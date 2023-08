Les régulateurs financiers chinois appellent à un soutien pour résoudre les risques de la dette locale

Les investisseurs sont de plus en plus sensibles à l’idée que certains gouvernements pourraient ne pas être en mesure de sauver leurs véhicules d’endettement.

La Chine a jusqu’à présent adopté une position relativement prudente en matière de relance malgré un ralentissement général de la croissance et des données décevantes à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Plus tôt cette année, les autorités ont souligné que la prévention des risques financiers était une priorité.

« Le ralentissement de l’immobilier en cours en Chine et les restrictions COVID l’année dernière ont mis à rude épreuve les finances de nombreux gouvernements locaux », ont déclaré les analystes de S&P Global Ratings dans un rapport début juillet.

« Cela a creusé le fossé entre les provinces côtières prospères du pays et les régions intérieures plus pauvres », ont déclaré les analystes. « Les investisseurs sont de plus en plus sensibles à l’idée que certains gouvernements pourraient ne pas être en mesure de sauver leurs véhicules d’endettement. »