différencier la croix gammée du hakenkreuz. Ils ont soutenu une nouvelle loi californienne qui criminalise son affichage public, faisant une exception pour la croix gammée sacrée.

Pushpita Prasad, un porte-parole du groupe hindou, a qualifié cela de victoire, mais a déclaré que la législation qualifie malheureusement à la fois le symbole sacré et celui d’Hitler de croix gammées.

Cela conduit à l’autocensure. Vikas Jain, un médecin de Cleveland, a déclaré que sa famille avait caché des images contenant le symbole lorsqu’ils avaient des visiteurs en raison du manque de compréhension. Jain dit qu’il est solidaire de la communauté juive, mais il est triste de ne pas pouvoir pratiquer librement sa foi jaïn.

Avant la Seconde Guerre mondiale, le nom “Swastika” était populaire en Amérique du Nord, notamment pour les lotissements de logements à Miami et Denver, un hameau du nord de l’État de New York et un nom de rue en Ontario. Certains ont été renommés tandis que d’autres continuent de le porter.

Le Conseil des noms géographiques de l’Oregon votera bientôt pour renommer Swastika Mountain dans la forêt nationale d’Umpqua.

Le nom de la montagne, tiré d’un ranch voisin qui utilisait une marque de bétail à croix gammée, a fait la une des journaux en janvier lorsque des randonneurs ont été secourus de la butte, a déclaré Kerry Tymchuk, directeur de l’Oregon Historical Society. Un résident d’Eugene a remis en question le nom, stimulant le vote, a-t-il dit.

Pour le peuple Navajo, le symbole représente l’univers et la vie, a déclaré Patricia Anne Davis, une ancienne des nations Choctaw et Dineh. Elle a dit qu’Hitler avait pris un symbole spirituel “et l’avait tordu”.

Au début du 20e siècle, les commerçants ont encouragé les artistes autochtones à l’utiliser pour leurs artisanats. Après qu’il soit devenu un symbole nazi, plusieurs tribus l’ont interdit.

“Je comprends les blessures et les traumatismes que les Juifs subissent lorsqu’ils voient ce symbole”, a déclaré Davis. « Tout ce que je peux faire, c’est affirmer sa véritable signification. … Il est temps de restaurer le sens authentique.

Jeff Kelman, un historien de l’Holocauste basé dans le New Hampshire, pense que le hakenkreuz et la croix gammée étaient distincts. Kelman, qui transmet ce message aux communautés juives, est optimiste quant à la rédemption du symbole.

“Quand ils apprennent qu’une fille indienne pourrait s’appeler Swastika et qu’elle pourrait être harcelée à l’école, ils comprennent comment ils doivent les considérer comme deux symboles distincts”, a-t-il déclaré. “Personne dans la communauté juive ne veut voir l’héritage d’Hitler continuer à nuire aux gens.”

Greta Elbogen, une survivante de l’Holocauste de 85 ans dont les membres de la famille ont été tués à Auschwitz, a déclaré qu’apprendre que la croix gammée est sacrée pour tant de personnes est une bénédiction et une sensation de libération. Elbogen, né en 1938 lorsque les nazis ont annexé de force l’Autriche, s’est caché en Hongrie avant d’immigrer aux États-Unis

Elbogen a déclaré qu’elle ne craignait plus le symbole : “Il est temps de laisser tomber le passé et de se tourner vers l’avenir.”

Pour beaucoup, la croix gammée évoque une réaction viscérale pas comme les autres, a déclaré Mark Pitcavage, chercheur au Centre sur l’extrémisme de la Ligue anti-diffamation qui gère la base de données des symboles de haine du groupe.

L’ADL explique le caractère sacré de la croix gammée dans de nombreuses religions et cultures, mais Pitcavage a déclaré qu’Hitler avait pollué le symbole : “Bien que je pense qu’il est possible de créer une certaine prise de conscience, je ne pense pas que son association avec les nazis puisse être complètement éliminée. ”

Deepa Bharat, Associated Press