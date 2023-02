Les relations sino-russes sont une menace, selon le chef de l’OTAN — RT World News

Le secrétaire général Jens Stoltenberg a affirmé que le bloc occidental avait besoin de plus d’amis en Asie au milieu de la montée en puissance de Pékin

La Chine et la Russie mènent une « refoulement autoritaire » contre la « ordre international fondé sur des règles », et leurs liens croissants constituent une menace pour la sécurité à laquelle les puissances occidentales et leurs alliés asiatiques doivent faire face ensemble, a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

“Le fait que la Russie et la Chine se rapprochent et les investissements importants de la Chine et les nouvelles capacités militaires avancées ne font que souligner que la Chine représente une menace, pose également un défi aux alliés de l’OTAN”, Stoltenberg a déclaré mardi dans un discours à Tokyo. « La sécurité n’est pas régionale mais mondiale. L’OTAN doit s’assurer que nous avons des amis. Il est important de travailler plus étroitement avec nos partenaires de l’Indo-Pacifique », a ajouté le chef de l’OTAN.

Stoltenberg a fait ces commentaires un jour après avoir rencontré le Premier ministre japonais Fumio Kishida pour discuter de l’approfondissement des liens entre Tokyo et l’alliance militaire occidentale. Le Japon prévoit d’ouvrir un bureau de délégation indépendant au siège de l’OTAN à Bruxelles et d’envoyer un représentant aux réunions du conseil et des chefs de la défense du bloc.

Tout en affirmant que l’OTAN ne considère pas la Chine comme un adversaire, Stoltenberg a déclaré que Pékin « s’affirmer de plus en plus » et “politiques coercitives” sont troublants. Il a accusé la Chine d’intimider ses voisins de la mer de Chine méridionale, de menacer Taïwan, de propager “désinformation” sur le conflit russo-ukrainien et l’expansion de ses forces militaires nucléaires et conventionnelles « sans aucune transparence ». L’approfondissement des relations de la Chine avec la Russie ne fait qu’ajouter à ces inquiétudes.

« Moscou et Pékin approfondissent leur partenariat stratégique », dit Stoltenberg. “Les deux pays s’entraînent et opèrent plus ensemble sur le plan militaire, menant des patrouilles navales et aériennes conjointes également à proximité du Japon. Leur coopération économique s’intensifie et la Chine n’a pas condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie.















Le chef de l’OTAN a affirmé que si la Russie gagne son conflit avec l’Ukraine, elle « envoyer le message que les régimes autoritaires peuvent atteindre leurs objectifs par la force brute. C’est dangereux. Pékin surveille de près et tire des leçons qui pourraient influencer ses décisions futures. Ce qui se passe en Europe aujourd’hui pourrait arriver demain en Asie de l’Est.

Les responsables chinois ont fustigé l’OTAN pour “essayer de lancer une nouvelle guerre froide.” Après que Stoltenberg eut parlé l’été dernier de la menace prétendument posée par Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que l’OTAN devrait “Arrêtez d’essayer de gâcher l’Asie et le monde après avoir foiré l’Europe.”

Stoltenberg a dit que c’est “essentiel pour avoir des amis” dans un “monde plus dangereux et compétitif.” Il a juré qu’au milieu d’une telle instabilité, “Le Japon peut compter sur l’OTAN pour vous soutenir.”