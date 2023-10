Les relations diplomatiques entre Netanyahu et Biden, expliquées

La relation du président Joe Biden avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est aussi compliquée que longue.

Leurs liens s’étendent sur près de quatre décennies, commençant avant qu’ils n’acquièrent les plus hautes positions de pouvoir dans leurs pays.

Au cours de cette période, les politiques de Netanyahu et de Biden ont nettement divergé, le Premier ministre ayant prêté serment pour la dernière fois en décembre – sa sixième fois – pour diriger un farouchement extrême droitegouvernement religieusement conservateur.

Aujourd’hui, les deux hommes sont plongés dans un partenariat de guerre en réponse à l’attaque surprise dévastatrice du Hamas contre Israël.

Tout se déroule devant un président qui a pris ses fonctions en connaissant Netanyahu d’une manière qui ne ressemble à aucun autre président américain, ayant à la fois combattu et conclu des accords puisqu’ils étaient tous deux de jeunes politiciens.

Le soutien indéfectible de longue date de Biden à Israël déterminera la façon dont les deux pays traverseront cette dernière crise, a déclaré William Wechsler, directeur principal des études sur le Moyen-Orient à l’Atlantic Council.

Ce soutien fait partie de la bonne foi de Biden à l’égard d’Israël, le président disposant d’une grande quantité de commentaires publics soutenant la nation après des décennies au sein du gouvernement et de la politique, a-t-il déclaré.

«Ils ne seront jamais les meilleurs amis personnels. Ce n’est pas la nature de la relation. Mais en même temps, c’est le lien personnel avec Israël qui le maintient », a déclaré Wechsler, qui est arrivé à Tel Aviv samedijuste après les attaques surprises du Hamas.

« Ni l’un ni l’autre n’est intimidé par l’autre, ni l’un ni l’autre n’est impressionné par l’autre, ni l’un ni l’autre n’est surpris par l’autre », a-t-il ajouté. «Ils ne peuvent vraiment pas se caricaturer. Ils travailleront ensemble en cas de besoin, mais seront également clairs en cas de désaccord.

Leur relation remonte à l’époque où Biden était un jeune sénateur et Netanyahu dirigeait l’ambassade israélienne à Washington. Les deux ont gravi les échelons politiques en parallèle, Netanyahu devenir ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies et Biden se lève pour présider la commission sénatoriale des relations étrangères.

Finalement, Netanyahu est devenu Premier ministre en 1996 et a occupé ce poste de temps à autre depuis, attisant ainsi les tensions dans ses relations politiques aux États-Unis. Netanyahu a occupé le pouvoir au fil des décennies, soit lorsqu’il était au pouvoir, soit en tant que chef du parti d’opposition.

Les liens entre les deux hommes se sont tendus sous l’administration du président Barack Obama, lorsque Biden était vice-président. Un reportage dans The Atlantic en 2014, les relations entre Israël et les États-Unis étaient au bord d’une « crise à grande échelle ».

« Nous sommes toujours amis », a déclaré Biden peu de temps après. S’adressant à leur amitié, il a fait référence à Netanyahu par son surnom de « Bibi ».

« C’est un ami depuis plus de 30 ans » Biden a dit. «J’ai dit: ‘Bibi, je ne suis pas d’accord avec rien de ce que tu dis, mais je t’aime.’»

En 2015, Netanyahu s’est opposé avec véhémence à un accord nucléaire avec l’Iran négocié par l’administration Obama. Il a témoigné devant une réunion conjointe du Congrès à l’époque.

« C’est un mauvais accord – un très mauvais accord », a déclaré Netanyahu. « Nous sommes mieux sans cela. »

Ce témoignage a miné l’administration, a déclaré Jon Alterman, vice-président principal et directeur du programme Moyen-Orient au Centre d’études stratégiques et internationales. Il y a donc un historique de « méfiance » de la part de Biden, a-t-il déclaré. Pourtant, Alterman a déclaré que les deux se traitaient comme des professionnels.

« Tous deux ont traversé des dizaines de crises. En tant que politiciens démocrates, ils ont une idée de l’arc des crises, de la direction des crises, des étapes des crises et des contraintes politiques des crises », a déclaré Alterman. « Franchement, leurs politiques ne sont pas les mêmes et leurs intérêts ne sont pas nécessairement les mêmes, mais ils viennent d’une compréhension de l’environnement politique de l’autre. »

Sous la présidence de Donald Trump, Netanyahu trouvé un dirigeant qui a adopté une politique résolument pro-israélienne. En 2018, Netanyahou a salué la « décision audacieuse » de Trump en retirant les États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien.

Le New York Times a décrit en 2017 un «relation symbiotique naissante» entre Trump et Netanyahu. Le Premier ministre a également fait l’éloge de Trump pour le déplacement de l’ambassade américaine de Tel Aviv vers la ville sainte contestée de Jérusalem en 2018.

« Trump admirait Netanyahu. Netanhayu admirait Trump », a déclaré Alterman. « Dans de nombreux cas, l’ambassadeur américain [to Israel] cela enverrait un message à Trump, et Trump tweeterait quelque chose et la politique américaine changerait.»

L’année dernière, interrogé sur le retour de Trump en politique, Netanyahu a hésité. « Gardez-moi en dehors de ça », a-t-il dit. « Rencontrez la presse » de NBC lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait revoir Trump comme président. Il a qualifié la question de « mine terrestre ».

Les frictions entre Biden et le Premier ministre ont éclaté au grand jour en mars après que Biden s’est opposé au soutien du dirigeant israélien à une prise de contrôle partielle de la Cour suprême. Cette décision a provoqué des protestations massives dans tout Israël.

« Comme beaucoup de fervents partisans d’Israël, je suis très inquiet. Et je crains qu’ils comprennent clairement. Ils ne peuvent pas continuer sur cette voie », a déclaré Biden en mars.

Netanyahu, répondant dans une série de tweets, a accusé Biden de s’immiscer dans la politique de son pays.

« Israël est un pays souverain qui prend ses décisions selon la volonté de son peuple et non sur la base de pressions extérieures, y compris de la part des meilleurs amis », a-t-il déclaré.

Biden est resté plusieurs mois sans inviter Netanyahu à la Maison Blanche. La première rencontre entre les deux hommes depuis le retour de Netanyahu au pouvoir à la fin de l’année dernière a eu lieu en septembre.

Après la réunion, la Maison Blanche noté que Biden avait « souligné la nécessité de prendre des mesures immédiates pour améliorer la situation sécuritaire et économique, maintenir la viabilité d’une solution à deux États et promouvoir une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens ».

Après les récentes attaques, Biden s’est entretenu avec Netanyahu, promettant le plein soutien des États-Unis.

Dans une déclaration, Biden l’a caractérisé de cette façon : « Le soutien de mon administration à la sécurité d’Israël est solide et inébranlable. »