(COMBO) Cette combinaison de photos créée le 7 juillet 2020 montre (LR) le PDG de Facebook Mark Zuckerberg à Paris le 23 mai 2018, le PDG de Google Sundar Pichai Berlin le 22 janvier 2019, le PDG d’Apple Tim Cook le 28 octobre 2019 dans New York et Amazon Fondateur et PDG Jeff Bezos à Las Vegas, Nevada, le 6 juin 2019.

Dom Hallas, directeur exécutif de la Coalition for the Digital Economy, qui est un groupe de lobbying britannique dans le domaine de la technologie, a déclaré à CNBC que d’autres pays suivraient probablement les traces des régulateurs américains.

De nouvelles lois visant à contrôler les Big Tech sont annoncées par les pays et les régions à un taux de nœuds qui obligera certaines des entreprises les plus précieuses au monde à changer fondamentalement leur façon de mener leurs activités et de gagner des milliards. On parle aussi de briser les monopoles.

Pendant des années, les nations ont permis à des sociétés comme Google, Facebook et Amazon de «bouger rapidement et de casser les choses» avec relativement peu de contrôle ou de responsabilité. Mais maintenant, les géants américains de la technologie sont plus que jamais visés par les régulateurs de leur pays d’origine, ainsi qu’en Europe et dans le reste du monde.

La Commission européenne, qui est le bras exécutif de l’UE, a dévoilé mardi ses propositions concernant les très attendues lois sur les services numériques et les marchés numériques. Les propositions ne seront appliquées que si le Parlement européen vote en leur faveur.

Les mesures visent à «refondre» le marché numérique en Europe et à forcer les géants de la technologie à opérer de manière nouvelle. La législation, qui est la plus grande révision depuis des décennies, vise à accroître la concurrence et à rendre les plateformes en ligne responsables du contenu qu’elles hébergent.

Si les géants de la technologie ne se conforment pas, ils pourraient s’exposer à des amendes pouvant atteindre 10% de leur chiffre d’affaires annuel. Pour Google, ce serait 16,2 milliards de dollars, tandis que pour Facebook, ce serait 7,1 milliards de dollars.

S’ils adoptent à plusieurs reprises des comportements anticoncurrentiels, l’UE pourrait essayer de les dissoudre, selon un rapport du Financial Times publié mardi.

« Big Tech doit utiliser son influence, sa puissance et son potentiel de manière éthique et sûre », a déclaré Tony Hughes, directeur de la technologie chez Civica, qui conçoit des logiciels pour le secteur public. « Au cours de l’une des périodes les plus difficiles de l’histoire de l’humanité, pour avancer, à la fois politiquement et économiquement, c’est plus important que jamais et cela inclut une législation pour agir de manière dissuasive contre l’utilisation abusive de l’information. »

Mais Anders Borg, ancien ministre suédois des finances et conseiller de la société de logiciels d’entreprise IPsoft, basée à New York, a déclaré qu’une réglementation technologique accrue serait probablement « contre-productive » pour l’Europe.

« L’Europe a un climat d’entrepreneuriat trop faible et sous-dépense l’éducation STEM, les infrastructures numériques et la R&D », a déclaré Borg. STEM est l’abréviation de science, technologie, ingénierie et mathématiques.

« La politique antitrust devrait être basée sur une évaluation de l’impact sur les consommateurs et de la capacité à innover », a déclaré Borg. « Il existe un risque évident que l’ambition réglementaire de l’UE entraîne en fait une moindre pression sur les prix et un développement technologique encore plus lent. »

Rich Pleeth, un ancien directeur marketing de Google qui travaille maintenant en tant que consultant en gestion, a déclaré à CNBC qu’il pensait que Facebook serait le plus touché par la législation, suivi de Twitter et YouTube, respectivement.

« Ils ne peuvent tout simplement pas suivre la quantité d’informations erronées qui sont partagées sur leurs sites », a-t-il déclaré.