Les relations de la star des Jets de New York – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Dave Shopland/Shutterstock

Aaron Rodgers est un quart-arrière de la NFL et champion du Super Bowl. Il joue actuellement pour les Jets de New York.

Il a eu des relations amoureuses avec des femmes de Destiny Newton à Olivia Munn en passant par Danica Patrick. Lui et Shailene Woodley ont mis fin à leurs fiançailles en 2022.

En 2023, il sortirait avec Mallory Edens.

Aaron Rodgers s’est blessé au tendon d’Achille lors du match d’ouverture de la saison contre les Bills de Buffalo le 11 septembre 2023.

Aaron Celui de Rodgers la vie amoureuse a été regardée avec autant d’intérêt que ses statistiques de football. Le quart-arrière – qui a rejoint les Packers de Green Bay en 2005 et a repris le rôle de QB titulaire en 2008 – est sous les projecteurs depuis un certain temps, conduisant à de nombreuses relations avec de nombreuses stars. De sa relation très médiatisée avec Olivia Munn à son temps avec Danica Patrick à son engagement de courte durée avec Shailene WoodleyAaron a toute une histoire de rencontres sur laquelle revenir.

En 2023, Aaron entame la phase suivante de sa carrière en signant avec les Jets de New York. Il avait annoncé qu’il jouerait avec l’équipe lors d’une interview en mars 2023. Malheureusement, le QB devra peut-être s’absenter pour le reste de sa première saison, avant même qu’elle n’ait vraiment commencé. Lors du match d’ouverture de la saison des Jets contre les Bills de Buffalo, Aaron s’est déchiré le tendon d’Achille gauche après seulement quatre jeux, selon Réseau NFL.

Après la blessure, les Jets lui ont souhaité bonne chance et ont déclaré qu’ils attendaient avec impatience un prompt rétablissement. « Ce n’est pas la manière dont aucun d’entre nous souhaitait que cela se passe, mais nous savons que l’engagement que vous avez pris envers cette équipe continuera à nous impacter à l’avenir », a écrit l’équipe dans un message sur X (anciennement Twitter). « Bon rétablissement. »

Alors, alors qu’il réfléchit à sa prochaine étape – sur et en dehors du terrain – voici un retour sur son histoire romantique.

Mallory Edens

Quelques mois avant qu’Aaron n’annonce son intention de jouer pour les Jets, la rumeur disait qu’il sortait avec un mannequin. Mallory Edens, par Personnes. Mallory est la fille d’un homme d’affaires et copropriétaire des Milwaukee Bucks Wes Edens. Bien que Mallory et Eden n’aient pas officiellement dit s’ils sortaient ensemble ou non, elle a admis que le QB était proche de son père. « Il s’assoit à côté de nous lors de nombreux matchs », a-t-elle déclaré. « Lui et mon père sont amis. » en novembre 2019. « Lui et mon père sont amis. »

Bien qu’ils ne disent pas publiquement s’ils sortent ensemble ou non, Mallory a révélé qu’elle l’avait vu jouer avec les Jets lors d’un match préparatoire en août 2023. Elle a publié une histoire Instagram d’elle-même et d’un ami assis dans le se tient à leur match contre les Giants de New York, selon Le New York Post.

Destin Newton

La première relation importante d’Aaron en tant qu’athlète célèbre a eu lieu avec son meilleur ami d’enfance devenu amant, Destin Newton. Ils ont commencé à sortir ensemble en 2011, après avoir été « les meilleurs amis pendant neuf ans » et s’être rencontrés « au camp de l’église », a déclaré la mère de Destiny. Radars en ligne il y a près d’une décennie. Elle a ajouté : « Ils sont très heureux ensemble et notre famille l’aime. » Leur histoire d’amour semble s’être terminée en 2013 lorsque des informations faisant état de leur rupture ont commencé à faire surface.

Jessica Szohr

Bien que cette relation n’ait jamais été confirmée, on pensait généralement qu’Aaron était sorti avec Une fille bavarde étoile Jessica Szohr, 35 ans. La rumeur disait qu’ils étaient ensemble pour la première fois en 2011, puis se seraient « remis ensemble pendant les vacances » entre décembre 2013 et janvier. 2014, Nous chaque semaine revendiqué.

Olivia Munn

L’une des relations les plus célèbres d’Aaron était avec Le prédateur étoile Olivia Munn, 40 ans. Ils sont sortis ensemble pendant près de trois ans, entre 2014 et 2017, mais non sans quelques drames. Le père d’Aaron, Ed Rodgersa révélé que son fils n’avait pas parlé à leur famille depuis 2014 – la même année où la star de la NFL a commencé à sortir avec Olivia – affirmant que « la célébrité peut changer les choses » dans une interview avec Le New York Times publié en janvier 2017.

Olivia avait été accusée d’être l’une des raisons pour lesquelles cette séparation s’est produite. Elle a finalement démenti les rumeurs en apparaissant sur Andy Cohen Émission de radio SiriusXM en mai 2018. «Lors de mon dernier jour de tournage La salle de pressej’ai passé la journée dans ma caravane juste à encourager [Aaron] pour avoir une conversation honnête avec tes parents », s’était rappelée Olivia. Elle souhaitait des retrouvailles – qui ont finalement eu lieu le jour de l’anniversaire d’Aaron en décembre 2018.

