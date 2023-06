Les relations sino-américaines pèsent sur le sommet de Singapour sur la défense Shangri La Dialogue

Le feront-ils, ou ne le feront-ils pas ? En prévision de ce week-end Dialogue Shangri-La sommet sur la sécurité à Singapour, de nombreuses spéculations ont porté sur une éventuelle rencontre entre le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et son homologue chinois Li Shangfu. Tous deux font partie des leaders mondiaux de la défense qui se réuniront dans la cité-État pour discuter des défis de sécurité les plus urgents en Asie. Tard lundi, Chine a confirmé la présence de son ministre de la défense au forum, à peu près au même moment que Le Pentagone a déclaré que la Chine avait refusé une demande des États-Unis pour une réunion entre les deux chefs de la défense. Les liens entre Pékin et Washington ont atteint un nouveau creux lorsque Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des États-Unis à l’époque, s’est rendue à Taïwan en août malgré les avertissements de la Chine aux États-Unis d’honorer son engagement envers le principe « une seule Chine ». Plus tôt cette année, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a reporté son voyage à Pékin après que Washington a abattu ce qu’il a décrit comme un possible ballon de surveillance au large des côtes de la Caroline du Sud. La Chine a insisté sur le fait que le ballon n’était pas destiné à l’espionnage. « Cela ne me surprend pas qu’il n’y ait pas de réunion, étant donné les relations tendues actuellement », a déclaré Drew Thompson, un ancien responsable américain de la défense qui est maintenant chercheur principal invité à la Lee Kuan Yew School of Public Policy à Singapour.

« Toute rencontre entre Austin et Li rassurerait les autres pays de la région, mais je ne pense pas que cela changerait la dynamique sécuritaire ou le potentiel d’instabilité. » Les préoccupations régionales ont été soulignées récemment lorsque le Pentagone a déclaré qu’un avion de chasse chinois avait effectué une « manœuvre inutilement agressive » contre un avion de reconnaissance américain dans la mer de Chine méridionale à la fin de la semaine dernière. Sous la direction du président Xi Jinping, la Chine est devenue plus belliciste sur la scène mondiale, en particulier dans ses revendications historiques sur Taïwan et la mer de Chine méridionale. Cette dernière est une voie navigable stratégique riche en ressources telles que le pétrole et le gaz. C’est un point d’éclair en Asie-Pacifique depuis au moins la dernière décennie alors que la Chine s’affirme de plus en plus avec son poids économique en plein essor renforçant son influence mondiale. Brunei, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Taïwan et le Vietnam ont également des revendications concurrentes sur certaines parties de la voie navigable, une route commerciale vitale. « Nous sommes pris dans le genre de dilemme de sécurité dans la région », a déclaré Chin-Hao Huang, auteur de « Power and Restraint in China’s Rise » et professeur agrégé de sciences politiques au Yale-NUS College de Singapour.

« Certains pays essaient peut-être de renforcer leurs propres capacités de défense, afin de dissuader tout type de menace émanant de la Chine, mais la Chine interprétera ce renforcement de la défense comme un affront et, à son tour, doublera et accélérera ses avancées militaires », a-t-il ajouté. il ajouta. Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de CNBC. À point de presse régulier le 19 mai, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que la Chine n’avait aucun goût pour « la coercition et l’intimidation » lorsqu’on l’interroge sur la politique étrangère américaine. « Nous avons toujours pris une position claire contre l’hégémonie, l’unilatéralisme et la diplomatie coercitive. » Dans l’état actuel des choses, la Chine devrait augmenter ses dépenses de défense de 7,2 % cette année à 1 560 milliards de yuans chinois (220 milliards de dollars) – son rythme d’augmentation annuelle le plus rapide en quatre ans. « Ce type de dynamique de réaction d’action suscite en fait beaucoup d’inquiétude et augmente les tensions, aggravées par un manque de confiance et de dialogue », a ajouté Huang.

Qu’y a-t-il au programme ?

Le Dialogue Shangri-La, organisé par l’Institut international d’études stratégiques et qui en est maintenant à sa 20e édition, offre aux nations l’occasion d’engager un dialogue. Le forum se caractérise généralement par une multitude de réunions bilatérales et multilatérales en marge du programme principal. Le Premier ministre australien Anthony Albanese prononcera le discours d’ouverture de cette année vendredi. « Ce que vous voyez, c’est l’émergence d’une architecture de sécurité régionale », a déclaré Thompson de l’école LKY. « La région se rassemble vraiment avec un intérêt commun pour la sécurité et la stabilité régionales. »

Cela est souligné par la série d’initiatives bilatérales et multilatérales qui ont vu le jour ces dernières années, notamment le nouvel accord stratégique entre le Vietnam et les Philippines, l’amélioration des relations entre le Japon et la Corée du Sud et la reprise du dialogue quadrilatéral sur la sécurité entre l’Australie, le Japon , l’Inde et les États-Unis « La Chine a la possibilité d’en faire partie, si elle le souhaite », a ajouté Thompson. « Mais Pékin devrait effectivement changer son approche et tenir compte de l’impact des politiques coercitives envers ses voisins, qu’il s’agisse de pressions militaires contre Taïwan, de coercition économique contre la Corée et le Japon, ou simplement de non-reconnaissance du droit international. »

