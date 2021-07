Les reines du tennis Kudermetova et Vesnina pourraient donner à la Russie deux champions à Wimbledon après une course épique à la finale du double féminin à Londres

Les troisièmes têtes de série, Hsieh Su-wei et Elise Mertens, se tiendront entre la paire et le titre lorsqu’elles se dirigeront vers le court central, bien que la tâche qui les attend puisse ne pas sembler aussi intimidante qu’elle aurait pu l’être jusqu’à présent dans les championnats.

En quarts de finale, Kudermetova et Vesnina se sont battus après avoir perdu de justesse le premier set contre les têtes de série Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova pour remporter la victoire grâce à un triomphe au tie-break 9-7 au troisième set, ce qui représente un énorme bouleversement pour les vainqueurs non classés.

À ce moment-là, ils avaient déjà battu Coco Gauff et sa compatriote américaine, Caty McNally, pour évincer la 12e tête de série.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Elena Vesnina (@vesnushka86)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Veronika Kudermetova (@v.kudermetova)

Leur chemin vers la finale a également été difficile, se remettant d’un revers au deuxième set pour battre Caroline Dolehide et Storm Sanders via une victoire décisive de 7-5 dans un match qui a duré plus de deux heures et demie.

Pour Vesnina, leur succès est un retour de conte de fées après plus de deux ans et demi d’absence en tant que vainqueur de tous les titres du Grand Chelem en double, à l’exception de l’Open d’Australie – où elle a quand même réussi à atteindre la finale deux fois – a montré de manière impressionnante peu de rouille.

La femme de 34 ans, qui a partagé ses expériences à l’emblématique All England Club et à certains des monuments de Londres avec ses fans sur les réseaux sociaux, a remporté son dernier titre à Wimbledon en 2017.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Elena Vesnina (@vesnushka86)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Elena Vesnina (@vesnushka86)

Vesnina aimerait que la finale de cette année se révèle aussi simple qu’elle l’a fait à cette occasion, lorsqu’elle s’est associée à Ekaterina Makarova, désormais à la retraite, pour battre Chan Hao-ching et Monica Niculescu 6-0, 6-0 – la première fois que cela s’était produit. dans la finale du double féminin en SW19 depuis 1953.

« Comment avez-vous aimé le match ? » a-t-elle demandé à ses milliers d’adeptes après avoir progressé depuis les quatre derniers, après avoir décrit leur victoire en quart de finale comme « incroyable ».

Kudermetova a partagé un clip de la paire en train de s’embrasser alors qu’ils profitaient de leur dernière victoire, et d’autres athlètes de haut niveau, dont le pilote de course Ira Sidorkova, ont offert leur admiration pour l’exploit.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Veronika Kudermetova (@v.kudermetova)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Elena Vesnina (@vesnushka86)

« Mon cher ami [Vesnina] est en finale de Wimbledon », a écrit Sidorkova, ajoutant une photo du duo.

Kudermetova a atteint les demi-finales à l’US Open l’année dernière avec Anna Blinkova, mais c’est la première fois qu’elle participe à une finale du Grand Chelem.

La jeune femme de 24 ans est sur une lancée après avoir remporté son premier titre en simple plus tôt cette année, remportant l’Open de Charleston en avril.