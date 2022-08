Les régulateurs américains autorisent les boosters COVID-19 mis à jour ciblant les nouvelles variantes

Les États-Unis ont autorisé mercredi leur première mise à jour des vaccins COVID-19 ; des doses de rappel qui ciblent la souche Omicron la plus courante à l’heure actuelle. Les tirs pourraient commencer dans quelques jours.

La décision de la Food and Drug Administration modifie la recette des injections faites par Pfizer et son rival Moderna qui ont déjà sauvé des millions de vies. L’espoir est que les boosters modifiés atténueront encore une autre poussée hivernale.

“Vous me verrez en première ligne”, a déclaré le chef des vaccins de la FDA, le Dr Peter Marks, à l’Associated Press peu de temps avant que son agence n’autorise les nouvelles doses.

Pour le Canada, Moderna a annoncé la semaine dernière qu’elle fournira 12 millions de doses de son vaccin COVID-19 adapté pour cibler la variante Omicron du coronavirus.

Un porte-parole de Santé Canada a déclaré le 22 août qu’une décision sur le vaccin bivalent de Moderna est attendue dans les deux prochaines semaines.

“La plus large opportunité de protection”

Jusqu’à présent, les vaccins COVID-19 ciblaient la souche de coronavirus d’origine, même si des mutants extrêmement différents ont émergé.

Les nouveaux boosters américains sont des tirs combinés ou “bivalents”. Ils contiennent la moitié de la recette originale du vaccin et la moitié de la protection contre les dernières versions d’Omicron, appelées BA.4 et BA.5, qui sont considérées comme les plus contagieuses à ce jour.

La combinaison vise à augmenter la protection croisée contre plusieurs variantes.

“Cela offre vraiment la plus large opportunité de protection”, a déclaré à AP Annaliesa Anderson, responsable des vaccins chez Pfizer.

Il reste une étape avant le début d’une campagne de rappel d’automne aux États-Unis : les Centers for Disease Control and Prevention doivent recommander qui devrait recevoir le vaccin supplémentaire. (Luke Dray/Getty Images)

Les rappels mis à jour ne sont destinés qu’aux personnes qui ont déjà reçu leur primo-vaccination avec les vaccins d’origine.

Les doses fabriquées par Pfizer et son partenaire BioNTech sont destinées à toute personne de 12 ans et plus, tandis que les vaccins mis à jour de Moderna sont destinés aux adultes, s’il s’est écoulé au moins deux mois depuis leur dernière primo-vaccination ou leur dernier rappel. Ils ne doivent pas être utilisés pour les premières vaccinations.

Il reste une étape avant le début d’une campagne de rappel d’automne : les Centers for Disease Control and Prevention doivent recommander qui doit recevoir le vaccin supplémentaire. Un comité consultatif influent du CDC débattra des preuves jeudi, y compris si les personnes à haut risque de COVID-19 devraient passer en premier.

“Alors que nous nous dirigeons vers l’automne et que nous commençons à passer plus de temps à l’intérieur, nous encourageons fortement toute personne éligible à envisager de recevoir une dose de rappel avec un vaccin bivalent COVID-19 pour fournir une meilleure protection contre les variantes actuellement en circulation”, a déclaré le commissaire de la FDA, le Dr Robert Califf. dit dans un communiqué.

Les États-Unis ont acheté plus de 170 millions de doses aux deux sociétés. Pfizer a déclaré qu’il pourrait expédier jusqu’à 15 millions de ces doses d’ici la fin de la semaine prochaine.

La grande question est de savoir si les gens lassés des vaccinations vont à nouveau se retrousser les manches. Seulement la moitié des Américains vaccinés ont reçu la première dose de rappel recommandée, et seulement un tiers des personnes de 50 ans et plus qui ont été invitées à recevoir un deuxième rappel l’ont fait.

Les autorités sanitaires britanniques ont autorisé une version mise à jour du vaccin contre le coronavirus de Moderna qui vise à protéger contre le virus d’origine et la variante Omicron. (Rogelio V. Solis/Associated Press)

Il est temps pour les autorités américaines de mieux expliquer que le public devrait s’attendre à une mise à jour de la vaccination contre le COVID-19 de temps en temps, tout comme se faire vacciner contre la grippe à l’automne ou un rappel contre le tétanos après avoir marché sur un ongle rouillé, a déclaré E. John Wherry, immunologiste de l’Université de Pennsylvanie. .

“Nous devons le rebaptiser d’une manière socialement normale”, plutôt qu’une réponse paniquée aux nouveaux mutants, a déclaré Wherry. “Donner un ensemble clair et prospectif d’attentes.”

Voici le hic : les vaccins originaux offrent toujours une forte protection contre les maladies graves et la mort par COVID-19 pour la plupart des personnes généralement en bonne santé, surtout si elles ont reçu cette première dose de rappel importante. On ne sait pas à quel point un rappel mis à jour apportera plus d’avantages au-delà d’un saut temporaire d’anticorps capables de repousser une infection à Omicron.

Une raison : la FDA a autorisé les modifications avant les études chez l’homme, une étape vers la gestion éventuelle des mises à jour du vaccin COVID-19 plus comme des vaccins annuels contre la grippe.

REGARDER | Santé Canada s’apprête à approuver un nouveau vaccin ciblant Omicron

Santé Canada s’apprête à approuver un nouveau vaccin ciblant Omicron Santé Canada affirme qu’il pourrait prendre une décision sur l’approbation du nouveau vaccin ciblant Omicron de Moderna d’ici deux semaines. S’il est approuvé, il laissera aux Canadiens une décision : attendre le nouveau vaccin ou se faire vacciner avec un vaccin existant.

Tout d’abord, la FDA a vérifié les études sur l’homme des tentatives antérieures de Pfizer et Moderna de mettre à jour leurs vaccins – des vaccins correspondant à la souche omicron qui a frappé l’hiver dernier. Ce changement de recette était sûr et augmentait considérablement les anticorps ciblant la variante précédente – mieux qu’une autre dose du vaccin original – tout en ajoutant une petite protection contre les versions génétiquement distinctes BA.4 et BA.5 omicron d’aujourd’hui.

Mais la FDA a ordonné aux entreprises de préparer des doses encore plus à jour qui ciblent plutôt ces nouveaux mutants omicron, déclenchant une course pour déployer des vaccins en moins de trois mois. Plutôt que d’attendre quelques mois de plus pour des études humaines supplémentaires de cette modification de recette, Marks a déclaré que les tests sur les animaux ont montré que la dernière mise à jour stimule “une très bonne réponse immunitaire”.

L’espoir, a-t-il dit, est qu’un vaccin adapté aux variantes qui se propagent actuellement puisse mieux combattre l’infection, pas seulement les maladies graves, au moins pendant un certain temps.

Et après? Alors même que des plans modifiés se déploient, Moderna et Pfizer mènent des études sur l’homme pour aider à évaluer leur valeur, y compris leur résistance si un nouveau mutant se présente.

Et pour les enfants, Pfizer prévoit de demander à la FDA d’autoriser les boosters mis à jour pour les enfants de 5 à 11 ans début octobre.

Il s’agit de la première mise à jour américaine de la recette du vaccin COVID-19, une prochaine étape importante mais attendue – comme la façon dont les vaccins contre la grippe sont mis à jour chaque année.

Et les États-Unis ne sont pas seuls. La Grande-Bretagne a récemment décidé d’offrir aux adultes de plus de 50 ans une option de rappel différente de Moderna, un coup combiné ciblant cette souche BA.1 omicron initiale.

Les régulateurs européens réfléchissent à l’opportunité d’autoriser une ou les deux formules mises à jour.