Cela survient alors que la République islamique se prépare à rejoindre l’Organisation de coopération de Shanghai, un groupe de sécurité composé de la Russie, de la Chine, de l’Inde, du Pakistan et de quatre pays d’Asie centrale.

Jeudi, le président iranien Ebrahim Raisi devrait rencontrer le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine en Ouzbékistan.

L’Iran aura besoin de la levée des sanctions s’il espère renforcer ses liens économiques avec la Chine – et cela ne peut venir qu’avec un accord nucléaire réussi, a déclaré un analyste à CNBC.

Le président iranien Ebrahim Raisi s’exprime lors d’une conférence de presse à Téhéran le 29 août 2022. L’Iran a besoin de l’allègement des sanctions d’un accord réussi avec l’Iran pour entretenir davantage ses relations avec la Chine, a déclaré Ali Ahmadi du Centre de politique de sécurité de Genève. Cela survient alors que le président iranien Ebrahim Raisi devrait rencontrer jeudi ses homologues chinois et russe en Ouzbékistan.

Plus tôt ce mois-ci, le Les États-Unis ont imposé des sanctions aux entreprises chinoises qui a aidé à vendre du pétrole iranien.

Depuis lors, Washington a imposé des sanctions à l’Iran qui a écrasé son économie. Les sanctions américaines s’étendent aux entreprises qui font des affaires avec l’Iran et une interdiction de toutes les importations en provenance d’Iran, entre autres embargos.

Cependant, les sanctions peuvent profiter aux consommateurs plus tolérants au risque, a déclaré Behnam Taleblu, chercheur principal de la Fondation pour la défense des démocraties.

Le mois dernier, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de l’administration Trump, John Bolton, a déclaré à CNBC que la levée des sanctions contre l’Iran pourrait pousser l’État islamique à établir des liens plus étroits avec la Chine et la Russie.

Bolton a déclaré que, libéré des sanctions internationales, l’Iran deviendrait plus riche et plus fort, ce qui en ferait “un meilleur partenaire pour la Russie”.

“Au Moyen-Orient, où [Russia and China] ont des intérêts qui se chevauchent, leur partenaire préféré est l’Iran. C’est donc une sorte d’arrangement à trois qui, je pense, a des implications mondiales”, a déclaré Bolton.