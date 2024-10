Les relations Trump-Poutine reviennent sous le feu des projecteurs après qu’un nouveau livre décrit les appels

WASHINGTON– UN affirmation du nouveau livre Le fait que l’ancien président Donald Trump ait eu jusqu’à sept appels téléphoniques privés avec le président russe Vladimir Poutine depuis qu’il a quitté la Maison Blanche a recentré l’attention sur leurs relations politiquement tendues et sur le dialogue soutenu de Trump avec les dirigeants du monde alors qu’il cherche à revenir au pouvoir.

Il n’est pas surprenant en soi qu’un ancien président préserve ses liens avec ses homologues étrangers. Mais le détail du livre « War » du journaliste Bob Woodward a fait sourciller à la lumière d’un enquête du procureur spécial pendant la présidence de Trump qui a examiné les liens potentiels entre la Russie et la campagne républicaine de 2016 ainsi que Les récentes critiques de Trump à l’égard de l’aide américaine à l’Ukraine car il repousse l’invasion de la Russie – des déclarations qui laissent entendre une possible refonte de la politique américaine s’il est élu.

« Je mettrais en garde tout dirigeant mondial contre toute confiance en Vladimir Poutine », a déclaré Emily Harding, qui a dirigé l’enquête de la commission sénatoriale du renseignement sur l’ingérence dans les élections russes de 2016 et est maintenant experte en sécurité nationale au Centre d’études stratégiques et internationales.

La campagne Trump et le Kremlin, qui, selon les responsables américains, contribue à influencer les élections de 2024 en faveur de Trump, a nié cette information.

Interrogée lors d’un point de presse mercredi, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que l’administration aurait de « sérieuses inquiétudes » si les appels rapportés étaient vrais.

« Nous ne sommes pas au courant de ces appels. Je ne peux certainement pas confirmer aucun de ces appels d’ici », a-t-elle déclaré. « Mais si c’est effectivement vrai, sommes-nous (préoccupés) ? Avons-nous de sérieuses inquiétudes ? Oui. »

Ce n’est un secret pour personne que Trump a tenu plusieurs réunions au cours de l’année dernière avec les principaux dirigeants mondiaux : accueillir le Premier ministre nationaliste hongrois, Viktor Orbanet Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahuassis à New York en avril dernier avec Le président polonais Andrzej Duda et rencontrer Volodymyr Zelensky lors du voyage du président ukrainien aux États-Unis le mois dernier.

Ces réunions offrent à Trump l’occasion de différencier son approche de politique étrangère de celle du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidentielle, et de consolider ses relations s’il reconquiert la Maison Blanche. Lors de la visite de Netanyahu en juillet, Trump s’est vanté d’une « excellente relation », créant un contraste tacite avec le dynamique plus tendue entre le leader israélien et Biden.

Bien que ces réunions aient été connues publiquement, le livre de Woodward cite un assistant anonyme affirmant que Trump et Poutine ont eu jusqu’à sept appels privés. Cela s’ajoute aux questions de longue date sur leur relation et sur ce que Trump pourrait tenter d’accomplir, a déclaré Robert Orttung, professeur d’affaires internationales à l’Université George Washington.

En tant que président, « nous n’avons jamais vraiment compris pourquoi il aimait tant Poutine et pourquoi il essayait de développer une relation si étroite avec quelqu’un qui est clairement un adversaire et contre tout ce que représentent les États-Unis », a déclaré Orttung.

Certaines affirmations sur les liens entre Trump et ses alliés et la Russie se sont révélées surchauffées ou ont fait long feu au fil du temps, mais le sujet continue de susciter un examen public considérable, y compris après le départ de Trump de ses fonctions.

Le FBI et le conseiller spécial Robert Mueller a passé plusieurs années à enquêter si la Russie était de connivence avec la campagne Trump de 2016 pour faire pencher la balance sur le résultat des élections. Même si les enquêteurs n’ont pas établi l’existence d’un complot criminel, ils ont néanmoins découvert que la campagne Trump avait activement accueilli l’aide de la Russie pendant les élections et que le gouvernement russe avait estimé qu’une présidence Trump lui serait bénéfique.

