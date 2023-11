Les relations entre le Brésil et Israël se tendent alors que le Mossad annonce la chute du Hezbollah

RIO DE JANEIRO, 9 novembre (Reuters) – Une déclaration inhabituelle de l’agence de renseignement israélienne Mossad affirmant qu’elle a contribué à déjouer une attaque du Hezbollah au Brésil est le dernier incident à tendre les relations entre Israël et le plus grand pays d’Amérique latine sur fond de guerre à Gaza.

Mercredi, le Brésil a arrêté deux personnes accusées de terrorisme dans le cadre d’une opération visant à démanteler une cellule présumée du Hezbollah planifiant des attaques sur le sol brésilien. Plus tard dans la journée, le Mossad a publiquement remercié la police brésilienne et a déclaré que, « compte tenu du contexte de la guerre à Gaza », le Hezbollah continuait d’attaquer des cibles israéliennes, juives et occidentales.

Les commentaires du Mossad ont provoqué la colère du ministre brésilien de la Justice, Flavio Dino, qui a adressé jeudi une sévère réprimande à Israël, affirmant sur les réseaux sociaux que « le Brésil est un pays souverain » et « aucun ordre de force étrangère autour de la police fédérale brésilienne ».

Dino n’a explicitement nié aucun des détails de la déclaration israélienne, mais a semblé plus irrité par son timing, son ton et le lien qu’elle établissait avec la guerre actuelle à Gaza.

“Nous apprécions une coopération internationale appropriée, mais nous rejetons toute autorité étrangère qui prétendrait diriger les corps de police brésiliens, ou utiliser nos enquêtes à des fins de propagande ou pour ses intérêts politiques”, a-t-il écrit, ajoutant que l’enquête du Brésil n’avait “rien à voir avec les relations internationales”. conflits.”

Une source de la police fédérale brésilienne a déclaré que Dino était en colère car la déclaration du Mossad donnait l’impression que le Brésil recevait des ordres d’Israël et pouvait être perçu comme prenant parti dans la guerre.

Un porte-parole du bureau du Premier ministre israélien, qui supervise le Mossad, n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Les commentaires de Dino reflètent un malaise croissant parmi les responsables brésiliens face à la conduite d’Israël à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre et du bombardement ultérieur de Gaza.

Il y a encore une trentaine de Brésiliens coincés à Gaza, des semaines après le début du conflit, et le Brésil est de plus en plus en colère contre Israël à cause de leur lente libération, ont indiqué deux sources. Le ministère brésilien des Affaires étrangères a déclaré cette semaine à Israël que les relations diplomatiques deviendraient insoutenables si un préjudice devait arriver aux Brésiliens piégés, ont indiqué les sources.

Des diplomates brésiliens ont déclaré à Reuters qu’ils ne comprenaient pas pourquoi Israël tardait à libérer le territoire, étant donné que le président Luiz Inacio Lula da Silva a équilibré ses critiques sur les attaques du Hamas avec des appels à un cessez-le-feu. Des pays latino-américains comme la Bolivie, la Colombie et le Chili ont adopté une ligne beaucoup plus dure envers Israël, rompant leurs liens ou rappelant leurs ambassadeurs.

L’équipe de Lula a également été contrariée lorsque l’ambassadeur d’Israël au Brésil, Daniel Zonshine, lors d’une visite au Congrès brésilien mercredi, a pris des photos assis aux côtés de l’ancien président Jair Bolsonaro et d’autres hommes politiques d’extrême droite avant une réunion privée.

Bolsonaro, ennemi de Lula et fervent partisan d’Israël, n’occupe aucune fonction publique, a été jugé politiquement inéligible jusqu’en 2030 et fait l’objet de plusieurs enquêtes pénales, dont une visant à savoir s’il a tenté d’organiser un coup d’État après avoir perdu les élections de l’année dernière.

Dans une interview accordée au journal O Globo après l’opération de la police fédérale de mercredi, Zonshine a déclaré que “si (le Hezbollah) a choisi le Brésil, c’est parce qu’il a des gens qui l’aident”.

Jeudi, le chef de la police fédérale, Andrei Rodrigues, a déclaré aux médias locaux que les commentaires de Zonshine étaient “irrespectueux”.

“C’était une mauvaise surprise”, a déclaré Rodrigues. “Je le rejette complètement.”

Le gouvernement iranien et le Hezbollah, un groupe soutenu par l’Iran au Liban, n’ont pas pu être contactés dans l’immédiat pour commenter.

Reportage de Gabriel Stargardter; Reportages supplémentaires de Maytaal Angel et Jonathan Saul ; Montage par Andrew Heavens, Brad Haynes et David Gregorio

