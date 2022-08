Les relations sino-américaines vont se détériorer après la crise de Taiwan

La Chine a pris plusieurs mesures agressives ce week-end après la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan, notamment en tirant des missiles balistiques dans les environs de Taïwan et en sanctionnant Pelosi. Bien que l’incident ne conduise pas à une guerre totale, il s’agit d’une étape supplémentaire dans la dissolution des relations entre les États-Unis et la Chine – et il donne à l’armée chinoise la formation dont elle a besoin pour exécuter de futures attaques.

Pelosi est le plus haut responsable américain à se rendre à Taiwan depuis le départ de l’ancien président Newt Gingrich en 1997. Au cours des 25 années qui ont suivi, la Chine a connu une croissance exponentielle de son économie et de son armée. Parallèlement à cela est venu le désir de la nation – et sa capacité accrue – de revendiquer Taiwan. Taïwan, qui se gouverne indépendamment de Pékin sous l’actuelle présidente Tsai Ing-wen, s’irrite de plus en plus des tactiques de Pékin pour « réunifier » Taïwan avec la Chine continentale.

Désormais, les États-Unis espèrent éviter une crise diplomatique et peut-être militaire avec la Chine. Les relations entre les deux superpuissances se sont rapidement détériorées ces dernières années en raison d’une pléthore de problèmes tels que l’abus des minorités ouïghoures dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang (XUAR), la répression des mouvements pro-démocratie à Hong Kong, une coordination accrue entre les États-Unis et Taïwan. sous l’administration Trump, et des allégations d’espionnage et de piratage de la part du gouvernement chinois.

“Il y a beaucoup à objecter au comportement chinois, mais cela dit, il y a de nombreux comportements auxquels les Chinois s’opposent, que les différentes parties prenantes aux États-Unis ignorent simplement et passent outre, et le font peut-être à leurs risques et périls”, a déclaré Daniel Russel. , vice-président de la sécurité internationale et de la diplomatie à l’Asia Institute Policy Institute, a déclaré à Vox.

Les administrations précédentes pratiquaient « l’ambiguïté stratégique », cherchant à rassurer Taïwan sans enflammer la Chine. En mai, Biden a promis que les États-Unis iraient au-delà du soutien qu’ils ont déjà fourni à l’Ukraine si la Chine envahissait Taïwan, bien que des membres de son administration, dont le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, aient insisté sur le fait que la déclaration de Biden était conforme à la politique d’une seule Chine. reconnaissance que le continent est la Chine et que Pékin est le siège du pouvoir.

Maintenant, la Chine mène des exercices militaires à grande échelle dans le détroit de Taiwan, tirant apparemment 11 missiles balistiques dans les environs de l’île, a rapporté Reuters jeudi. C’est la première fois que la Chine prend une telle décision depuis 1996, ce qui montre à quel point les choses ont changé depuis la dernière fois que les États-Unis et la Chine se sont affrontés à propos de Taiwan.

20 avions PLA (SU-30 * 10, J-16 * 4, J-11 * 4, Y-8 ASW et Y-20 de ravitaillement aérien) et 14 navires ont mené une opération air-mer dans les environs de ROC en août 6, 2022. Veuillez consulter notre site officiel pour plus d’informations : https://t.co/Tj6C1y0WHR pic.twitter.com/apjMe6IYMn — 國防部 Ministère de la Défense nationale, ROC (@MoNDefense) 6 août 2022

“[The Chinese military is] probablement même pas à mi-chemin des différentes choses qu’ils ont en tête », a déclaré Russel à Vox. “Je pense qu’il est assez clair que les Chinois sont dans la phase de passage à l’acte, la phase de représailles, comme ils la caractérisent, et ils n’ont aucun intérêt à se calmer tant qu’ils n’ont pas terminé ce circuit de mesures punitives.”

