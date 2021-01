Les relations UE-États-Unis ne reviendront pas à ce qu’elles étaient avant l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, selon le plus haut responsable commercial de la Commission européenne.

Sabine Weyland, directrice générale du commerce de l’UE, s’exprimait lors d’une vidéoconférence pour le Center for Strategic and International Studies à Washington, avant l’investiture de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis mercredi.

« Il n’y aura pas de nostalgie. Nous n’allons pas revenir à l’ordre mondial des jours précédents. Le monde d’aujourd’hui n’est plus le même qu’il y a dix ou même cinq ans », a déclaré Weyland.

Les propos de Weyland suggèrent que quatre années d’hostilité envers l’Europe de la part de l’administration de Donald Trump ont laissé une marque.

Néanmoins, Bruxelles recherche une coopération plus étroite avec les États-Unis. Il veut se concentrer sur des priorités fondamentales, telles que la lutte contre la pandémie et ses retombées économiques, la lutte contre le changement climatique et la recherche d’un terrain d’entente sur les politiques numériques et commerciales.

Adam Posen, président du Peterson Institute for International Economics, a déclaré que même avec Trump hors de vue, les intérêts américains sont toujours ce qui compte le plus à Washington.

« L’administration Biden, quelque peu décevante, ne va pas simplement inverser tous les tarifs », a expliqué Posen.

« Ils arrêteront certainement de les escalader et ils arrêteront certains des tarifs les plus ridicules qui ont été imposés aux alliés avec des excuses de sécurité nationale. Mais l’administration Biden tentera d’extraire des choses en échange d’une réduction des tarifs. »

Les tarifs américains sur le brandy français, qui sont entrés en vigueur il y a quelques jours à peine, risquent de ne pas disparaître immédiatement et cela est encore plus vrai pour les tarifs sur les pièces d’avion dans la longue ligne Airbus-Boeing.

Mais selon Peter Trubowitz de la London School of Economics, les deux parties sont impatientes de ne pas laisser les problèmes individuels assombrir une relation qui s’améliorera presque certainement.

« Je pense qu’il y a place ici pour que la relation transatlantique se renforce, mais je pense aussi qu’elle sera plus équilibrée qu’elle ne l’a été dans le passé. Cela va exiger quelque chose du côté américain, certains donnent du côté américain, mais cela exigera aussi quelque chose des Européens », a déclaré Trubowitz à Euronews.