Les relations UE-Israël s’effondrent alors que l’Espagne et l’Irlande s’apprêtent à reconnaître officiellement un État palestinien

BRUXELLES (AP) — Les relations entre l’Union européenne et Israël se sont effondrées à la veille du reconnaissance diplomatique d’un État palestinien par l’Irlande et l’Espagne, membres de l’UE, Madrid suggérant que des sanctions devraient être envisagées contre Israël pour ses attaques continues dans la ville de Rafah, au sud de Gaza.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a déclaré à l’Espagne que son consulat à Jérusalem ne serait pas autorisé à aider les Palestiniens.

Dans le même temps, le chef de la politique étrangère de l’UE, l’Espagnol Josep Borrell, a mis tout son poids pour soutenir la Cour pénale internationale, dont le procureur demande un mandat d’arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et d’autres, y compris les dirigeants du Hamas.

« Le procureur du tribunal a été fortement intimidé et accusé d’antisémitisme », a déclaré Borrell. « Le mot antisémite, c’est trop lourd. C’est trop important.

Les mots de colère ont abondé lundi, Katz accusant l’Espagne de « récompenser le terrorisme » en reconnaissant un État palestinien, et affirmant que « les jours de l’Inquisition sont révolus ». Il a fait référence à la tristement célèbre institution espagnole créée au XVe siècle pour maintenir l’orthodoxie catholique romaine qui obligeait les juifs et les musulmans à fuir, à se convertir au catholicisme ou, dans certains cas, à risquer la mort.

« Personne ne nous forcera à convertir notre religion ni ne menacera notre existence – nous ferons du mal à ceux qui nous font du mal en retour », a déclaré Katz.

Même si l’UE et ses pays membres ont fermement condamné l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre, au cours de laquelle des militants ont fait irruption à travers la frontière de Gaza et se sont dirigés vers Israël, tuant 1 200 personnes et en prenant quelque 250 en otages, le bloc a également critiqué l’action israélienne qui a suivi. offensive qui a tué plus de 35 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Les dernières attaques se sont concentrées sur Rafah, où des agents de santé palestiniens ont déclaré que les frappes aériennes israéliennes avaient tué au moins 35 personnes dimanche, ont frappé des tentes de personnes déplacées et ont laissé « de nombreuses » autres personnes piégées dans des débris enflammés.

La plus haute cour de l’ONULa Cour internationale de Justice a exigé vendredi qu’Israël mette immédiatement fin à son offensive sur Rafah, même s’il n’est pas allé jusqu’à ordonner un cessez-le-feu pour l’enclave de Gaza.

« Israël doit arrêter son offensive à Rafah », a déclaré le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares.

L’Espagne, l’Irlande et la Norvège, non membre de l’UE, prévoient d’officialiser mardi leur reconnaissance d’un État palestinien. Leur annonce conjointe la semaine dernière a déclenché une réaction de colère de la part des autorités israéliennes, qui ont convoqué les ambassadeurs des deux pays à Tel-Aviv au ministère israélien des Affaires étrangères, où ils ont été filmés alors qu’on leur montrait des vidéos de l’attaque et de l’enlèvement du Hamas le 7 octobre.

Albares a critiqué le traitement réservé aux ambassadeurs. « Nous rejetons quelque chose qui ne relève pas de la courtoisie diplomatique et des coutumes de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques », a-t-il déclaré.

« Mais en même temps, nous avons également convenu que nous n’allons pas tomber dans une provocation qui nous éloignerait de notre objectif », a-t-il ajouté. « Notre objectif est de reconnaître l’État de Palestine demain, de déployer tous les efforts possibles pour parvenir à un cessez-le-feu permanent le plus rapidement possible et aussi, à terme, parvenir à cette paix définitive. »