Le but ultime, du moins en ce qui concerne Taïwan, n’est pas nécessairement une prise de contrôle militaire – la Chine n’en est pas encore capable, a déclaré Russel. Au lieu de cela, chaque crise est calibrée « pour forcer Taiwan, essentiellement, à s’agenouiller, pour forcer les dirigeants de Taiwan à capituler devant les conditions de négociation politique du continent ».

La puissance militaire de la Chine a considérablement augmenté au cours des trois dernières décennies

La Chine est devenue plus agressive dans la défense de ce qu’elle considère comme ses intérêts dans plusieurs domaines, y compris militairement dans la mer de Chine méridionale et avec des répressions hostiles contre les manifestations pro-démocratie à Hong Kong – qui représentent toutes deux une menace pour le système démocratique de Taiwan.

La Chine a revendiqué la souveraineté sur la mer de Chine méridionale et plusieurs îles voisines, dont Taiwan, dans la loi de 1992 sur la mer territoriale. Ce document décrit également les conditions dans lesquelles les navires et aéronefs militaires peuvent entrer sur le territoire chinois. Aujourd’hui, 30 ans plus tard, la marine de l’Armée populaire de libération (PLAN) a les moyens de faire respecter sa souveraineté, et le fait avec des actions maritimes de plus en plus provocatrices, notamment en militarisant des îles dans la mer de Chine méridionale.

Les États-Unis soutiennent qu’ils ont des intérêts économiques et de sécurité importants dans la région et y mènent régulièrement des exercices de liberté de navigation et d’autres exercices, utilisant la puissance militaire maritime et aérienne pour maintenir la liberté des zones maritimes. Les États-Unis vendent également des systèmes d’armes à Taiwan à des fins défensives conformément à la loi de 1979 sur les relations avec Taiwan, mais ces capacités ne sont tout simplement pas proportionnelles à ce que l’armée chinoise a produit au cours des 25 dernières années. En outre, pas plus tard que l’année dernière, les parties prenantes américaines et taïwanaises ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’armée taïwanaise souffrait d’un moral et d’un état de préparation bas parmi les réservistes et les conscrits. Cela est dû en partie à un manque de financement et à un système de réserve désorganisé, ainsi qu’à la conviction de nombreux Taïwanais que les États-Unis soutiendront leur armée en cas d’attaque majeure, selon une enquête du Wall Street Journal d’octobre dernier.

La croissance militaire de la Chine repose actuellement sur l’intégration civilo-militaire, qui comprend des investissements majeurs dans la recherche et le développement technologiques et une technologie à double usage visant à renforcer à la fois l’armée et l’économie. Cela a entraîné d’importants développements de systèmes d’armes, y compris le soi-disant missile “carrier killer” qui pourrait attaquer des navires aussi gros que les porte-avions américains contemporains, dissuadant ainsi potentiellement les navires de guerre américains d’opérer dans ce que la Chine considère comme son propre territoire.

La situation est bien loin de la crise de 1995-1996 dans le détroit de Taïwan, lorsqu’une visite de Lee Teng-hui, qui allait devenir le premier président démocratiquement élu de Taïwan en 1996, à son alma mater Cornell University, a déclenché des tensions entre les États-Unis et la Chine. La Chine a ensuite déployé des missiles et mené des exercices militaires dans les environs de Taïwan, mais les États-Unis ont pu repousser ces provocations en envoyant deux groupes de porte-avions transitant par le détroit de Taïwan.

Depuis qu’il a subi cette humiliation, le gouvernement chinois a poussé à créer une armée capable d’affronter – et de battre – les États-Unis dans une confrontation. Ce qui manque à l’Armée populaire de libération, c’est l’expérience dans la zone de guerre, a déclaré Russel à Vox. “Ils s’entraînent, et ce n’est pas une bonne chose pour nous”, a-t-il déclaré. “Et c’est le genre de chose qui remédie directement à la plus grande lacune de l’Armée populaire de libération – à savoir que, contrairement à l’armée américaine, elle n’a pas passé les 50 dernières années en guerre.” Par conséquent, la visite de Pelosi était l’excuse parfaite pour acquérir une expérience du champ de bataille dans le contexte idéal.

