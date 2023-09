Les régulateurs fédéraux de la sécurité font pression pour rappeler 52 millions de coussins gonflables – Boston News, Weather, Sports

New York (CNN) — Les régulateurs fédéraux de la sécurité font pression pour que 52 millions de coussins gonflables soient rappelés en raison du risque qu’ils pourraient exploser, blessant gravement, voire tuant les occupants d’une voiture.

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré qu’une rupture du gonfleur de ces airbags avait tué au moins deux personnes, une aux États-Unis et une au Canada, et causé au moins sept blessés graves dans des véhicules américains depuis 2009, la plupart survenant depuis 2016. les airbags ont été fabriqués par ARC et par Delphi entre 2000 et 2018. Environ 11 millions d’airbags ont été fabriqués par Delphi dans le cadre d’un accord de licence avec ARC.

Ils sont inclus dans les véhicules construits par General Motors, Ford, Stellantis, Tesla, Toyota, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, BMW et Volkswagen. La NHTSA n’a pas publié de modèles exacts contenant les airbags, affirmant que cela sera déterminé par les fabricants. Il n’a pas non plus donné d’estimation du nombre de véhicules équipés de coussins gonflables, car la plupart des véhicules sont équipés de plusieurs coussins gonflables. L’agence n’a pas précisé combien de voitures pourraient être équipées de plus d’un des airbags qu’elle souhaite rappeler. Le nombre d’airbags encore utilisés est inférieur aux 67 millions estimés par la NHTSA plus tôt cette année.

Directeur général rappelé environ 1 million de véhicules en mai à cause du coussin gonflable, y compris les années modèles 2014-2017 Buick Enclave, Chevrolet Traverse et GMC Acadia.

Jusqu’à présent, l’ARC a contesté les conclusions de l’agence.

« Nous ne sommes pas d’accord avec la nouvelle demande radicale de la NHTSA alors que des tests approfondis sur le terrain n’ont révélé aucun défaut inhérent », a déclaré un porte-parole de l’ARC dans un communiqué en mai.

Mais la NHTSA poursuit ses efforts pour forcer un rappel, en prévoyant une audience pour octobre.

« Les gonfleurs d’airbags qui se rompent lorsqu’on leur ordonne de se déployer sont manifestement défectueux, car ils ne parviennent pas à protéger les occupants du véhicule comme ils le devraient et, eux-mêmes, posent un risque déraisonnable de blessures graves ou de mort aux occupants du véhicule », a déclaré mardi le communiqué de l’agence annonçant l’audience.

NHTSA et autres agences fédérales de sécurité n’ont pas le pouvoir d’ordonner eux-mêmes un rappel. En règle générale, les fabricants acceptent les rappels demandés par l’agence après enquête. Très souvent, les fabricants ordonnent des rappels sans même y être invités une fois que leurs propres enquêtes ont détecté des problèmes.

Il peut s’avérer long et coûteux d’imposer un rappel aux fabricants qui refusent de se conformer aux demandes de rappel.

Ce rappel serait presque aussi important que les 67 millions d’airbags fabriqués par Takata qui ont été rappelé à partir de 2014. L’agence a déclaré que ces airbags avaient causé plus de 400 blessés et 18 morts dans des véhicules américains. Cela a également forcé Takata en faillite en 2017.

