Les relations saoudo-américaines se détériorent à propos du pétrole, mais le problème est beaucoup plus profond

Après l’échec des tentatives de Biden pour sauver le pétrole saoudien avant les élections de mi-mandat aux États-Unis, il est revenu à de vaines remontrances en matière de droits de l’homme

Le président américain Joe Biden a menacé “conséquences” sur la décision de Riyad de réduire la production de pétrole, une décision qui a embarrassé le chef du Parti démocrate. Le mouvement provocateur de l’Arabie saoudite, cependant, peut être beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît.

Washington est en armes depuis que le Royaume d’Arabie saoudite, partenaire de longue date des États-Unis au Moyen-Orient, a fait pression pour que la production de pétrole soit réduite lors d’une réunion de l’OPEP+ plus tôt en octobre. Les conséquences ont été immédiatement évidentes – alors que Biden dirige son parti vers les élections de mi-mandat de novembre, les prix du pétrole ne baisseront pas, ce qui nuit à ses espoirs de vaincre les républicains aux urnes. D’éminents démocrates ont commencé à lancer des tirades contre le Royaume, indignés que la décision des Saoudiens puisse affecter les résultats des élections.

La décision de l’OPEP+ au début du mois de réduire la production à un niveau jamais vu depuis 2020 a été instantanément caractérisée par Washington alors que l’Arabie saoudite prenait le parti de la Russie au détriment de l’Occident. Pour aggraver les choses pour Biden, Riyad aurait exprimé son intérêt à rejoindre l’alliance économique BRICS, actuellement composée de l’Afrique du Sud, du Brésil, de la Russie, de l’Inde et de la Chine.

L’Arabie saoudite a nié avoir pris des décisions pour se ranger du côté de la Russie, affirmant qu’il était particulièrement “étonné” sur les allégations selon lesquelles il prenait position contre l’Ukraine.

Bien que la décision saoudienne de réduire la production soit sans aucun doute un coup dur pour l’Occident, d’autant plus que l’Europe continue de souffrir de pénuries d’énergie, cette décision n’était probablement pas conçue comme une position politique sur le conflit entre la Russie et l’Ukraine, soutenue par l’OTAN. Au contraire, le message peut être interprété comme une position anti-Parti démocrate, plutôt qu’anti-américaine.

Bien que la rhétorique ait changé à Washington pour refléter la position initiale de l’administration Biden lorsqu’elle a pris ses fonctions, se concentrant désormais sur les violations des droits de l’homme et la nature autocratique de l’État saoudien, la véritable raison de cela n’est pas une véritable inquiétude. Biden aurait même demandé au gouvernement saoudien une concession afin que la réduction de la production de pétrole n’entre en vigueur qu’après les élections, selon Riyad. Mais les tentatives de report de la décision de l’OPEP+ s’avérant vaines, le président américain est désormais contraint d’aborder la question des prix du pétrole afin de sauver les votes que son parti risque de perdre sur la question avant le 8 novembre.

Le Parti républicain est clairement favorable à l’agenda régional des Saoudiens, l’ancien président Donald Trump faisant du Royaume la destination de son premier voyage à l’étranger. Trump, qui détient toujours une influence significative sur le Parti républicain, était un grand allié des Saoudiens et des Émirats arabes unis lorsqu’il était au pouvoir. Grâce à des efforts de lobbying et à d’autres formes de pression sur le Parti républicain, Riyad et Abu Dhabi semblaient satisfaits des résultats obtenus. Notamment, Thomas Barrack, qui a été conseiller non officiel de l’administration Trump, a été accusé d’être un agent étranger du gouvernement émirati pour son rôle dans l’influence de l’ancien président sur les grandes questions de politique étrangère, et a peut-être considérablement remodelé l’approche que l’Arabie saoudite et les EAU ont pris pour leur propre puissance régionale.

