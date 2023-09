Les relations publiques en cross-country gagnent au Ryan Byrne Festival : résumé des sports du Northwest Herald pour le samedi 16 septembre

GARÇONS CROSS-COUNTRY

Festival Ryan Byrne de Woodstock : À Emricson Park, l’équipe universitaire de Prairie Ridge a remporté la course en vol avec neuf points, remportant les premières places dans les vols 3 à 7.

Les jumeaux de Woodstock, Ishan et Aryan Patel, ont remporté les vols 1 et 2, les Wolves remportant les cinq autres. La course se déroule avec des vols de coureurs au lieu d’un grand groupe. Chaque vol compte de la même manière.

Evan Gilleland (3), Eddy Klimkowski (4), Kevin DeGroot (5), Daniel Cardenas (6) et Steven Randles (7) ont remporté leurs vols pour les Wolves. Prairie Ridge a également remporté la course universitaire junior avec sept points parfaits, remportant chaque vol.

Warren sur invitation : À Gurnee, Jameson Tenopir de Cary-Grove a terminé neuvième et Joey Gonzalez de Crystal Lake South 21e.

FILLES CROSS-COUNTRY

Festival Ryan Byrne de Woodstock : À Emricson Park, les filles de Prairie Ridge ont remporté le titre universitaire avec 13 points et ont remporté quatre des sept vols de la course.

La course se déroule avec des vols de coureurs au lieu d’un grand groupe. Chaque vol compte de la même manière.

Olivia McPherson des Wolves a remporté le vol 1, Emily McPherson a remporté le vol 3, Ali Storz en a remporté 5 et Flynn Wolff en a remporté 7.

Ashley Leon de Dundee-Crown a remporté le vol 2.

Warren sur invitation : À Gurnee, Crystal Lake South a remporté le titre par équipe avec 88 points, menée par Abby Macheskey à la septième place.

Olivia Pinta (18e), Colette Bacidore (21e) et Victoria Pinta (26e) étaient les autres meilleures finalistes des Gators.

GOLF GARÇONS

Tournoi sur invitation Dundee-Crown : À Randall Oaks à West Dundee, Huntley a terminé cinquième, mené par les 73 de Nathan Elm et les 74 de Nooa Hakala dans l’épreuve à 22 équipes.

Les Red Raiders ont terminé avec un 309. Elm est à égalité au huitième rang. Taig Bhathal a ajouté un 78 et Sam Locascio a tiré 84 pour les Raiders.

Burlington Central a terminé cinquième avec 310.

GOLF FILLES

Mundelein Invitational : Madison Donovan de McHenry a tiré 79 pour gagner et a mené les Warriors au titre par équipe avec 370. Kilynn Axelson a tiré un 93 pour la cinquième place.

Jennifer Henry a ajouté un 96 pour McHenry.

Johnsburg a tiré 419 pour la troisième place dans l’épreuve à six équipes. Mackenzie et Lauren McQuiston ont chacune tiré un 102 pour les Skyhawks.

FOOTBALL GARÇONS

Huntley 2, Hononegah 0 : À Huntley, Isaac Jacobo et Kyle Paler ont marqué pour les Red Raiders (6-3-1) lors de leur victoire hors conférence contre les Indiens.

Mason Leslie a contribué au but de Jacobo, marqué à la sixième minute. Paler a marqué à la 67e minute.

Ethan Robertson a réalisé deux arrêts en première mi-temps et Jack Bakey en a réalisé quatre en seconde période pour les Raiders.

Harvard 1 Jacobs 0 : À Algonquin, David Pichardo a marqué en première mi-temps alors que les Hornets battaient les Golden Eagles en match hors conférence.

Bryan Contreras a obtenu une passe décisive pour Harvard. Osvaldo Nova a réalisé quatre arrêts dans le but des Hornets.

FILLES NATATION

Invitation à la coopérative de Woodstock Nord : À Woodstock, la coopérative Jacobs a remporté le titre par équipe dans la division universitaire, suivie de la coopérative Crystal Lake South en deuxième place.

Bella Fontana, Becca Flint, Lila Gorgosz et Abby Uhl ont terminé premières au relais 200 libre pour la coopérative Sud, et Fontana, Penny Brereton, Flint et Uhl ont terminé premières au relais 400 libre.

Uhl a terminé premier au 200 QNI et au 100 libre, et Fontana a terminé premier au 50 libre.

Brereton, Abi Zelikman, Flint et Fontana ont terminé deuxièmes au relais 200 QN.

Kendall Kramer a terminé deuxième au 200 libre et Brereton a terminé deuxième au 200 QNI.

Invitation d’Aurora Ouest : À Aurora, McHenry a terminé deuxième au classement général et est reparti avec huit médailles au total.

Les médailles remportées par les Warriors ont été Victoria Sadowski, Aurora Dunwoody, Emma Blanken et Emma Story au relais 200 verges quatre nages, et Story, Blanken, Sadowski et Allison Tomaszewski au relais 400 libre.

Story a remporté des médailles au 100 libre et au 200 libre, Blanken a remporté des médailles au 100 papillon et au 100 dos et Noa Johnson a remporté des médailles au 50 libre et au 100 dos.

VOLLEY-BALL

Wheaton Classique : À Wheaton, Prairie Ridge a obtenu une fiche de 2-1 avec des victoires contre Harlem (25-14, 26-24) et Yorkville (25-13, 25-20) et une défaite contre Waubonsie Valley (21-25, 25-21, 25-25). 19). Les Wolves (8-6) ont terminé troisièmes de la division bronze après avoir perdu leurs deux matchs de poule mercredi.

Grace Jansen a réalisé 14 passes décisives et cinq récupérations contre Harlem, et Maizy Agnello et Adeline Grider ont ajouté quatre attaques décisives chacune.

Contre Yorkville, Mackenzie Schmidt a réussi cinq attaques décisives et trois blocs, Tegan Vrbancic et Julia Reina ont réussi sept récupérations chacune et Grider a réussi trois blocs.

Dans la défaite contre Waubonsie Valley, Agnello a réussi 10 attaques décisives, Alli Rogers a réussi 10 récupérations et Schmidt a réussi huit attaques décisives et deux blocs. Jansen a récolté 26 passes décisives et sept récupérations.