Les relations personnelles montrent la chute de l’avocat Alex Murdaugh

COLUMBIA, SC (AP) – La mort par balle de l’épouse et du fils de l’avocat de Caroline du Sud, Alex Murdaugh, a déclenché une série d’enquêtes, d’événements étranges et de manœuvres judiciaires au cours des 13 derniers mois qui, selon son avocat, mèneront bientôt à des accusations de meurtre.

Mais la vie de Murdaugh se déroulait tranquillement dans les coulisses bien avant cela. Les autorités ont déclaré qu’il volait de l’argent, qu’il était accro aux analgésiques et qu’il essayait désespérément d’éviter un examen approfondi de ses finances lié à un procès pour mort injustifiée impliquant son fils – tout en mentant à presque tout le monde dans sa vie.

Comme le tableau blanc d’une émission policière, les rayons d’une demi-douzaine d’enquêtes ont rayonné de Murdaugh après les meurtres de Maggie Murdaugh, 52 ans, et de son fils Paul, 22 ans, le 7 juin 2021.

Soudain, tout un groupe de personnes est devenu acteur du drame – la famille d’un adolescent tué dans un accident de bateau déterminé à se battre pour la justice, la femme assassinée qui menait une vie tranquille, le client de Murdaugh qui a peut-être été embauché pour organiser une tentative sur la vie de l’avocat et de la gouvernante décédée lors d’une chute dans la maison Murdaugh.

PLAGE DE MALLORY

Plus d’un an avant les meurtres, Mallory Beach, 19 ans, est décédée lorsqu’elle a été éjectée d’un bateau de la famille Murdaugh après qu’il s’est écrasé sur la jetée d’un pont. La police a déclaré que Paul Murdaugh était ivre alors qu’il conduisait le bateau en février 2019.

La famille de Beach a demandé justice non seulement au pénal, mais aussi devant un tribunal civil, déposant une plainte pour mort injustifiée qui attend toujours son procès.

Ce procès signifiait probablement un examen attentif des finances de la famille Murdaugh. Murdaugh a combattu le procès à chaque tournant alors que les avocats de Beach suggéraient qu’il craignait de découvrir comment il réussissait à vivre si loin au-dessus de ses moyens actuels. Les procureurs ont déclaré avoir appris depuis que Murdaugh volait de l’argent à son cabinet d’avocats et à ses clients.

La Division de l’application de la loi de l’État enquête si Murdaugh, sa famille ou ses amis ont tenté d’entraver l’enquête sur l’accident de bateau. D’autres personnes sur le bateau ont déclaré que Murdaugh était aux urgences cette nuit-là, cherchant dans leurs chambres et essayant de les convaincre de dire aux enquêteurs que son fils ne conduisait pas.

MAGGIE MURDAUGH

Maggie Murdaugh a épousé l’amoureux qu’elle a rencontré à l’Université de Caroline du Sud et a déménagé dans le petit comté de Hampton, où le père, le grand-père et l’arrière-grand-père d’Alex Murdaugh avaient été élus procureurs.

Au dire de tous, elle a mené une vie tranquille, soutenant le travail de son mari et élevant deux fils. Ses amis ne se souviennent pas qu’elle a travaillé à l’extérieur pendant une courte période pour gérer sa propre boutique de cadeaux. Ils se souviennent d’une mère dévouée qui aimait la maison côtière de sa famille à environ 96 kilomètres sur l’île d’Edisto.

Maggie Murdaugh est décédée près de son fils cadet dans le domaine de chasse familial du comté de Colleton. Les deux ont été abattus à plusieurs reprises, a déclaré le coroner. Alex Murdaugh a appelé le 911 après avoir découvert leurs corps. Il a dit qu’il venait de rentrer chez lui après avoir rendu visite à sa mère et à son père malade.

Treize mois plus tard, l’avocat de Murdaugh a déclaré que le reste de la famille avait été informé mardi que des agents de l’État demanderaient des inculpations pour meurtre contre Murdaugh cette semaine.

CURTIS “EDDIE” SMITH

Curtis “Eddie” Smith a rencontré Alex Murdaugh lorsqu’il a poursuivi l’entreprise d’arbres pour laquelle il travaillait après s’être blessé au dos en 2007. Ou ils se connaissaient peut-être déjà. Comme beaucoup de choses avec Murdaugh, ce qui s’est passé est trouble.