Ensuite, il y a l’approche hypocrite de l’administration Biden. Le président américain a affirmé, dans son premier discours sur l’agenda de politique étrangère de son administration, qu’il allait demander des comptes à Riyad pour ses violations des droits de l’homme et travailler pour mettre fin à la guerre au Yémen. Biden a déclaré que les ventes d’armes offensives et d’autres armes pertinentes à l’Arabie saoudite seraient annulées, mais les ventes d’armes approuvées plus tard la même année.

En 2022, la guerre au Yémen est loin d’être terminée et Biden a fini par se rendre en Arabie saoudite afin de réparer les relations américano-saoudiennes. Le voyage de juillet comprenait un sit-in lors d’une réunion au sommet arabe, où le président a juré de ne pas “s’éloigner” du Moyen-Orient. Cela s’est accompagné de la nouvelle selon laquelle Washington se préparait à reconsidérer une fois de plus les ventes d’armes offensives à l’Arabie saoudite, bien que le voyage n’ait entraîné aucun avantage tangible pour les agendas mondiaux et/ou régionaux des États-Unis. En fait, environ une semaine avant la dernière réduction de la production de pétrole de l’OPEP+, les relations entre l’Arabie saoudite et les États-Unis avaient atteint un nouveau sommet alors que des informations faisaient état de l’encouragement des investisseurs américains à se rendre en Arabie saoudite ; cela est venu après que le Royaume ait été impliqué dans un accord d’échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine.

En réponse aux appels d’éminents démocrates à rompre les liens, Adel al-Jubeir, le ministre saoudien des Affaires étrangères, a énuméré les éléments suivants qui lient les relations américano-saoudiennes, dans une interview avec CNN :

«Nous avons près de 80 000 Américains qui vivent et travaillent en Arabie saoudite. Nous avons une relation commerciale et d’investissement très solide. Nous travaillons très étroitement pour assurer nos intérêts communs, que ce soit pour ramener la paix au Yémen, que ce soit pour ramener la paix entre Israéliens et Arabes, que ce soit pour stabiliser l’Afghanistan, que ce soit pour réintégrer l’Irak dans le giron arabe, que ce soit pour apporter la stabilité dans la corne de l’Afrique, que ce soit pour apporter la stabilité et la paix en Libye et dans les pays du G5 du Sahel, que ce soit pour lutter contre l’extrémisme et le terrorisme. Ces intérêts sont permanents et ces intérêts sont énormes.

La raison pour laquelle cette déclaration est remarquable est sa démonstration claire du pouvoir que les États-Unis peuvent exploiter grâce à leurs relations avec Riyad. Les deux parties sont liées à la hanche depuis la découverte du pétrole en 1938, cette relation s’améliorant considérablement après la chute du Shah d’Iran en 1979. Cependant, l’Arabie saoudite ne s’est pas reposée et a permis aux États-Unis de simplement profiter de elle, en rachetant elle-même la majeure partie du marché pétrolier américain et en s’assurant que son impact sur les affaires régionales a cimenté son rôle d’acteur régional principal, et pas seulement de station-service internationale.

Alors que les violations des droits de l’homme en Arabie saoudite, commises dans le pays et à l’étranger, sont odieuses, l’administration Biden ne s’y intéresse clairement pas. C’est pourquoi les relations américano-saoudiennes ne se sont détériorées que maintenant, alors que les prix du pétrole et les questions électorales partisanes sont en jeu, ce qui représente un nouvel embarras pour la Maison Blanche. Lors de la visite de Biden en Arabie saoudite, le président aurait tenté d’évoquer le meurtre du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi. Selon le récit saoudien, le prince héritier Mohammed bin Salman a répliqué à Biden en soulignant le meurtre israélien de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh et la torture de détenus à la prison d’Abu Ghraib en Irak par les forces américaines – le message étant : Ne faites pas semblant être quelque chose que vous n’êtes pas. Les relations américano-saoudiennes sont là pour durer, à moins que Washington ne tente d’alimenter une autre guerre de changement de régime, une décision qui s’avérerait catastrophique pour les intérêts américains.