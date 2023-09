Les relations commerciales avec le sud de l’Indiana célèbrent une étape importante

Le processus d’impression 3D utilise des matières premières comme le plastique pour construire des objets en trois dimensions. La bio-impression fait essentiellement cela en utilisant des cellules vivantes et divers biomatériaux.

Redwire Corp. teste les capacités de bio-impression dans l’espace car l’entreprise s’attend aux conditions à bord de l’ISS, qui subit très peu d’attraction gravitationnelle en orbite au-dessus de la Terre, pourrait conduire à des améliorations révolutionnaires dans les efforts d’impression de tissus humains complexes.

« Vous n’êtes pas aussi limité qu’ici sur le terrain », a déclaré John Vellinger, président d’In-Space Industries chez Redwire. « Nous pouvons ainsi imprimer une structure beaucoup plus complète en microgravité que ce que vous pouvez ici sur Terre. »

Récemment, l’entreprise a franchi une étape importante lorsque son installation de biofabrication 3D à bord de l’ISS a réussi à créer un ménisque avec l’aide de trois astronautes de la NASA et d’un des Émirats arabes unis.

Après avoir été imprimé, le ménisque a été placé dans un processeur spécial sur la station spatiale pour développer davantage le tissu sur une période de deux semaines.

L’installation de biofabrication 3D qui a fabriqué le cartilage à l’origine a été conçue par Techshot Inc., une société basée dans le comté de Floyd qui Redwire acquis en 2021.

Redwire, dont le siège est en Floride, exerce toujours des activités dans le comté et a récemment annoncé son intention de construire une installation de recherche de 30 000 pieds carrés à proximité Campus d’innovation et de technologie Novaparke .

« Le bureau de Redwire ici dans le sud de l’Indiana compte, vous savez, des ingénieurs et des scientifiques exceptionnels », a déclaré Vellinger, cofondateur de Techshot. « Et nous sommes très fiers de leur talent et de leur travail acharné pour pouvoir faire en sorte que cette technologie se concrétise réellement dans l’espace. »

Le ménisque fabriqué par Redwire est descendu sur Terre début septembre, lorsque quelques astronautes et un cosmonaute russe l’ont apporté avec eux alors qu’ils est revenu de l’ISS.

L’évaluation initiale des résultats du projet a été positive, a déclaré Vellinger. Des analyses plus détaillées seront menées dans les prochains mois.

Vellinger a déclaré qu’ils espéraient qu’un jour des tissus humains – et peut-être même des organes entiers – pourraient être imprimés avec succès dans l’espace, puis transplantés chez des patients sur Terre.

Par exemple, le ménisque déchiré d’un patient – ​​qui est une blessure courante, en particulier chez le personnel militaire – pourrait éventuellement être réparé à l’aide d’un ménisque bio-imprimé.

« Nous avons un long chemin à parcourir, mais il faut franchir les étapes pour y arriver. En étant capable d’imprimer ce ménisque, cela a constitué un énorme pas en avant pour Redwire dans ce processus d’impression biotechnologique dans l’espace », a-t-il déclaré.

« C’est ce qui captive l’imagination. Nous avons la capacité d’imprimer des mouchoirs qui ne peuvent pas être imprimés ici sur le terrain.