Murdaugh a remporté un règlement pour Smith, qui a déclaré que les deux étaient devenus amis. Les avocats de Murdaugh ont déclaré qu’il s’agissait davantage d’une relation commerciale, Murdaugh achetant de la drogue.

Quelques jours après que le cabinet centenaire d’avocats de la famille Murdaugh a découvert de l’argent volé en septembre 2021, Murdaugh a demandé à Smith de se rencontrer au bord d’une autoroute isolée du comté de Hampton, selon les procureurs. Murdaugh a déclaré qu’il avait demandé à Smith de le tuer afin que son fils survivant puisse obtenir une police d’assurance-vie de 10 millions de dollars. Smith a déclaré que Murdaugh avait menacé de se suicider et que l’arme avait tiré alors que Smith tentait de l’arracher à sa poigne.

Le tir n’a fait qu’effleurer la tête de Murdaugh. Les avocats de Murdaugh ont qualifié Smith de trafiquant de drogue.

« Avec un ami comme ça, qui a besoin d’ennemis ? Smith a déclaré à un journaliste de l’Associated Press.

Les deux hommes ont été inculpés pour la fusillade en bordure de route – Smith pour suicide assisté, complot et autres accusations; Murdaugh, pour fraude à l’assurance et dépôt d’un faux rapport de police après avoir initialement déclaré qu’il avait été abattu au hasard alors qu’il changeait un pneu.

En juin, les procureurs ont suggéré une relation beaucoup plus profonde. Ils ont de nouveau inculpé les deux hommes, affirmant que Murdaugh avait écrit 437 chèques d’une valeur de 2,4 millions de dollars que Smith avait encaissés pendant huit ans pour tenter de dissimuler des vols et d’autres activités illégales, notamment un réseau de drogue impliquant l’oxycodone, un analgésique.

Il s’agissait du 16e acte d’accusation contre Murdaugh, qui, selon les procureurs, a volé plus de 8 millions de dollars à des clients et à d’autres personnes.

GLORIA SATTERFIELD

Gloria Satterfield a été femme de ménage pour les Murdaugh pendant deux décennies avant de tomber dans le coma et de mourir quelques jours après qu’Alex Murdaugh a déclaré qu’elle avait trébuché et était tombée dans leur maison.

Murdaugh a dirigé la famille de Satterfield vers un ami pour agir en tant qu’avocat, selon un procès. Murdaugh a ensuite fortement armé ses assureurs pour payer plus de 4 millions de dollars en règlements de décès injustifiés, ont déclaré les procureurs.

Mais la famille de Satterfield n’a jamais touché un centime jusqu’à ce que leurs nouveaux avocats le poursuivent. Eric Bland et Ronnie Richter ont sans relâche attaqué Murdaugh devant les tribunaux et dans les médias. Murdaugh s’est finalement retrouvé derrière les barreaux avec une caution de 7 millions de dollars.

Bland a comparé Murdaugh à un voleur de banque, mais en utilisant un stylo et des amis corrompus au lieu d’une arme à feu.

Des mois plus tard, l’ami avocat et un banquier qui, selon les procureurs, ont secrètement envoyé de l’argent à Murdaugh destiné à être versé dans des fiducies pour ses clients ont été inculpés.

Bland et Richter ont gagné plus de 4 millions de dollars en règlements juridiques de Murdaugh, dont les actifs ont été gelés, ainsi que de l’ami avocat de Murdaugh et de la banque utilisée par Murdaugh.

L’enquête sur la mort de Satterfield se poursuit. Des agents de l’État ont annoncé en juin qu’ils allaient exhumer son corps. Les coroners de Caroline du Sud sont censés être informés de tout décès suspect, mais le coroner du comté de Hampton n’a pas été informé de la chute de Satterfield.

Une autre enquête sur la mort a été rouverte après les décès par balle. Stephen Smith, 19 ans, est décédé dans ce que les enquêteurs ont qualifié de délit de fuite, probablement frappé à la tête par le rétroviseur d’un semi-remorque sur une route à deux voies du comté de Hampton en 2015. Mais la mère de Smith a déclaré qu’il n’y avait pas de verre brisé ou éclats de plastique d’un miroir sur la route où le corps de son fils a été retrouvé.

Les agents de l’État n’ont pas dit quelles preuves dans l’affaire Murdaugh les ont amenés à rouvrir l’affaire Smith.

Jeffrey Collins, l’Associated Press