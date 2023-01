Les régulateurs mettent en garde les banques américaines contre les risques liés à la cryptographie, notamment la “fraude et les escroqueries”

Les régulateurs bancaires américains ont averti mardi les institutions financières que traiter avec la crypto-monnaie les expose à un éventail de risques, y compris les escroqueries et la fraude.

“Les événements de l’année écoulée ont été marqués par une volatilité importante et l’exposition de vulnérabilités dans le secteur des crypto-actifs”, ont déclaré les régulateurs dans un communiqué. déclaration conjointe de la Réserve fédérale, de la Federal Deposit Insurance Corp. et du Bureau du contrôleur de la monnaie. Les commentaires interviennent quelques semaines seulement après l’effondrement spectaculaire de l’échange de crypto FTX.

Les régulateurs ont déclaré que les risques comprennent: “la fraude et les escroqueries parmi les participants au secteur des crypto-actifs” et “le risque de contagion au sein du secteur des crypto-actifs résultant des interconnexions entre certains participants aux crypto-actifs”.

Pendant le boom de la cryptographie, lorsque les acteurs financiers semblaient annoncer un nouveau partenariat cryptographique sur une base hebdomadaire, les dirigeants des banques ont déclaré qu’ils avaient besoin de conseils supplémentaires de la part des régulateurs avant de traiter plus directement avec le bitcoin et d’autres crypto-monnaies dans les entreprises de commerce de détail et institutionnelles.

Aujourd’hui, environ deux mois après le dépôt de bilan de FTX, l’industrie est exposée à une mauvaise gestion des risques, à des risques interconnectés et à une fraude pure et simple.

Alors que la déclaration indiquait que les régulateurs évaluaient toujours comment les banques pourraient adopter la cryptographie tout en respectant leurs divers mandats de protection des consommateurs et de lutte contre le blanchiment d’argent, ils semblaient donner un indice sur la direction dans laquelle ils se dirigeaient.

“Sur la base de la compréhension et de l’expérience actuelles des agences à ce jour, les agences estiment que l’émission ou la détention en tant que crypto-actifs principaux qui sont émis, stockés ou transférés sur un réseau ouvert, public et / ou décentralisé, ou un système similaire est hautement susceptibles d’être incompatibles avec des pratiques bancaires sûres et saines », ont déclaré les régulateurs.

Ils ont également déclaré avoir “d’importants problèmes de sécurité et de solidité” avec les banques qui se concentrent sur les clients crypto ou qui ont des “expositions concentrées” au secteur.

Les banques traditionnelles ont largement évité l’effondrement de la cryptographie, contrairement à la crise financière de 2008 dans laquelle elles ont joué un rôle central. Une exception a été Capitale de Silvergate , dont les actions ont été malmenées au cours de la dernière année.