Les deux pays ont élargi leur coopération malgré les défis mondiaux, a déclaré l’ambassadeur de Chine à Moscou.

La coopération entre la Russie et la Chine est stable et prévisible malgré un environnement mondial complexe et les défis qui y sont associés, a déclaré Zhang Hanhui, ambassadeur de Chine à Moscou.

S’exprimant jeudi lors d’une table ronde en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), l’envoyé a souligné que les relations sino-russes avaient atteint un niveau critique. « point culminant de leur développement » au milieu de « une période mouvementée ».



« Notre relation est très étroite, basée sur le respect mutuel et la franchise, c’est un modèle de relations internationales pour le monde entier », Zhang a déclaré, ajoutant que les deux pays continueraient à élargir leur coopération.

Cette année marque le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Moscou et Pékin.

Zhang a déclaré que la Chine appartenait à la Russie « principal partenaire commercial et économique » fourniture d’électronique grand public, d’ingénierie mécanique, d’automobiles, etc. Des produits russes, notamment du chocolat, des glaces et d’autres produits alimentaires, sont également approvisionnés sur le marché chinois.

Le chiffre d’affaires du commerce mutuel a grimpé en flèche, dépassant plus tôt que prévu l’objectif de 240 milliards de dollars, a-t-il déclaré.

Zhang a rappelé qu’une plate-forme économique spéciale avait été créée pour stimuler le commerce et encourager les entreprises chinoises à investir en Russie et vice versa.

Organisée à Harbin, dans le nord-est de la Chine, du 17 au 21 mai, la 8e Expo s’est déroulée en présence du président russe Vladimir Poutine. L’événement annuel constitue une plate-forme majeure pour le partenariat économique, promouvant les opportunités commerciales, les investissements et les échanges technologiques.

Zhang a ajouté que malgré « certaines difficultés » les deux parties entendent continuer à renforcer leurs liens.



« Nous devons trouver toutes les opportunités potentielles et faciliter par tous les moyens leur développement » a conclu l’envoyé chinois.