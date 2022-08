Les régulateurs de Virginie acceptent le parc éolien offshore prévu par Dominion

RICHMOND, Virginie (AP) – Les régulateurs de l’État ont approuvé vendredi une demande de Dominion Energy Virginia pour construire un énorme parc éolien offshore au large de Virginia Beach et récupérer le coût auprès des contribuables.

Aucune partie à la procédure de plusieurs mois ne s’était opposée à l’approbation du projet, qui aidera le service public à augmenter la proportion de sa production provenant de ressources renouvelables. Mais beaucoup avaient soulevé des inquiétudes quant à l’abordabilité et aux risques possibles pour les contribuables captifs du service public.

Dans son ordonnance de vendredi, la State Corporation Commission a noté que le projet éolien offshore Coastal Virginia de 176 turbines sera probablement le plus grand projet de l’histoire de Dominion et a déclaré qu’en raison de sa taille, de sa complexité et de son emplacement, il est confronté à un éventail de défis. La commission a inclus dans son ordonnance trois “protections des consommateurs”, dont une norme de performance.

L’ordonnance de la commission a également approuvé les installations qui relieront le parc éolien au réseau de transport existant.

Robert Blue, président et chef de la direction de Dominion Energy, a déclaré dans un communiqué que la société était satisfaite de l’approbation mais examinait les détails de la commande, “en particulier l’exigence de performance”.

Le projet, qui sera situé à environ 27 milles au large de la côte, a un coût en capital prévu de 9,8 milliards de dollars et a reçu un large soutien des responsables locaux, des décideurs, des groupes d’entreprises et des syndicats, qui affirment qu’il contribuera à lutter contre le changement climatique et à créer des emplois. . Les bailleurs de fonds ont rapidement célébré la décision de la commission.

“Nous félicitons le SCC d’avoir donné son feu vert à une nouvelle énergie éolienne offshore en Virginie. En tant que plus grand projet éolien offshore du pays, ce projet est un élément essentiel de notre transition vers une énergie propre, car il complète l’énergie solaire en générant de l’électricité la nuit lorsque le soleil ne brille pas », Will Cleveland, avocat principal du Southern Environmental Law Centre, a déclaré dans un communiqué.

En ce qui concerne les coûts, l’ordonnance du SCC indique que sur la durée de vie projetée de 35 ans du parc éolien, y compris la construction et sa durée de vie utile projetée de 30 ans, un client résidentiel type devrait voir une augmentation mensuelle moyenne de sa facture de 4,72 $, avec un pic mensuel augmentation de la facture de 14,22 $ en 2027.

«Pour être clair, les coûts totaux du projet, y compris les coûts de financement, moins les crédits d’impôt à l’investissement, sont estimés à environ 21,5 milliards de dollars sur une base juridictionnelle de Virginie, en supposant que ces coûts sont raisonnables et prudents. Et tous ces coûts… se retrouveront d’une manière ou d’une autre dans les factures d’électricité des contribuables », indique l’ordonnance.

Dominion a déclaré dans un communiqué de presse que, comme les éoliennes offshore n’ont pas de frais de carburant, le projet devrait permettre aux clients de Virginie d’économiser plus de 3 milliards de dollars au cours de ses 10 premières années d’exploitation.

Les protections des consommateurs dans l’ordonnance de la commission incluent une exigence que Dominion dépose un avis dans les 30 jours civils si elle constate que les coûts totaux du projet devraient dépasser l’estimation actuelle ou si l’installation finale de la turbine devrait être retardée au-delà du 4 février. 2027. Les dépôts annuels devront également traiter de « tout changement important » du projet et expliquer tout dépassement de coûts.

La SCC a également ordonné qu’à partir de l’exploitation commerciale et pendant toute la durée de vie du projet, les clients soient « tenus inoffensifs » pour tout manque de production d’énergie en dessous d’un certain seuil.

Une telle norme de performance protégera les clients qui paient pour le projet “d’avoir également à payer pour l’énergie de remplacement si le projet ne génère pas la quantité d’électricité sur laquelle Dominion fonde sa demande et ses estimations de coûts”, indique l’ordonnance.

L’ordonnance poursuit en avertissant que la norme de performance ne protégera cependant pas les clients contre les dépassements de coûts ou si le projet est abandonné.

La commissaire Judith Jagdmann a souligné dans un avis concordant que le projet était “favorisé par la législation”.

Le Virginia Clean Economy Act de 2020, une refonte radicale de la politique énergétique de l’État promulguée par les démocrates, comprenait un certain nombre de mandats d’énergie renouvelable destinés à aider à faire face aux menaces du changement climatique et a ouvert la voie au projet.

L’Assemblée générale, a écrit Jagdmann, pourrait envisager de mettre en place des protections supplémentaires pour les consommateurs.

La décision de vendredi est intervenue après des mois de dépôts volumineux dans l’affaire et une audience de plusieurs jours en mai.

La société a déjà un projet pilote de deux turbines en cours d’exécution. Le calendrier du projet de 2,6 gigawatts à l’échelle des services publics prévoit que la construction sera terminée en 2026. Dominion s’attend à ce que le projet génère suffisamment d’énergie propre pour alimenter jusqu’à 660 000 foyers.

Sarah Rankin, l’Associated Press