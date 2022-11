Les relations américano-chinoises extrêmement préoccupantes pour le progrès climatique

Le président chinois Xi Jinping ne devrait pas assister à la COP27, bien que le pays aurait envoyé une délégation de plus de 50 personnes en Égypte. Agence de presse Xinhua | Agence de presse Xinhua | Getty Images

SHARM EL-SHEIKH, Égypte – L’effilochage des tensions diplomatiques entre les États-Unis et la Chine est une grande préoccupation lors du sommet sur le climat COP27. Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé à un accord historique – ou “pacte de solidarité climatique” – entre les économies développées et émergentes au début de la conférence phare sur le climat. Les États-Unis et la Chine, les deux plus grandes économies du monde et les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, “ont une responsabilité particulière d’unir leurs efforts pour faire de ce pacte une réalité”, a déclaré Guterres lundi. “C’est notre seul espoir d’atteindre nos objectifs climatiques.” Cependant, beaucoup craignent que les tensions entre Washington et Pékin ne rendent la coopération climatique à la COP27 extrêmement difficile. Carlos Pascual, vice-président senior de l’énergie mondiale chez S&P Global Commodity Insights, a déclaré à CNBC que les tensions entre les États-Unis et la Chine “va avoir un coût sur l’agenda de la sécurité mondiale, l’agenda politique et l’agenda climatique”. Ces derniers mois, l’administration du président américain Joe Biden a identifié la Chine comme une menace encore plus grande que la Russie dans son Stratégie de sécurité nationaleet la Maison Blanche a averti Pékin qu’elle viendrait à la défense de Taiwan si elle était envahie. Pour sa part, la Chine a accusé les États-Unis d’envoyer “des signaux très erronés et dangereux” à Taiwan à la suite d’une visite là-bas en août de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi. Pékin a également critiqué une loi américaine qui vise à stimuler la production de puces de processeur aux États-Unis et à réduire la dépendance à l’égard des fournisseurs asiatiques.

C’est dans ce contexte que Biden devrait rejoindre un Délégation de 16 membres de hauts fonctionnaires à la COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, plus tard cette semaine, pour “faire avancer la lutte mondiale contre le changement climatique.” Le président chinois Xi Jinping ne devrait pas assister à la conférence, bien que le pays ait aurait a envoyé une délégation de plus de 50 personnes à l’événement. “Pour les économies en développement et émergentes, leur perception est que si les deux plus grands émetteurs du monde ne peuvent pas s’entendre et ne peuvent pas travailler ensemble pour réduire leurs émissions, alors quel est le but de réduire leurs émissions car, en termes relatifs, cela a un impact si minime”, Pascual de S&P a déclaré. “L’une des choses sur lesquelles la Chine a été très claire est que pour eux, la question de Taiwan était une question tellement importante et existentielle que s’il y a un conflit à propos de Taiwan et le sentiment que les États-Unis défendent des intérêts qui vont à l’encontre des intérêts de la Chine, alors cela l’emportera sur la coopération dans tous les autres secteurs”, a-t-il ajouté. “C’est extrêmement problématique et inquiétant.” Les relations diplomatiques tendues pourraient même déborder sur les problèmes commerciaux dans toute l’Asie, a ajouté Pascual, notant que la Chine est le principal partenaire commercial de pratiquement tous les pays de la région.

L’ancienne chef de l’ONU pour le climat, Patricia Espinosa, a déclaré à CNBC que, dans le passé, les pourparlers sur le climat avaient bénéficié du leadership des États-Unis et de la Chine, citant un accord surprise entre Washington et Pékin pour renforcer la coopération climatique lors du sommet COP26 de l’année dernière à Glasgow, en Écosse. “J’espère personnellement qu’il pourrait y avoir un moyen de … relancer la coopération entre la Chine et les États-Unis – même si c’est uniquement sur le changement climatique. Nous disons que c’est uniquement sur le changement climatique, mais nous savons que le changement climatique est vraiment à le centre de tout dans la société.” “La restauration serait très, très importante”, a déclaré Espinosa, mais elle a ajouté qu’elle ne s’attendait pas à ce que cela se produise à Charm el-Cheikh. “Cependant, j’espère que d’autres pourront intervenir et prendre le leadership alors qu’en ce moment, pour des raisons très différentes, ces deux grands et grands pays ne travaillent pas actuellement ensemble dans cet espace. Cela ne dépend pas seulement d’eux. est une responsabilité collective », a-t-elle déclaré.

Biden devrait rejoindre une délégation de 16 membres de hauts fonctionnaires à la COP27 plus tard cette semaine pour “faire avancer la lutte mondiale contre le climat”. Mandel Ngân | AFP | Getty Images

L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, a déjà a dit Washington se tient prêt à tenir des pourparlers sur le climat avec la Chine et à travailler ensemble sur “qu’est-ce qu’un système universel, mondial [and] question existentielle.” “Et il n’y a pas de solution au problème du changement climatique sans la Chine, sans la Russie, sans l’Inde, sans que les grandes économies ne soient à la table”, a déclaré Kerry. Une rafale de rapports majeurs de l’ONU publiés ces dernières semaines a livré une sombre évaluation de la proximité de la planète à une dégradation irréversible du climat, avertissant qu’il y a “aucune voie crédible” en place pour plafonner le réchauffement climatique au seuil de température critique de 1,5 degrés Celsius.

“Un scénario très sombre”