Les relations canado-britanniques se stabilisent avec Rishi Sunak au poste de premier ministre britannique – Kelowna Capital News

Les relations du Canada avec la Grande-Bretagne et les négociations en vue d’un nouvel accord de libre-échange devraient se stabiliser avec l’annonce que l’ancien ministre britannique des Finances Rishi Sunak deviendra Premier ministre, a déclaré lundi un expert du dossier.

“Il sera beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus stable – plus prévisible dans un sens, dans sa politique étrangère”, a déclaré Tony McCulloch, professeur d’études nord-américaines à l’University College London.

Sunak doit rencontrer le roi Charles mardi, où il devrait devenir le troisième Premier ministre britannique en moins de deux mois, à la suite des démissions de Boris Johnson et de Liz Truss.

Johnson n’était pas encore Premier ministre depuis deux ans lorsqu’il a annoncé le 7 juillet qu’il démissionnerait lorsqu’un nouveau chef serait choisi. Il a démissionné après avoir perdu la confiance de son caucus au milieu d’une série de scandales, notamment une amende pour avoir enfreint ses propres règles de verrouillage du COVID-19.

Truss a été choisie pour le remplacer en septembre, mais n’a passé que six semaines à ce poste avant d’être forcée de démissionner à la suite de la crise économique aggravée par ses réductions d’impôts proposées.

Après sa démission, Johnson figurait parmi les prétendants à la direction du Parti conservateur britannique, mais il s’est retiré de la course dimanche. La seule autre candidate, Penny Mordaunt, s’est retirée lundi, ouvrant la voie à Sunak pour remporter la victoire.

McCulloch a déclaré que cela signifie un retour à la politique économique conservatrice classique.

“Johnson, mis à part ses problèmes de fiabilité et de véracité, ne semblait pas avoir de principes très clairs et fixes, en ce qui concerne les questions économiques”, a-t-il déclaré depuis Londres.

“Sunak a la réputation d’être un politicien beaucoup plus simple.”

McCulloch, qui dirige l’Association britannique d’études canadiennes, a déclaré qu’Ottawa peut s’attendre à ce que Londres s’en tienne à la formation conjointe que les deux offrent aux soldats ukrainiens.

McCulloch a également déclaré que l’ascension rapide de Sunak ouvre la voie au Canada pour poursuivre ses négociations en vue d’un nouvel accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume-Uni.

L’agitation de la politique britannique avait fait craindre que ces pourparlers ne ralentissent. Le Canada et le Royaume-Uni avaient besoin d’un nouvel accord commercial après la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. Les pourparlers officiels ont commencé en mars dernier, peu de temps avant que les problèmes politiques de Johnson ne commencent à monter en flèche.

Sunak a été l’un des premiers partisans de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne et a fait pression pour des liens économiques avec d’autres pays après le Brexit.

Martin Buckle, trésorier de la British Canadian Chamber of Trade and Commerce basée à Toronto, a déclaré que cela augure bien des négociations commerciales en cours entre les deux pays.

“Il y a beaucoup de vent de face, donc ce serait difficile pour n’importe qui”, a déclaré Buckle à propos de Sunak.

“Je pense qu’il est probablement la meilleure option pour le moment, pour l’économie.”

Pourtant, Sunak peut aussi avoir des blessures à guérir au sein du parti après des mois de troubles et se divise sur qui devrait être le chef du parti.

Cet été, Sunak a démissionné de son poste de chef des finances de Johnson, ce qui, selon McCulloch, a déclenché la « ruée » qui a conduit à la disparition de ce premier ministre.

“Il est considéré par de nombreux membres du parti et députés conservateurs comme l’homme qui a fait tomber Boris Johnson”, a déclaré McCulloch à propos de Sunak.

Buckle a déclaré que Sunak devra naviguer dans cette dynamique alors qu’il élabore une politique budgétaire qui répond à la flambée du coût de la vie.

« Si son parti ne se gélifie pas autour de lui, peu importe à quel point il est bon ; il va échouer », a déclaré Buckle.

“J’espère vraiment qu’il réussira, car s’il ne le fait pas, ce sera brutal.”

—Dylan Robertson, La Presse canadienne

Royaume-Uni