Les relations américano-britanniques entrent dans un nouveau chapitre alors que le nouveau Premier ministre et le roi s’installent

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden se rend au Royaume-Uni samedi pour rendre hommage à la reine Elizabeth II à un moment de transition dans les relations américano-britanniques, alors qu’un nouveau royal et un nouveau Premier ministre s’installent.

L’approche belliciste de la Première ministre Liz Truss envers la Russie et la Chine la met sur la même longueur d’onde que Biden. Mais l’ascension de Truss, 47 ans, qui qualifiait autrefois la relation américano-britannique de “spéciale mais pas exclusive”, pourrait marquer un nouveau chapitre dans le partenariat transatlantique sur le commerce et plus encore.

Une grande préoccupation pour les responsables de Biden au début du mandat de Premier ministre de Truss est son soutien à une législation qui détruirait des parties des accords commerciaux post-Brexit en Irlande du Nord. Les analystes affirment que cette décision pourrait provoquer de profondes tensions entre le Royaume-Uni et l’Union européenne et saper la paix en Irlande du Nord. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que cette décision “ne créerait pas un environnement propice” à l’élaboration d’un accord commercial américano-britannique tant attendu et convoité par Truss et son parti conservateur.

“Elle a signalé qu’elle était prête à aller aux matelas à ce sujet et cela va provoquer une rupture non seulement entre le Royaume-Uni et l’UE, mais le Royaume-Uni et les États-Unis”, a déclaré Max Bergmann, directeur du programme Europe au Centre for Strategic et des études internationales à Washington et ancien haut fonctionnaire du département d’État de l’administration Obama. “C’est celui qui va garder la Maison Blanche éveillée la nuit.”

Biden et Truss devaient se rencontrer dimanche, mais le bureau du Premier ministre a déclaré samedi qu’ils sauteraient le week-end bonjour, optant plutôt pour une réunion à l’Assemblée générale des Nations Unies mercredi, bien que Truss prévoyait toujours de se réunir avec d’autres dirigeants mondiaux convergeant vers Londres. pour les funérailles royales. La Maison Blanche a confirmé la réunion de l’ONU au moment même où le président montait à bord d’Air Force One.

Les deux proches alliés se retrouvent désormais dans une période d’incertitude politique des deux côtés de l’Atlantique. Un peu comme son compatriote septuagénaire Biden, Charles est confronté aux questions du public quant à savoir si son âge limitera sa capacité à s’acquitter fidèlement des devoirs du monarque.

Charles, 73 ans, et Biden, 79 ans, ont discuté de la coopération mondiale sur la crise climatique l’année dernière alors qu’ils assistaient tous deux à un sommet à Glasgow, en Écosse. Ils se sont également rencontrés au palais de Buckingham en juin 2021 lors d’une réception organisée par la reine avant un sommet des dirigeants mondiaux à Cornwall.

Truss se retrouve, comme le fait Biden, face à des questions quant à savoir si elle a ce qu’il faut pour relever un pays battu par une inflation tenace due à la pandémie de coronavirus et exacerbée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, déclenchant le chaos sur le marché mondial de l’énergie.

Pendant tout ce temps, la Grande-Bretagne – et le reste de l’Europe – surveillent attentivement ce que les prochaines élections américaines de mi-mandat apporteront au président démocrate américain après qu’il a juré lors de sa prise de fonction que «l’Amérique est de retour» pour être un partenaire à part entière dans l’international communauté après quatre ans de républicain Donald Trump poussant sa vision du monde “America First”.

“C’est certainement une période de changement et de transformation au Royaume-Uni”, a déclaré Barbara A. Perry, directrice des études présidentielles au Miller Center de l’Université de Virginie. Elle a ajouté : « Qu’adviendra-t-il de ce Brexit, isolationniste, sortant de l’approche de l’OTAN de la politique étrangère du Royaume-Uni, que Biden a su surmonter, au moins depuis deux ans, en battant Donald Trump ? Nous ne savons pas ce qui se passera à nos mi-parcours. Nous ne savons pas ce qui se passera en 2024. »

Truss, un ancien comptable qui a été élu pour la première fois au Parlement en 2010, n’a pas eu beaucoup d’interaction avec Biden. Le président américain l’a appelée au début du mois pour la féliciter. Truss, en tant que ministre des Affaires étrangères, a accompagné son prédécesseur, Boris Johnson, lors d’une visite à la Maison Blanche l’année dernière.

Cela fait plus de 75 ans que Winston Churchill a déclaré qu’il existait une “relation spéciale” entre les deux nations, une notion que les dirigeants des deux côtés ont affirmé à plusieurs reprises. Pourtant, il y a eu des bosses en cours de route.

