Un livre blanc sur la défense publié mardi par la Corée du Sud a revu à la baisse sa description officielle du Japon voisin, abandonnant le mot «partenaire» en signe de détérioration des relations entre les deux pays.

Le document a également blâmé le Japon pour le déclassement des liens en faisant « Annonces unilatérales qui dénaturent les faits » sur des questions telles que la revendication de Tokyo sur une paire d’îlots contrôlés par la Corée du Sud dans la mer du Japon et une rencontre entre un avion de surveillance japonais et un destroyer sud-coréen en 2018.

Les articles sont normalement publiés tous les deux ans. Selon celui de 2019, la Corée du Sud et le Japon «Des voisins proches géographiquement et culturellement ainsi que des partenaires coopérant pour la paix et la prospérité mondiales». Maintenant, la dernière version du ministère indique que les deux sont «Des voisins proches qui devraient coopérer non seulement pour les relations entre les deux pays, mais aussi pour la paix et la prospérité en Asie du Nord-Est et dans le monde.»

En 2019, Tokyo a retiré la Corée du Sud d’une liste de pays d’exportation préférentiels, une décision évoquée mardi par un porte-parole sud-coréen qui a déclaré que c’était le cas. « raisonnable » pour se référer au Japon uniquement en tant que voisin.

Il n’y a pas eu de réaction immédiate au déclassement du livre blanc du gouvernement japonais.

Le document de mardi dit que Séoul «Traiter résolument les mesures unilatérales et arbitraires prises par le Japon.» Il dit également que la Corée du Sud continuera à coopérer avec le Japon sur « Questions d’intérêt commun. »

Les relations entre Tokyo et Séoul ont été tendues ces dernières années, les tribunaux sud-coréens ayant ordonné aux entreprises japonaises d’indemniser des groupes de Coréens pour le travail forcé pendant la Seconde Guerre mondiale et d’accorder une compensation aux femmes détenues comme esclaves sexuelles dans les bordels militaires japonais en temps de guerre.

Quelque 70% des consommateurs sud-coréens ont soit cessé de porter des marques de vêtements japonaises, soit refusé de boire de la bière brassée au Japon, soit évité d’autres produits de consommation et véhicules fabriqués là-bas.

