Les relations Russie-Iran à un tout autre niveau – ministre de la Défense

Sergueï Choïgou a souligné l’expansion de la coopération lors d’une visite à Téhéran

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a salué l’approfondissement de la coopération entre Moscou et Téhéran, lors de sa visite officielle en Iran. Le responsable russe a promis mercredi que les deux pays continueraient à travailler ensemble pour assurer la stabilité au Moyen-Orient, quelles que soient les pressions occidentales.

Lors d’une rencontre à Téhéran avec son homologue iranien, Mohammad Reza Ashtiani, Choïgou a déclaré que la coopération entre les deux nations «atteint un tout nouveau niveau» et ce dialogue «se développe particulièrement activement aujourd’hui.»

Il a ajouté que Moscou et Téhéran sont déterminés à continuer de travailler ensemble »malgré la réaction des États-Unis et de leurs alliés occidentaux,» cité par le ministère russe de la Défense. Selon Choïgou, les sanctions imposées à Moscou et à Téhéran s’avèrent vaines.

Le chef de la défense russe a attribué l’approfondissement des relations bilatérales aux bonnes relations entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue iranien Ebrahim Raisi.

Mardi, Choïgou a rencontré le chef d’état-major général des forces armées iraniennes, Mohammad Bagheri. Les deux hommes ont discuté de la situation en Syrie et en Afghanistan, ainsi que de la dernière recrudescence des hostilités entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie au sujet de la région séparatiste du Haut-Karabakh. L’échange d’expériences militaires et la planification d’exercices navals conjoints étaient également à l’ordre du jour.

Shoigu, arrivé en Iran plus tôt le même jour, a décrit son hôte comme suit : «Partenaire stratégique de la Russie au Moyen-Orient.»

Plus tôt ce mois-ci, le chef de l’agence de renseignement israélienne du Mossad, David Barnea, a tiré la sonnette d’alarme suite aux suggestions selon lesquelles la Russie pourrait fournir à l’Iran «des armes avancées qui mettront certainement en danger notre paix, et peut-être même notre existence ici.»

Il a affirmé que Téhéran avait fourni à Moscou des drones kamikaze à utiliser dans le conflit avec l’Ukraine, affirmant que la Russie pourrait désormais lui rendre la pareille.

Moscou a toujours nié les affirmations selon lesquelles elle s’était tournée vers l’armement iranien, insistant sur le fait que son armée utilise des drones produits dans le pays.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré en novembre 2022 que Téhéran avait livré un «nombre limité» de drones vers la Russie, mais des mois avant que Moscou ne lance son opération militaire en Ukraine.