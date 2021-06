Les relations américano-chinoises « se détériorent toujours », selon Max Baucus

Les relations américano-chinoises empirent et ne se sont pas « réinitialisées » sous le président Joe Biden comme beaucoup l’avaient prévu auparavant, a déclaré Max Baucus, ancien ambassadeur américain en Chine.

« La situation continue malheureusement de se détériorer en général », a déclaré Baucus vendredi à « Squawk Box Asia » de CNBC.

« Je pense que beaucoup de gens ont pensé qu’avec l’élection de Joe Biden, cela pourrait mettre fin à la chute libre, cela pourrait être le fond et les choses reviendraient lentement à la normale – mais cela ne s’est pas vraiment produit », a-t-il ajouté.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont augmenté rapidement sous l’ancien président américain Donald Trump, qui a giflé plus haut tarifs douaniers sur les produits chinois et a placé certaines entreprises chinoises sur une liste noire qui limite leurs transactions commerciales aux États-Unis