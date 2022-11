Les relations internationales d’Elon Musk méritent d’être examinées

Joe Biden, à gauche, et Elon Musk Evelyn Hockstein | Reuter ; André Harrer | Bloomberg | Getty Images

Interrogé mercredi pour savoir si Tesla SpaceX et le PDG de Twitter, Elon Musk, constituaient une menace pour la sécurité nationale, le président Joe Biden a déclaré que “les relations du centi-milliardaire avec d’autres pays valent la peine d’être examinées”. Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche mercredi, on a spécifiquement demandé au président : “Pensez-vous qu’Elon Musk est une menace pour la sécurité nationale des États-Unis et les États-Unis devraient-ils, avec les outils dont vous disposez, enquêter sur son acquisition conjointe de Twitter avec des gouvernements étrangers, ce qui inclure les Saoudiens?” Biden a déclaré: “La coopération et / ou les relations techniques d’Elon Musk avec d’autres pays méritent d’être examinées. Qu’il fasse ou non quelque chose d’inapproprié – je ne le suggère pas. Je suggère que cela vaut la peine d’être examiné et c’est tout ce que je dirai.” Musk n’est pas fan de Biden et dénonce activement les démocrates. Tout au long de 2022, Musk a accusé le président d’ignorer son entreprise de véhicules électriques, Tesla, malgré son succès, et de favoriser les constructeurs automobiles traditionnels et leurs syndicats. Il a juré de voter républicain. Le 7 novembre, alors que les électeurs s’apprêtaient à prendre des décisions au scrutin, Musk a écrit sur Twitter : “Le partage du pouvoir freine les pires excès des deux partis, c’est pourquoi je recommande de voter pour un Congrès républicain, étant donné que la présidence est démocrate”.

Twitter

Musk a acquis et est devenu PDG du réseau social Twitter dans le cadre d’un accord de 44 milliards de dollars conclu le 28 octobre. Alors que Musk a investi des milliards de son importante richesse personnelle dans l’acquisition, il a également levé des fonds auprès de partenaires extérieurs de financement par capitaux propres et par emprunt, et a demandé certains des principaux actionnaires existants pour transférer leurs participations dans sa société holding. L’actionnaire de longue date, le prince saoudien Alwaleed bin Talal, possède des dizaines de millions d’actions de Twitter, et plutôt que de les vendre, il les a conservées, faisant de la famille royale saoudienne le deuxième actionnaire du réseau social, désormais privé. Le royaume du Qatar a également participé à l’accord Twitter de Musk. Twitter est devenu une plate-forme incontournable permettant aux politiciens de présenter leurs points de vue au public en ligne, de se battre les uns contre les autres et de répondre à certaines questions de la presse. Il est également utilisé par une série de bureaux gouvernementaux fédéraux, étatiques et locaux pour transmettre des informations sur tout, des catastrophes climatiques aux personnes disparues, et par des journalistes et des militants du monde entier pour partager leurs histoires. Récemment, le sénateur Chris Murphy (D-Conn.) qui dirige un sous-comité des relations étrangères, envoyé une lettre au Comité des investissements étrangers aux États-Unis pour demander un examen du financement de l’accord Twitter de Musk. Murphy a déclaré dans sa lettre au CFIUS : “En mettant de côté les vastes réserves de données que Twitter a collectées sur les citoyens américains, tout potentiel que la propriété étrangère de Twitter entraînera une censure accrue, la désinformation ou la violence politique est un grave problème de sécurité nationale. Arabie saoudite est l’un des pays les plus répressifs au monde, avec peu ou pas de tolérance pour la liberté d’expression.”

Lien stellaire

La société aérospatiale d’Elon Musk, SpaceX, avait précédemment fait don d’une partie des terminaux Internet Starlink à l’Ukraine, qui se sont avérés cruciaux pour maintenir l’armée du pays en ligne pendant l’invasion russe. Musk était considéré comme un héros lorsque le service Starlink en Ukraine a été mis à disposition pour la première fois. Mais après que le fondateur de SpaceX a publié une série de tweets Le 3 octobre, cherchant un soutien pour son opinion sur la meilleure solution à la guerre de la Russie contre l’Ukraine, il a fait face à un contrecoup majeur. Musk a proposé des votes supervisés par l’ONU en Ukraine pour déterminer si certaines régions du pays devraient rejoindre la Russie. Il a également déclaré que l’Ukraine devrait céder la Crimée à la Russie et que la nation devrait alors rester “neutre” plutôt que de s’aligner sur l’OTAN ou la Russie. Fonctionnaires du Kremlin a fait l’éloge de musc pour son opinion, mais l’entrepreneur s’est attiré de vives critiques de la part de nombreux autres, dont le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, le sénateur. Lindsay GrahamRS.C., et militant des droits de l’homme né en Russie et ancien champion d’échecs Garry Kasparov. À la mi-octobre, Musk a tweeté que Starlink en Ukraine avait coûté jusqu’à présent 80 millions de dollars à SpaceX et dépasserait les 100 millions de dollars d’ici la fin de cette année. Il n’a pas mentionné que SpaceX a également été payé par US Aid et des gouvernements internationaux en Pologne et en France, entre autres sources, pour cette opération. Il n’en assume pas seul le coût. Le gouvernement ukrainien, qui fait généralement l’éloge de SpaceX et Musk, cherche désormais des alternatives à Starlink, a déclaré jeudi dernier le vice-Premier ministre Mykhailo Fedorov.

Tesla