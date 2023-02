Les relations américano-chinoises se fragilisent

“La détente naissante entre les États-Unis et la Chine est maintenant dans un état critique, voire complètement morte, et toute détente future serait également vulnérable au déraillement de la politique intérieure”, a déclaré Gabriel Wildau, directeur général de Teneo, dans une note.

BEIJING – Les relations américano-chinoises semblent de plus en plus fragiles, selon les analystes, après qu’un ballon chinois maintenant tombé a forcé le secrétaire d’État américain Antony Blinken à reporter indéfiniment son voyage à Pékin.

“J’ai aussi le sentiment qu’il y a vraiment cet effort pour rattraper le temps perdu par la Chine”, a déclaré Yang. “Cela seul signifierait que les dirigeants chinois seraient plus retenus et ne voudraient pas laisser cette situation de ballon exploser hors de proportion.”

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans plusieurs déclarations que le “dirigeable” était principalement destiné à la recherche météorologique et “a dévié loin de sa trajectoire prévue” en raison du vent et de forces indépendantes de la volonté de la Chine.

“Ce que les États-Unis ont fait a sérieusement affecté et compromis les efforts et les progrès des deux parties dans la stabilisation des relations sino-américaines depuis la réunion de Bali”, a déclaré le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Xie Feng, selon un communiqué public publié lundi en chinois, traduit par CNBC. .

Au cours des derniers jours, les deux pays ont souligné la nécessité de communiquer, et ce, à un niveau élevé.

Blinken s’est entretenu vendredi avec Wang Yi – l’ancien ministre chinois des Affaires étrangères qui a récemment été promu à un poste diplomatique plus élevé – selon les lectures des deux pays.

Alors que Blinken a déclaré qu’il ne serait pas approprié de se rendre à Pékin à un moment de “violation manifeste de la souveraineté américaine et du droit international”, il se rendrait dans la capitale chinoise dès que les conditions le permettraient, selon un déclaration du porte-parole du Département d’État américain, Ned Price.

Cependant, les analystes disent que trop de choses ont déjà changé pour que la situation revienne facilement à ce qu’elle était avant l’incident du ballon.

“La crise des ballons de la semaine dernière aura un impact significatif sur les relations bilatérales et certainement sur l’opinion publique américaine, le débat politique et les politiques envers [China]”, a déclaré Roman Schweizer, directeur général de l’aérospatiale et de la défense chez Cowen and Company’s Washington Research Group, dans un rapport publié dimanche.

“Les pays s’espionnent les uns les autres – sur les ennemis et les amis, en utilisant toutes sortes de méthodes et de technologies. Se faire prendre est le risque”, a déclaré Schweizer. “La crise des ballons a probablement suffisamment embarrassé la RPC pour qu’elle cherche à riposter, à changer le récit ou, tout simplement, à faire mal paraître les États-Unis d’une manière ou d’une autre.”

Du côté américain, il s’attend à ce que l’administration Biden soit “pressée de devenir plus dure”. Il a souligné les contrôles à l’exportation de l’administration ciblant la technologie chinoise et les limites potentielles des investissements américains en Chine, ainsi que les nouveaux développements du House Select Committee sur la Chine.