“Les Chinois profitent de ce qu’ils présentent comme une provocation”, a déclaré Russel. « Ils en profitent pour pratiquer des choses qui, dans des circonstances normales, seraient si provocantes qu’ils n’osaient pas répéter. Il s’agit donc d’exercices conjoints qui sont, en fait, des simulations d’une action militaire contre Taïwan – qu’il s’agisse d’un blocus ou d’une attaque d’un autre type.

Existe-t-il une solution diplomatique à la crise ?

Il n’y a aucune raison de croire que la Chine lancera un assaut amphibie total sur Taïwan à ce stade, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas actuellement de risques sérieux.

“En termes de réduction de la tension, règle numéro un : ne faites rien qui empire les choses”, a déclaré Russel. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire lorsque les relations diplomatiques qui devraient normalement servir à dissiper de telles tensions sont effilochées, comme elles le sont actuellement. La Maison Blanche a convoqué vendredi l’ambassadeur chinois Qin Gang pour le réprimander pour les exercices militaires ; maintenant, la Chine a annulé les discussions sur d’autres sujets critiques et ses responsables militaires ne répondent pas aux ouvertures du Pentagone, ce qui augmente le risque d’accidents et d’interprétations erronées qui deviennent incontrôlables.

«Vous avez beaucoup d’actifs américains, chinois et taïwanais qui se déplacent, dans un espace relativement confiné. Dans le passé, il y a eu des accidents où des pilotes chinois peut-être trop zélés ou inexpérimentés sont entrés en collision avec des avions américains – même beaucoup plus récemment, il y a eu de nombreux autres exemples de manœuvres très risquées par des pilotes chinois et des capitaines de navires chinois », a déclaré Russel. “Donc, ce danger est réel, et ce qui le rend dangereux, ce n’est pas qu’un avion américain et un avion chinois pourraient avoir un accident, mais que les États-Unis et la Chine n’ont pas les mécanismes en place – les relations, les dialogues , et cetera – qui servent à bloquer l’escalade, à empêcher qu’un incident ne devienne une crise et qu’une crise ne débouche sur un conflit.

Un facteur de complication semble être le besoin du président chinois Xi Jinping de faire preuve de force pour consolider son pouvoir avant le 20e Congrès du Parti chinois plus tard cette année, où des changements majeurs à la direction seront annoncés. Michael Raska, professeur adjoint à l’École d’études internationales S. Rajaratnam de l’Université technologique de Nanyang à Singapour, a déclaré à Bloomberg que les exercices de la Chine dans le détroit de Taïwan sont « une démonstration de force qui renforce le pouvoir politique de Xi chez lui et ouvre la voie à son troisième mandat. réélection.”

C’est aussi une distraction du fait que “les choses vont mal dans un panier à main dans la Chine de Xi Jinping”, a déclaré Russel. Entre les limites de l’utilisation de la technologie, le contrôle social autoritaire et les problèmes économiques majeurs comme une grave crise du logement, les citoyens chinois ridiculisent les politiques du gouvernement sur le réseau social Weibo – donnant à Xi toutes les raisons d’augmenter la pression sur Taïwan et les États-Unis, a déclaré Russel. .

La Chine a également annoncé qu’elle ne poursuivrait pas les discussions avec les responsables américains sur le changement climatique, un domaine dans lequel les États-Unis et la Chine avaient volontairement coopéré jusqu’au voyage de Pelosi. “Chaque fois qu’il y a un événement qui fait monter les tensions entre Washington et Pékin, comme l’a fait la visite de Nancy Pelosi, [it] quitte la relation, quand elle se calme, tant pis », a déclaré Russel, notant que Taiwan n’est pas le seul problème sur lequel les États-Unis et la Chine doivent négocier.

“Cela ouvre la voie à tout type de progrès réel – ne négociant pas le sort de Taiwan, mais les deux grandes puissances de la planète Terre apprenant à partager le globe sans le faire exploser – rend cette mission d’autant plus difficile.”