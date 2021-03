Les relations du Kosovo avec Israël font face à une forte résistance de la Turquie

La conversation

Ce que représente la figure mythique de Şahmeran en Turquie et pourquoi les militants l’utilisent

Une affiche pro-LGBTQ à l’Université du Bosphore en Turquie avec l’image de la créature mythique Şahmeran. Au centre des récentes manifestations contre les libertés civiles et les sensibilités religieuses en Turquie se profile une figure mi-femme mi-serpent connue sous le nom de Şahmeran. La créature mythique a été incluse dans une affiche pro-LGBTQ exposée lors d’une récente exposition à la prestigieuse université du Bosphore à Istanbul. Son image était superposée à la Kaaba – une structure cuboïde noire sacrée de la Mecque que les musulmans du monde entier affrontent lorsqu’ils prient. Bien que l’artiste soit resté anonyme, plusieurs étudiants universitaires ont été arrêtés et accusés d’avoir insulté l’islam en relation avec l’affiche, qui comprenait également des drapeaux d’identité de genre. L’affiche était accompagnée d’un manifeste appelant au respect des droits des femmes, des membres de la communauté LGBTQ et de la nature elle-même. En tant que spécialiste de l’histoire de l’art islamique et de la culture visuelle, j’ai été attiré par l’apparition de l’image de Şahmeran dans ces manifestations. Son utilisation par de jeunes étudiants en Turquie qui s’identifient comme LGBTQ suggère qu’ils voient cette créature mythique comme incarnant leur propre identité. La figure protectrice mythique La figure de Şahmeran, signifiant «souverain des serpents», remonte à l’époque préislamique. Représentée avec le visage d’une belle femme portant une couronne dans la moitié supérieure de son corps et la forme d’un serpent de la taille vers le bas, elle est au cœur de nombreux contes populaires. Bien que les détails varient, de nombreuses légendes racontent l’histoire d’un jeune homme nommé Jamasp, ou Jamisav, qui tombe amoureux de la belle Şahmeran. Forcé par le méchant conseiller d’un roi, qui est aussi un magicien, Jamasp est obligé de révéler la cachette de cette créature mythique. Mais torturé en voyant Şahmeran se faire tuer, il ingère sa chair toxique pour se suicider. Au lieu de cela, Şahmeran lui transmet sa sagesse, tandis que son venin tue le conseiller du roi. La fin de l’histoire suggère donc une rédemption potentielle pour un abus de confiance. Récités par des conteurs en turc et en kurde, ces contes traduisent la capacité de Şahmeran à guérir la maladie, à prolonger la vie et à transmettre la sagesse. Ses légendes sont particulièrement populaires dans la région de l’Anatolie orientale de la Turquie et parmi les Kurdes, une minorité ethnique comprenant environ 15% à 20% de la population en Turquie. Dans la ville de Mardin, dans le sud-est de la Turquie, où existe une population diversifiée composée de Kurdes et d’Arabes, il existe des ateliers où les artistes produisent spécifiquement des images de Şahmeran. Ces images, comme je l’ai remarqué lors de ma visite de la ville il y a quelques années, apparaissent sur des panneaux de bois, des plateaux métalliques et des miroirs. Miroirs ornés de peintures de Şahmeran sur un cadre en bois à Mardin. Anonyme, CC BY Certaines personnes accrochent des peintures de Şahmeran sur leurs murs pour protéger leurs maisons ou portent l’image sur des ornements pour la bonne fortune. Ces images sont également populaires en tant qu’amulettes, tout comme la main à cinq chiffres, également connue sous le nom de Main de Fatima, et les perles de verre bleu ou nazar boncuğu que certaines personnes croient pour éviter le mauvais œil. Activisme et créatures composites Ces dernières années, des figures mythiques comme Şahmeran et d’autres ont été utilisées par des militants au Moyen-Orient pour faire entendre leur voix sur plusieurs questions. « Beautiful Şahmeran » de Zehra Doğan, peint en