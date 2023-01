Les régulateurs trouvent que le secret d’Apple viole les droits des travailleurs

Alors que l’agitation des employés mijotait chez Apple fin 2021, Tim Cook, le directeur général de l’entreprise, a envoyé un e-mail au personnel leur rappelant que l’entreprise la plus précieuse au monde ferait tout ce qui était en son pouvoir pour identifier ceux qui avaient fui.

L’e-mail parlait de la culture du secret strictement appliquée par le géant de la technologie, qui avait suscité la frustration d’un groupe d’anciens et d’actuels employés qui avaient recueilli des témoignages d’abus verbaux, de harcèlement et de discrimination chez Apple. Deux de ces anciens employés se sont plaints des politiques de l’entreprise auprès du National Labor Relations Board.

Plus d’un an plus tard, la commission du travail a trouvé le mérite de l’affirmation selon laquelle Apple et ses hauts dirigeants ont violé la loi fédérale avec des actions et des politiques qui découragent les employés de s’unir pour faire avancer leurs intérêts.

Une porte-parole de la commission du travail a déclaré mardi qu’elle avait déterminé que les règles de travail et de confidentialité d’Apple “interfèrent avec, restreignent ou contraignent les employés” à une action collective. Si les parties ne parviennent pas à régler l’affaire, le conseil déposera une plainte officielle contre Apple et tiendra une audience.