Il est probable qu’il y ait un certain optimisme prudent de la part des camps américain et chinois quant aux efforts visant à stabiliser leurs relations.

Il semble que la visite du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à Washington, où il a rencontré le secrétaire d’État américain Antony Blinken, ait plutôt bien commencé.

Les points de discussion étaient prévisibles, du fait qu’ils ont des « différences » et des désaccords », mais aussi la responsabilité de les gérer de manière constructive, mais ils ont été présentés dans une atmosphère un peu moins tendue. qu’il y a quelques mois à peine.

Le fait que les deux hommes soient apparus ensemble devant les caméras en attente et ont prononcé quelques remarques d’ouverture en direct est remarquable ; une telle coordination n’aurait tout simplement pas semblé possible plus tôt cette année. Le langage corporel et les gestes aussi semblaient un peu plus détendus et chaleureux que lorsque Blinken s’est rendu à Pékin en juin.

Le principal espoir est que cette visite ouvrira la voie au président Xi pour se rendre au sommet de l’APEC à San Francisco le mois prochain et rencontrer le président Biden pendant son séjour.

Ajoutez à cela une série de réunions entre responsables à différents niveaux au cours des derniers mois et vous aurez l’impression qu’il existe un engagement réel et actif des deux côtés en faveur de ce que l’on appelle une « stabilisation tactique ».

Cependant, même si l’espoir est à juste titre élevé qu’une réunion des présidents ait lieu et que toute détérioration majeure ait cessé pour l’instant, les attentes d’une avancée majeure sont faibles.

Il y a tout simplement trop de choses qui les divisent encore et il y a tellement de fronts sur lesquels tout progrès pourrait très facilement être dévié.

Par exemple, les tensions restent extrêmement vives dans les zones situées autour de la mer de Chine méridionale et du détroit de Taiwan. Les deux armées ont augmenté le nombre de vidéos qu’elles publient sur ce que l’on appelle les interactions « non professionnelles » et « dangereuses » entre avions à réaction et navires dans ces zones.

Mercredi encore, l’US Air Force a publié une vidéo d’un avion chinois volant à moins de 3 mètres d’un chasseur américain. La Chine a à son tour publié sa propre vidéo de ce qu’elle décrit comme des rencontres dangereuses provoquées par des navires de la marine américaine.

Les États-Unis ont également récemment exprimé leur soutien aux Philippines dans leur confrontation de plus en plus tendue avec la Chine dans les zones contestées de la mer de Chine méridionale. Des navires chinois et philippins sont effectivement entrés en collision la semaine dernière et Biden est allé jusqu’à dire que les États-Unis viendraient à la défense des Philippines si nécessaire.

Et puis, bien sûr, il y a la guerre entre Israël et le Hamas. La Chine et les États-Unis ont adopté des approches différentes face à ce conflit, les États-Unis soutenant fermement Israël et la Chine se penchant plus subtilement vers la cause palestinienne. Cette semaine, ils ont opposé leur veto aux résolutions de chacun au Conseil de sécurité de l’ONU.

Il est probable que les deux parties soient assez lucides sur tout cela, mais il est très possible qu’elles saisissent l’occasion de paraître collégiales tant qu’elles le peuvent.

Cela deviendra beaucoup plus difficile l’année prochaine lorsque le cycle électoral américain débutera et que le discours de campagne deviendra inévitablement extrêmement anti-Chine. Les élections à Taiwan en janvier risquent également d’être un foyer de tensions.

Tous deux sont conscients que même si les choses sont plus calmes, ces séances photo présentent des avantages nationaux.

Il est certain qu’en Chine, à une époque où l’économie est toujours en difficulté et où les relations avec de nombreux pays sont très tendues, le président Xi voudra être perçu comme capable de gérer cette relation des plus importantes.

Il est peu probable que cela signifie que l’une ou l’autre des parties adoptera une vision plus optimiste de l’autre à moyen terme.