En 2018, après avoir rencontré Poutine à Helsinki, Trump a interrogé publiquement et de manière mémorable ses propres agences de renseignement ‘ conclusion selon laquelle la Russie s’est immiscée dans les élections.

« J’ai une grande confiance en mes services de renseignement, mais je peux vous dire que le président Poutine a été extrêmement fort et puissant dans son déni aujourd’hui », avait déclaré Trump à l’époque. Il a ajouté : « Il vient de dire que ce n’est pas la Russie. Je dirai ceci : je ne vois aucune raison pour laquelle ce serait le cas.

Plus récemment, Trump a qualifié Poutine de « plutôt intelligent » pour avoir envahi l’Ukraine et a salué le bilan militaire de la Russie dans les conflits historiques, déclarant le mois dernier : « Comme quelqu’un me l’a dit l’autre jour, ils ont battu Hitler, ils ont battu Napoléon. C’est ce qu’ils font. se battre. Et ce n’est pas agréable.

Le livre, qui dit également que Trump a secrètement envoyé à Poutine des machines de test du COVID-19 au plus fort de la pandémie, ne décrit pas le contenu de leurs conversations.

Le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, a nié qu’ils se soient produits, qualifiant le livre du célèbre journaliste du Watergate de « l’œuvre d’un homme véritablement dément et dérangé qui souffre d’un cas débilitant du syndrome de dérangement de Trump ». Trump s’est plaint mercredi lors d’un événement de campagne : « J’ai dû traverser des années de Russie, de Russie, de Russie, et ils savaient que c’était faux ».

Un porte-parole du Kremlin a également nié que ces appels aient eu lieu.

Les détails du livre ont relancé le débat sur le Logan Act, une loi de 1799 qui interdit aux citoyens américains de tenter d’intervenir dans des « différends ou controverses » entre les États-Unis et des puissances étrangères sans l’approbation du gouvernement.

La loi n’a donné lieu qu’à deux affaires pénales, aucune depuis les années 1850 et aucune n’ayant abouti à une condamnation pénale. D’anciens présidents, de Richard Nixon à Jimmy Carter en passant par Bill Clinton, se sont entretenus avec des personnalités internationales après avoir quitté la Maison Blanche.

« Trump pourrait être techniquement responsable, tout comme je pense que des dizaines de personnalités éminentes ont été techniquement responsables », a déclaré Daniel Rice, professeur de droit à l’Université de l’Arkansas et expert en droit constitutionnel.

Selon Rice, l’une des raisons possibles de l’inactivité de la loi est la réticence des procureurs à « transformer les contrevenants en martyrs » ou à donner l’impression de cibler les adversaires politiques d’un président en exercice.

Trump lui-même a été informé par Don McGahn, alors avocat à la Maison Blanche, de la loi Logan à la suite d’un épisode très médiatisé impliquant son premier conseiller à la sécurité nationale. Lors d’un appel téléphonique pendant la période de transition présidentielle en 2016, Michael Flynn a exhorté l’ambassadeur de Russie aux États-Unis à être « impartial » en réponse aux sanctions imposées par l’administration Obama pour ingérence électorale et lui a assuré que « nous pourrons avoir une meilleure conversation » après Trump est devenu président.

Flynn a été interrogé par le FBI à propos de cette conversation et a plaidé coupable d’avoir menti aux agents à ce sujetmême si Trump a gracié Flynn dans les dernières semaines de sa présidence.

Trump a ensuite fait appel à l’ancien secrétaire d’État John Kerry être poursuivi pour violation de la loi Logan en raison de ses conversations avec l’Iran après avoir quitté l’administration Obama. Kerry n’a jamais été inculpé.

___

L’écrivain d’Associated Press Will Weissert à Washington a contribué.