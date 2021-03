Et ce mois-ci, une petite étude par des chercheurs britanniques qui n’ont pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, ont constaté que huit mois après l’hospitalisation des personnes pour Covid-19, ceux qui avaient été vaccinés ont constaté une amélioration des symptômes de Covid plus longs que ceux qui n’étaient pas encore vaccinés. Les 44 patients vaccinés dans l’étude étaient plus âgés et avaient des conditions médicales plus sous-jacentes, puisque les personnes présentant ces caractéristiques se sont qualifiées pour les vaccins plus tôt.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy