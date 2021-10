Les reines russes des échecs battent l’Inde pour remporter le championnat du monde féminin par équipes

Concourant sous la bannière de la Fédération des échecs de Russie (CFR) dans le tournoi dans la ville catalane de Sitges, la Russie a remporté 2,5-1,5 dans le premier jeu et 3-1 dans le second.

L’équipe du CFR était représentée par les stars Aleksandra Goryachkina, Alexandra Kosteniuk, Kateryna Lagno, Alina Kashlinskaya et Polina Shuvalova.

Félicitations à l’équipe CFR pour une victoire méritée au Championnat du monde par équipes FIDE 2021 ! Goryachkina, Kosteniuk, Lagno, Kashlinskaya et Shuvalova ont remporté tous les matchs à Sitges et n’ont perdu que deux matchs tout au long de l’événement. pic.twitter.com/wFofgKx5yO — Fédération internationale des échecs (@FIDE_chess) 2 octobre 2021

La Russie avait déjà traversé la phase de poules de la compétition avant de vaincre l’équipe FIDE Americas en quart de finale, puis l’Ukraine en demi-finale.

L’Inde avait atteint la finale en battant le Kazakhstan et la Géorgie en huitièmes de finale, mais s’est heurtée à un défi insurmontable sous la forme des redoutables stars russes.

Les joueuses indiennes étaient tout de même acclamées pour une toute première médaille féminine à ce niveau.

Les autres participants au tournoi étaient l’Azerbaïdjan, l’Arménie, l’Allemagne, l’Espagne, la Pologne et la France.

Félicitations à l’Inde, vice-champion du monde FIDE 2021 par équipes ! 🥈Un exploit historique à Sitges marque les premières médailles de l’Inde aux Championnats du monde féminins par équipes. pic.twitter.com/KxSXwQrY3W — Fédération internationale des échecs (@FIDE_chess) 2 octobre 2021

Russie 🇷🇺 sont le 2021 #FIDE Championnes du monde d’échecs par équipes féminines ! Pas de chance pour l’équipe indienne 🇮🇳 Première médaille (argent) pour les femmes indiennes dans cet événement ! ??#WWTC2021 – Chess.com – Inde (@chesscom_in) 2 octobre 2021

C’est la deuxième fois que les Russes sont sacrées championnes du monde par équipes, après leur victoire à domicile à Khanty-Mansisk en 2017.

La victoire de cette année compense également le chagrin d’avoir perdu contre la Chine en finale en 2019.

La Chine – qui a remporté le titre un record à quatre reprises – ne faisait pas partie des prétendants à l’Espagne cette fois-ci.

L’équipe CFR, les gagnantes du Championnat du monde FIDE par équipes, sont tout sourire : Polina Shuvalova, Aleksandra Goryachkina, capitaine de l’équipe Sergei Rublevsky, Kateryna Lagno, Alexandra Kosteniuk. Alina Kashlinskaya est absente de la photo, mais rejoindra bientôt ses coéquipières. pic.twitter.com/69xJGirOPi — Fédération internationale des échecs (@FIDE_chess) 2 octobre 2021

Andrey Filatov, président de la Fédération des échecs de Russie et entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine d’échecs russe, était parmi ceux qui ont félicité l’équipe.

« Mes félicitations à nos joueurs et entraîneurs d’échecs exceptionnels pour cette victoire confiante au Championnat du monde féminin par équipes et à tous les fans et amateurs d’échecs russes pour cette magnifique réalisation! » dit Filatov.

« Les athlètes russes, qui ont récemment remporté la deuxième Olympiade en ligne de la FIDE en tant que membres de l’équipe nationale, ont une fois de plus confirmé leur classe la plus élevée et un niveau professionnel de l’école d’échecs du pays, après avoir remporté des médailles d’or de manière si convaincante. Bravo! »