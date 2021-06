Les régulateurs américains approuvent le premier médicament contre la maladie d’Alzheimer qui cible la cause sous-jacente de la maladie – RT USA News

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le nouveau traitement de Biogen pour la maladie d’Alzheimer, ce qui en fait le premier médicament à avoir reçu le feu vert qui vise à cibler les causes sous-jacentes de la maladie dévastatrice.

Appelé Aduhelm, le médicament a été approuvé par la FDA après que des essais cliniques ont montré que le traitement cible avec succès l’amyloïde – la plaque qui s’accumule dans le cerveau des personnes atteintes d’Alzheimer – aidant à ralentir l’apparition de la maladie.

Développé par Biogen avec la société japonaise Eisai Co., le médicament est le premier traitement qui cible directement la cause de la maladie, en utilisant les médicaments existants, au lieu d’aider à soulager les symptômes des personnes qui en souffrent.

Discutant de l’approbation de la FDA, le Dr Patrizia Cavazzoni, directrice du Center for Drug Evaluation and Research de l’organisation, l’a décrite comme « une découverte marquante » C’est « devrait entraîner une réduction du déclin clinique de cette forme dévastatrice de démence ».





Aussi sur rt.com

Les tribus indigènes amazoniennes pourraient nous montrer la voie à suivre pour lutter contre les effets du vieillissement







Malgré la fanfare entourant l’approbation, le Dr Ronald Petersen, un expert de la maladie d’Alzheimer à la Mayo Clinic, a averti que les responsables de la santé « je ne peux pas trop promettre » et doit être clair que « ce n’est pas un remède ».

Biogen, aux côtés d’Eisai Co., avait précédemment interrompu le développement du médicament en mars 2019, craignant que le traitement ne fonctionne pas. Cependant, après avoir réanalysé les données, les sociétés sont revenues sur leur décision, constatant que les patients aux premiers stades de la maladie bénéficiaient de doses plus élevées sur une plus longue période de temps.

Selon les estimations de Biogen, suite à la décision de la FDA, quelque 1,5 million d’Américains seront éligibles au traitement, qui est administré via une perfusion mensuelle. La disponibilité continue du médicament dépend cependant du succès des essais post-approbation pour vérifier ses avantages cliniques chez les utilisateurs.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !