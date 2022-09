NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ces dernières semaines, le Pentagone a confirmé que la Russie était désormais en possession de drones de combat de fabrication iranienne, un autre signe de l’approfondissement des liens entre les deux pays. Les responsables américains avertissent que la Russie est susceptible de déployer des drones iraniens capables d’armes sur le champ de bataille en Ukraine.

Répondant aux informations selon lesquelles l’Iran se préparait à fournir à la Russie plusieurs centaines de drones, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré que la tentative de Poutine de renforcer les liens avec l’Iran représentait une “menace profonde”.

Bien que le premier envoi de drones de l’Iran vers la Russie se soit jusqu’à présent avéré peu fiable, d’autres versements pourraient aider à augmenter l’arsenal en voie d’épuisement de la Russie. La Russie a perdu des dizaines de drones de reconnaissance depuis l’invasion de l’Ukraine et manque désormais d’armes et de missiles à guidage de précision.

Les États-Unis ont commencé à fournir à l’Ukraine des systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité en juin, qu’ils peuvent utiliser pour lancer plusieurs roquettes de précision sur des cibles militaires russes à environ 50 miles de distance.

LA RUSSIE ET ​​L’IRAN SONT D’ACCORD SUR UN NOUVEL ACCORD D’APPROVISIONNEMENT D’AVION, PLANIFIENT D’AUGMENTER LES VOLS ENTRE LES PAYS: RAPPORT

Pourtant, malgré les commentaires du secrétaire d’État Antony Blinken lundi selon lesquels, compte tenu de la dernière réponse de l’Iran, la perspective d’un nouvel accord nucléaire avec l’Iran à court terme semblait peu probable, les relations entre Moscou et Téhéran se poursuivent.

La Russie tente de conclure un accord sur les armes avec l’Iran depuis octobre 2020, date à laquelle la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies imposant un embargo sur les armes à l’Iran a expiré. Il n’est pas clair si les responsables russes auraient accéléré leurs contacts avec l’Iran sans la guerre indirecte qu’il mène contre les États-Unis et l’Occident en Ukraine.

“L’approfondissement des relations entre la Russie et l’Iran est, au moins en partie, une conséquence involontaire de l’utilisation de la politique de sanctions par Washington. Ayant conclu que la relation de la Russie avec l’Occident est irréparable, Poutine se tourne vers l’Asie et cultive de nouveaux partenariats commerciaux et commerciaux. avec d’autres régimes autoritaires tels que la Chine, l’Iran et la Corée du Nord”, a déclaré Rebekah Koffler, ancienne officier du renseignement de la DIA et présidente de Doctrine & Strategy Consulting.

Dans un effort pour éviter l’isolement international, Poutine a cherché à forger des liens plus étroits avec l’Iran, comme en témoigne sa visite à Téhéran en juillet, un voyage qui a marqué sa première aventure hors des frontières de l’ex-Union soviétique depuis l’invasion de l’Ukraine. Les observateurs affirment qu’une alliance plus étroite entre la Russie et l’Iran aiderait les deux États à atténuer l’impact des sanctions occidentales en ouvrant de nouveaux marchés pour leurs produits et en renforçant la coopération militaire.

“La relation de la Russie avec l’Iran est un mariage de convenance, mais un mariage néanmoins, avec une série de conséquences dangereuses pour les États-Unis et nos alliés”, a déclaré l’ancienne conseillère adjointe à la sécurité nationale Victoria Coates. Elle a poursuivi: “Par exemple, ils pourront unir leurs forces pour échapper aux sanctions américaines sur les exportations de pétrole de la Russie. En faisant simplement passer leur pétrole par l’Iran, la Russie continuera d’alimenter sa machine de guerre en Ukraine. L’Iran pourrait également persuader la Russie d’activer le systèmes de missiles S-400 en Syrie, ce qui serait une complication majeure pour Israël », a déclaré Coates à Fox News Digital.

LE MINISTRE ISRAÉLIEN DE LA DÉFENSE DIT QUE L’IRAN FABRIQUE DES MISSILES EN SYRIE ET ​​RÉVÈLE LA CARTE DES INSTALLATIONS

Israël est récemment devenu plus vocal dans ses efforts pour façonner un accord nucléaire relancé et, selon des informations, reste pessimiste quant à la possibilité qu’un nouvel accord empêche l’Iran d’obtenir des armes nucléaires. L’actuel Premier ministre israélien Yair Lapid a fait valoir que les dangers qu’un nouvel accord comporte sont encore plus grands que le précédent.