Après avoir appris qu’Aaron avait retrouvé ses parents, Olivia a déclaré TMZ Sports, « Oh mon Dieu, si c’est vrai, c’est incroyable. Cela aurait dû être fait depuis longtemps. »

Danica Patrick

Après sa romance avec Olivia, Aaron n’a pas mis longtemps à nouer une autre relation très médiatisée. Pilote de course NASCAR Danica Patrick, 38 ans, a confirmé qu’elle sortait avec Aaron en janvier 2018 et a fait ses débuts publics en couple au Daytona 500 le mois suivant. Ils ont même assisté ensemble à l’ESPYS cette année-là, où les athlètes se sont rencontrés pour la première fois en 2012 !

La relation entre Aaron et Danica semblait parfaite : ils partageaient souvent des photos de couple heureux et profitaient d’escapades romantiques ensemble. L’un des gestes les plus réfléchis d’Aaron a été de surprendre Danica avec un voyage à Paris pour son 37e anniversaire en mars 2019 (comme vous pouvez le voir ci-dessus). En novembre 2019, ils avaient même acheté en espèces un manoir de Malibu pour 28 millions de dollars, selon Variété. Cependant, leur romance de conte de fées a pris fin de manière inattendue en juillet 2020, lorsque le représentant de Danica a confirmé à HollywoodVie qu’ils ne sont «plus ensemble».

Shailene Woodley

Aaron a vécu sa prochaine romance de manière très privée, semble-t-il. Quelques jours seulement après que la star du football aurait eu une « relation à distance » avec De gros petits mensonges étoile Shailene Woodley, 30 ans, il a révélé qu’il était « fiancé! » Tout en acceptant son troisième prix MVP lors de l’émission NFL Honors le 6 février, il a réfléchi aux hauts et aux bas de 2020, puis a déclaré : « Je me suis fiancé ». Vers la fin du discours, il a dit qu’il voulait « remercier sa fiancée », mais n’a pas nommé Shailene. Jours plus tard, Personnes Le magazine a confirmé que Shailene était la femme avec qui Aaron s’était fiancée.

Menant au rapport de datation initial, qui a été rapporté par E! Nouvelles, Aaron était resté dans le Wisconsin pour la saison de la NFL (elle s’est terminée lorsque son équipe des Packers a perdu le match de championnat NFC fin janvier 2021). Shailene, quant à elle, n’était même pas à la campagne ; elle tournait son nouveau film Misanthrope à Montréal, Canada. Malgré la distance, Aaron et Shailene « se sont vus et sont restés en contact », ajoute le rapport. « Ils continuent à se parler et à se voir quand ils le peuvent. Ils sont tous deux concentrés sur leur carrière, mais ils prennent aussi du temps l’un pour l’autre. Dans l’ensemble, cependant, la source a déclaré que ce couple présumé « a gardé les choses privées et discrètes ».

Après moins de deux ans ensemble, des rapports ont fait surface selon lesquels le couple avait mis un terme à leur relation en février 2022. Après des rumeurs selon lesquelles ils avaient rompu, il a été rapporté que les deux avaient mis fin définitivement à leur relation, selon TMZ. Malgré la rupture, le couple a apparemment essayé d’arranger les choses. Shailene était toujours le rendez-vous d’Aaron à un mariage qu’il célébrait en mars, et une source proche de la star de la NFL a déclaré HollywoodVie exclusivement qu’il « travaillait à se réconcilier » avec son ex, mais la relation s’est à nouveau effondrée.

Le couple s’est à nouveau séparé en avril, et il semble que ce soit fini pour de bon cette fois-ci ! Une source a déclaré E! Nouvelles au moment où ils se sont séparés parce que « tout était selon ses conditions et rien n’allait changer ».

Petite amie rumeur

Environ deux mois après la séparation d’avec Shailene, il a été rapporté qu’Aaron avait une relation amoureuse avec une nouvelle femme nommée. Bleu. Bien qu’aucun des deux n’ait confirmé leur relation, Blu a utilisé ses réseaux sociaux pour répondre aux informations selon lesquelles son nom était « Blu de la Terre » et rapportait qu’elle était une « sorcière ». Elle a nié les allégations de sorcière et a clarifié son nom, mais elle n’a pas répondu aux rumeurs selon lesquelles elle sortait avec Aaron, selon Le New York Post.

Mallory Edens

Au cours du premier mois de 2023, il a été rapporté qu’Aaron aurait noué une relation amoureuse avec Mallory Edens. Mallory (née en 1996) est la fille de Wes Edens, un homme d’affaires milliardaire américain copropriétaire des Milwaukee Bucks et de l’équipe de Premier League Aston Villa. Aaron a célébré son 39e anniversaire avec Mallory sur le terrain lors d’un match des Bucks, ce qui a amené certains à spéculer sur une relation potentielle. TMZ a confirmé que les deux constituaient un élément.