février 2018 dans la prison de Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Zehra Doğan. Photographie de Jef Rabillon. Par exemple, en 2016, Şahmeran a été dépeint par Zehra Doğan, une journaliste et artiste kurde, comme une double image, chacune avec deux têtes, pour symboliser la force redoublée des femmes kurdes d’aujourd’hui. Elle a peint Şahmeran alors qu’elle était détenue en prison pour un autre tableau critique de la destruction par l’armée turque de la ville kurde de Nusaybin. À travers sa peinture de Şahmeran, elle invoque également l’identité kurde avec ses pigments rouges, verts et jaunes qui font référence au drapeau du Kurdistan. La créature mythique al-Buraq, sur laquelle Muhammad est censé avoir fait son voyage au paradis. Metropolitan Museum, Purchase Rogers Fund, Elizabeth S.Ettinghausen Gift, à la mémoire de Richard Ettinghausen, et Ehsan Yarshater Gift, 1992 Une autre figure mythique – celle d’al Buraq, le coursier volant à tête humaine du prophète Muhammad – a également été utilisée pour apporter attention aux problèmes LGBTQ. Les contes islamiques décrivent al Buraq comme le «coursier des prophètes» sur lequel Muhammad est monté pendant son ascension céleste vers les cieux. Les textes racontent que cette ascension céleste a vu Muhammad s’élever à travers les cieux, rencontrer des anges et des prophètes, parler avec Dieu et visiter le ciel et l’enfer en une nuit. Ils ont également tendance à souligner la nature composite d’al-Buraq, qui comprend parfois des oreilles d’éléphant, une croupe de cheval, des pieds de mulet, une queue de taureau et des plumes de paon. Apparaissant à l’intersection entre l’homme et l’animal en tant que créatures «non binaires», ces figures mythiques ne sont pas liées à des catégories distinctes. En conséquence, les membres des communautés trans en Turquie et ailleurs ont embrassé al-Buraq et Şahmeran pour exprimer leur propre identité queer. Au-delà de la Turquie, l’artiste libanaise Chaza Charafeddine superpose également des portraits de travestis et de transgenres sur des images peintes prémodernes d’al-Buraq pour attirer l’attention sur ceux qui sont confrontés à la discrimination et à la violence dans les pays à majorité musulmane et dans le monde en général. Un test décisif L’affiche Şahmeran qui a placé plusieurs étudiants universitaires en résidence surveillée rassemble de nombreuses questions religieuses, culturelles et politiques tendues en Turquie aujourd’hui. Entre autres problèmes, l’image de cette figure hybride a été utilisée pour mettre en évidence le manque de liberté des femmes et la discrimination à l’égard de celles qui embrassent des identités de genre diverses. L’artiste anonyme a utilisé un tapis mural représentant le pèlerinage, ou hajj, comme toile de fond. Il y avait superposé la figure de Şahmeran et une couronne de feuilles. En conséquence, pour un observateur, le symbole architectural clé du culte de l’islam semble avoir été remplacé par un hommage à une femme, à un serpent et à la nature. D’une part, ces motifs visuels, comme le manifeste clairement indiqué, étaient destinés à envoyer un message puissant contre la misogynie fondée sur la foi, la violence physique, la maltraitance des animaux et l’effondrement écologique; de l’autre, le gouvernement turc voit dans cette manipulation picturale une «vilaine attaque» contre les valeurs religieuses islamiques et donc un «crime» à punir. [Deep knowledge, daily. De leur côté, des universitaires du monde entier ont critiqué les arrestations d'étudiants, qu'ils considèrent comme une grave atteinte à l'autonomie universitaire et à la liberté d'expression. Selon moi, la figure séculaire de Şahmeran a fait un retour en force dans la sphère publique turque, agissant comme un terrain d'essai périlleux, en particulier pour les membres des communautés LGBTQ et kurdes. site d'actualités dédié au partage d'idées d'experts académiques. Il a été écrit par: Christiane Gruber, Université du Michigan. 