La relance de l’accord sur le nucléaire iranien a été une priorité absolue pour l’administration Biden. Les opposants à l’accord ont souligné que limiter temporairement les capacités nucléaires de Téhéran en échange d’un allégement des sanctions permettant la libération de milliards de dollars d’actifs iraniens gelés ainsi que de revenus pétroliers et gaziers rendrait l’accord défectueux dès le départ. Le déblocage des fonds actuellement indisponibles pourrait également aider l’Iran, le principal État sponsor du terrorisme au monde, à détourner des milliards de dollars vers des groupes militants hostiles. En réponse, les adversaires régionaux de l’Iran pourraient être intimidés pour développer ou acquérir leurs propres armes nucléaires.

Selon les termes du plan d’action global conjoint (JCPOA) initial, l’Iran a reçu un allégement des sanctions en échange de limites strictes à son programme nucléaire. Alors qu’un nouvel accord devrait inclure un régime de surveillance strict pour vérifier que l’Iran respecte ses engagements, les contraintes nucléaires physiques expireraient après un certain nombre d’années.

“En fin de compte, cette question se résume à la réalité que nous ne pouvons pas fonder une question critique de sécurité nationale comme empêcher l’Iran d’obtenir une bombe nucléaire sur un accord international aussi fragile et inapplicable. La menace d’un Iran nucléaire, compte tenu des promesses répétées de Téhéran d’anéantir des États-Unis et d’Israël, est un problème mortellement sérieux qui ne peut être sous-traité à l’ONU », a déclaré Coates.

Selon les observateurs, Poutine a en outre fait preuve de mépris pour les normes internationales en tentant de cimenter les liens de la Russie avec la République islamique à un moment critique où l’Iran a violé son engagement de non-prolifération. L’Iran enrichirait de l’uranium jusqu’à 60 % de pureté et s’approcherait de la pureté de 90 % requise pour les armes nucléaires.

En tant que l’un des plus grands experts mondiaux de l’énergie atomique, la Russie a contribué à la construction et à l’exploitation de réacteurs atomiques en Iran. Cependant, les armes nucléaires iraniennes constituant une menace stratégique pour sa sécurité nationale, la Russie a joué un rôle déterminant dans le succès diplomatique qui a conduit à l’accord de 2015.

LES EXPERTS DE LA TÉLÉVISION RUSSE INTERROGENT OUVERTEMENT LA GUERRE EN UKRAINE SUITE À UNE CONTRE-OFFENSIVE DÉVASTANTE

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exigé que toute sanction liée à l’Ukraine n’interfère pas avec les affaires potentielles en Iran. Donner à la Russie un rôle d’intermédiaire dans l’élaboration de l’accord avec l’Iran pourrait donner à la nation la plus sanctionnée du monde un effet de levier injustifié.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré que même si le JCPOA ne fournirait pas à la Fédération de Russie un moyen d’échapper aux sanctions liées à l’Ukraine, les États-Unis ne sanctionneraient pas la Russie pour “avoir entrepris ou participé à des projets nucléaires faisant partie du JCPOA”.

La Russie a peut-être déjà signé un contrat avec l’Organisation iranienne de l’énergie atomique pour le développement de projets à la centrale nucléaire de Bushehr. “Si la Russie devient le gardien de l’installation enrichie de l’Iran, elle poursuivra le flux de revenus vers la Russie qui lui aurait fourni quelque 10 milliards de dollars dans le cadre du JCPOA pour ses services”, a ajouté Coates.

Ayant déjà gagné des milliards de dollars en construisant les réacteurs nucléaires iraniens, Moscou espère sans aucun doute vendre des armes à Téhéran pour des milliards de plus. Koffler affirme qu’un nouvel accord sur le nucléaire iranien pourrait donner à la Russie les moyens de réapprovisionner sa machine de guerre et de prolonger le conflit en Ukraine.

“L’administration Biden doit abandonner ses espoirs que Poutine aide les États-Unis à négocier un bon accord avec l’Iran. Quoi que Moscou puisse promettre à Washington en termes d’assistance à l’Iran et au JCPOA, on ne peut pas lui faire confiance. Bien qu’il y ait peu de choses à faire à ce stade pour régner sur la coopération russo-iranienne, l’abandon du JCPOA éliminera au moins le rôle de la Russie dans celui-ci », a noté Koffler.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Après des mois de négociations indirectes entre les États-Unis et l’Iran à Vienne et récemment au Qatar, il est encore loin d’être certain qu’un nouvel accord sur le nucléaire iranien sera conclu. Compte tenu de la demande de l’Iran que les États-Unis garantissent que Téhéran continuera à bénéficier d’un allègement des sanctions si l’accord s’effondre plus tard, les experts préviennent que l’administration Biden pourrait être forcée de faire des concessions aux conséquences désastreuses pour la région dans son ensemble.

L’accord sur le nucléaire “doit être planifié sobrement et sérieusement à la fois par l’administration Biden et les représentants élus du peuple américain au Congrès”, a déclaré Coates.