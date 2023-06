Les relations saoudo-iraniennes ont encore un long chemin à parcourir malgré les efforts de rapprochement

Mais les espoirs de confiance et de cohérence immédiates devront probablement attendre, selon de nombreux analystes régionaux, car les deux puissances régionales continuent d’avoir des objectifs géopolitiques et religieux radicalement divergents.

La réunion était le résultat de l’accord de l’Iran et de l’Arabie saoudite sur la reprise des relations diplomatiques et la réouverture des ambassades dans les pays de l’autre après les négociations menées par la Chine à Pékin en mars. Le rapprochement a été un moment décisif pour la diplomatie dans la région.

« Le respect mutuel, la non-ingérence dans les affaires intérieures des deux pays et l’engagement envers la Charte des Nations unies » seront désormais au cœur des relations bilatérales, a déclaré le prince Faisal bin Farhan Al Saud, le plus haut diplomate saoudien, lors d’une conférence de presse. conférence lors de la visite.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères a effectué une visite très médiatisée à Téhéran ce week-end, faisant l’objet de reportages et d’éloges sur l’amélioration des relations entre l’Iran et l’Arabie saoudite, deux ennemis de longue date.

« Je pense que les deux parties sont sérieuses, mais je pense que c’est un processus beaucoup plus long que certains commentaires ne le disent peut-être. Tout n’a pas changé, et il y a encore des tensions importantes à résoudre dans toute une série de domaines », a-t-il déclaré, citant la guerre au Yémen – Téhéran et Riyad soutiennent les parties opposées – ainsi que l’utilisation par l’Iran de milices par procuration au Moyen-Orient et les attaques contre les infrastructures saoudiennes par des groupes soutenus par l’Iran.

L’Iran et l’Arabie saoudite s’accusent depuis longtemps de déstabiliser la région et se considèrent comme une grave menace pour la sécurité. Ils sont souvent de part et d’autre de conflits régionaux comme ceux du Yémen, du Liban et de la Syrie. Riyad et Washington accusent tous deux Téhéran d’être à l’origine de plusieurs attaques contre des navires, des territoires et des infrastructures énergétiques saoudiens au cours des dernières années.

L’Arabie saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec l’Iran en 2016, après que des manifestants iraniens ont pris d’assaut l’ambassade d’Arabie saoudite à Téhéran en réponse à l’exécution par les autorités saoudiennes de 47 dissidents, dont un important religieux chiite.