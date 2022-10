Les régulateurs américains sont sous pression pour enquêter sur TikTok sur les allégations de localisation

Forbes a rapporté La société mère de TikTok, ByteDance, prévoyait d’utiliser l’application pour surveiller les Américains.

Jeudi, Public Citizen a exhorté les législateurs et la Federal Trade Commission des États-Unis à enquêter sur TikTok et ByteDance.

Le groupe de défense des droits des consommateurs se joint à un chœur croissant d’appels pour enquêter sur la société basée à Pékin.

Jeudi, le groupe de défense américain Public Citizen a exhorté les législateurs américains et la Federal Trade Commission des États-Unis à enquêter sur l’application TikTok et sa société mère, ByteDance, se joignant à un nombre croissant d’appels pour enquêter. rapports que la société basée à Pékin prévoyait d’utiliser l’application de médias sociaux basée sur la vidéo pour surveiller des Américains spécifiques.

Après avoir examiné les documents internes, Forbes a rapporté la semaine dernière que l’équipe d’audit interne de ByteDance prévoyait de utiliser les informations de localisation recueillies auprès des utilisateurs américains de l’application TikTok pour la surveillance de deux citoyens américains qui n’étaient pas des employés de l’application. Bien que l’accès aux données de localisation des utilisateurs soit autorisé à des fins telles que le ciblage des publicités ou la prévention des activités frauduleuses, les plans de surveillance de l’entreprise n’étaient pas liés à ces objectifs approuvés par les utilisateurs, selon le point de vente.

Les représentants de ByteDance et TikTok n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider concernant la lettre de Public Citizen, mais dans une déclaration précédemment fournie à Travis Clark de l’initié un porte-parole de TikTok a nié que l’application ait été utilisée pour “cibler” des membres du gouvernement américain, des militants, des personnalités publiques ou des journalistes et a déclaré qu’il “ne collecte pas d’informations de localisation GPS précises auprès des utilisateurs américains”.

Dans son jeudi lettrele groupe à but non lucratif de défense des droits des consommateurs Public Citizen a exhorté la FTC à enquêter et à “prendre des mesures immédiates contre ByteDance et Tiktok” si les rapports de surveillance sont étayés.

“Cela menace une surveillance de type Big Brother qui est contraire aux valeurs démocratiques, peut menacer la sécurité personnelle des individus et viole les attentes sociétales les plus élémentaires en matière de vie privée”, a déclaré le lettre écrit par Robert Weissman, président de Public Citizen, lire. “Le fait qu’il existe quelques précédents inquiétants pour les plates-formes de suivi des individus exacerbe plutôt qu’il ne diminue l’inquiétude suscitée par le rapport Forbes… Une telle pratique pourrait mettre en danger notre vie privée, notre sécurité physique et notre sécurité nationale.”

Américain législateurs et défenseurs de la vie privée ont exprimé une préoccupation similaire à la suite de la Forbes rapport. La sénatrice Marsha Blackburn, une républicaine du Tennessee qui a auparavant critiqué les liens de TikTok avec la Chine, tweeté il n’était “pas surprenant” que la société prévoie de surveiller les utilisateurs américains et plaide pour une loi nationale sur la confidentialité. Alan Butler, directeur exécutif et président de l’Electronic Privacy Information Center (EPIC), a fait écho aux préoccupations concernant la confidentialité des utilisateurs et a appelé à une protection renforcée des données de localisation.

Plus tôt cet été, les sens. Mark Warner, un démocrate de Virginie, et Marco Rubio, un républicain de Floride, ont appelé à une enquête distincte de la FTC après BuzzFeed News a rapporté que les données sensibles des utilisateurs américains ont été consultées à plusieurs reprises par le personnel de ByteDance en Chine, malgré les assurances de la société selon lesquelles les données des utilisateurs américains étaient stockées dans les États et étaient inaccessibles à l’étranger.

“Nous écrivons en réponse à des rapports publics selon lesquels des individus en République populaire de Chine (RPC) ont accédé à des données sur des utilisateurs américains, en violation de plusieurs représentations publiques, y compris un témoignage sous serment en octobre 2021”, ont déclaré les sénateurs. écrit dans une lettre adressée à la présidente de la FTC, Lina Khan. “À la lumière de ce nouveau rapport, nous demandons à votre agence d’ouvrir immédiatement une enquête en vertu de la section 5 sur la base d’une tromperie apparente de la part de TikTok, et de coordonner ce travail avec toute enquête de sécurité nationale ou de contre-espionnage qui pourrait être ouverte par le département américain du Justice.”

Les liens de l’application avec le gouvernement chinois suscitent depuis longtemps des inquiétudes concernant la propagande, les fausses nouvelles et la confidentialité des données – avec le L’administration Trump en 2020 propose même une interdiction totale de TikTok. En 2021, l’administration Biden promis un examen de sécurité d’applications étrangères, mais n’a pas encore publié ses résultats.

“Il est essentiel que vous agissiez de toute urgence pour découvrir toute l’étendue des pratiques de surveillance ciblées individuellement, le cas échéant, et tenir ces entreprises responsables de toute faute”, a déclaré Public Citizen. lettre lis.