Tony Blair a été dérisoirement stigmatisé par les tabloïds britanniques comme le « caniche » de George W. Bush pour avoir soutenu l’invasion américaine de l’Irak en 2003. David Cameron et Barack Obama avaient une « bromance », mais Obama avait aussi ses frustrations avec les Britanniques sur les dépenses de défense et la gestion de la Libye par le Royaume-Uni après l’éviction de Mouammar Kadhafi en 2011.

Margaret Thatcher et Ronald Reagan ont forgé une alliance étroite au milieu de la guerre froide, le Premier ministre ayant dit un jour aux étudiants que le « très bon sens de l’humour » du président républicain avait aidé leur relation. Mais il y avait aussi des difficultés, comme lorsque Thatcher et les membres de son cabinet se sont hérissés de la neutralité initiale de l’administration Reagan pendant la guerre des Malouines.

La Maison Blanche ne s’attendait pas à l’annonce de Truss en mai, lorsqu’elle était ministre des Affaires étrangères, que le gouvernement irait de l’avant avec une législation qui réécrirait des parties du protocole d’Irlande du Nord. L’accord faisait partie du retrait britannique du Brexit de 2020 de l’UE, qui visait à éviter une frontière nord-sud dure avec l’Irlande qui pourrait perturber la paix fragile de l’Irlande du Nord.

Maintenant, dans les premières semaines du mandat de Premier ministre de Truss, les responsables de l’administration Biden prennent soigneusement la mesure du nouveau dirigeant britannique. Les analystes disent qu’il y a une certaine appréhension dans l’administration que saper le protocole d’Irlande du Nord pourrait plonger l’Europe dans la tourmente commerciale à un moment où Biden travaille puissamment pour garder l’Occident unifié face à la Russie à propos de son agression contre l’Ukraine.

“Le Brexit pourrait redevenir le problème – le problème qui peut rendre difficile pour toute l’Europe de travailler ensemble à un moment où il est essentiel pour l’Europe de travailler ensemble”, a déclaré Bergmann. “Si vous êtes l’administration Biden, ce n’est pas le moment pour les deux de vos partenaires les plus proches de se battre.”

Certes, il y avait des zones de friction entre Biden et Johnson, qui entretenaient des relations chaleureuses avec l’ancien président Donald Trump.

Biden s’est fermement opposé au Brexit en tant que candidat et a exprimé sa grande inquiétude quant à l’avenir de l’Irlande du Nord. Biden s’est même une fois moqué de Johnson en le qualifiant de “clone physique et émotionnel” de Trump.

Johnson a travaillé dur pour surmonter cette impression, soulignant son terrain d’entente avec Biden sur le changement climatique, le soutien aux institutions internationales et plus particulièrement en s’assurant que la Grande-Bretagne était un membre précoce et généreux de l’alliance dirigée par les États-Unis fournissant une assistance économique et militaire à l’Ukraine dans le suite de l’invasion russe.

L’ancien Premier ministre a également pressé en vain Biden dès le début de son administration d’entamer des négociations sur un nouvel accord commercial américano-britannique au moment même où le Royaume-Uni reprenait le contrôle de sa politique commerciale nationale des semaines avant l’entrée en fonction de Biden et après la fin d’une transition post-Brexit. période.

Mais Biden s’est largement concentré sur sa liste de tâches nationales au début de sa présidence – passant des billions de dépenses pour le soulagement des coronavirus, les infrastructures, etc. – et a mis les négociations sur les accords commerciaux en veilleuse.

Elliot Abrams, président du groupe conservateur de politique étrangère Vandenberg Coalition, a déclaré que Truss avait besoin de Biden pour faire d’un nouvel accord commercial américano-britannique une priorité. Les funérailles de la reine Elizabeth ne seront pas le cadre de conversations bilatérales difficiles, mais cela marque toujours un moment pour que les deux dirigeants commencent à faire le point l’un sur l’autre.

Truss, qui a succédé à Johnson après avoir été contraint de démissionner face à une série de scandales, est à la traîne dans les sondages d’opinion. Elle a également remporté son élection avec une marge plus faible que ses prédécesseurs récents et cherche une victoire rapide.

“Je pense que si j’étais (Truss), je veux que le rôle de premier plan joué par la Grande-Bretagne, bien plus que tout autre pays en dehors des États-Unis, soit reconnu pour soutenir l’Ukraine”, a déclaré Abrams, qui a occupé des postes de direction dans la sécurité nationale et la politique étrangère dans le Administrations Trump, George W. Bush et Reagan. “Et je pense que je voudrais envoyer un message économique positif au peuple britannique, qui pourrait être que les négociations sur l’accord de libre-échange commencent.”

Aamer Madhani et Darlene Superville, Associated Press