Les régulateurs américains approuvent la nouvelle option de tir COVID-19 de Novavax – Shaw Local

Les États-Unis obtiennent un autre choix de vaccin COVID-19 alors que la Food and Drug Administration a autorisé mercredi Novavax coups pour adultes.

Novavax fabrique un type de vaccin plus traditionnel que les trois autres vaccins COVID-19 disponibles aux États-Unis – et un qui est déjà disponible en Europe et dans plusieurs autres pays.

Près d’un quart des adultes américains n’ont toujours pas reçu leurs premiers vaccins, même si tard dans la pandémie, et les experts s’attendent à au moins certains d’entre eux retrousser leurs manches pour une option plus conventionnelle – un vaccin à base de protéines.

La société du Maryland espère également que ses injections pourront devenir un choix de premier choix aux États-Unis et au-delà. Des dizaines de millions d’Américains ont encore besoin de rappels que les experts qualifient d’essentiels pour la meilleure protection possible alors que le coronavirus continue de muter.

Pour l’instant, la FDA a autorisé la série initiale de deux doses de Novavax pour les personnes de 18 ans et plus.

“J’encourage toute personne éligible, mais qui n’a pas encore reçu, un vaccin COVID-19 à envisager de le faire”, a déclaré le commissaire de la FDA, le Dr Robert Califf, dans un communiqué.

Avant le début des injections, les Centers for Disease Control and Prevention doivent recommander leur utilisation, une décision attendue la semaine prochaine.

Le PDG de Novavax, Stanley Erck, a déclaré à l’Associated Press qu’il s’attendait à ce que les États-Unis étendent assez rapidement l’utilisation du vaccin au-delà des adultes non vaccinés.

Déjà, la FDA l’évalue pour les personnes aussi jeunes que 12 ans, a déclaré Erck. Novavax a également soumis des données sur les doses de rappel, y compris l’utilisation «mix and match» chez les personnes qui avaient déjà reçu des vaccins Pfizer ou Moderna.

L’administration Biden a acheté 3,2 millions de doses de Novavax jusqu’à présent, et Erck a déclaré que les vaccinations devraient commencer plus tard ce mois-ci.

Sharon Bentley d’Argyle, au Texas, est l’une des récalcitrantes. Bentley hésitait à propos des premiers vaccins COVID-19, mais son mari s’est ensuite porté volontaire pour un essai Novavax, recevant deux doses et plus tard un rappel.

L’expérience positive de son mari avec une technologie plus éprouvée, “qui m’a convaincu”, a déclaré Bentley, ajoutant qu’elle prévoyait également de parler de l’option à des amis non vaccinés.

Le vaccin Novavax est composé de copies de la protéine de pointe qui recouvre le coronavirus, emballées dans des nanoparticules qui, pour le système immunitaire, ressemblent à un virus. Ensuite, un ingrédient stimulant le système immunitaire, ou adjuvant, fabriqué à partir de l’écorce d’un arbre sud-américain est ajouté et agit comme un drapeau rouge pour garantir que ces particules semblent suffisamment suspectes pour déclencher une forte réponse immunitaire.

Les vaccins protéiques sont utilisés depuis des années pour prévenir l’hépatite B, le zona et d’autres maladies. C’est une technologie très différente des vaccins dominants Pfizer et Moderna COVID-19 qui fournissent des instructions génétiques pour que le corps produise ses propres copies de la protéine de pointe. L’option moins utilisée de Johnson & Johnson utilise un virus du rhume inoffensif pour fournir des instructions de création de pointes.

Comme les autres vaccins utilisés aux États-Unis, les injections de Novavax se sont révélées très efficaces pour prévenir les conséquences les plus graves du COVID-19. Les réactions vaccinales typiques étaient légères, notamment des douleurs au bras et de la fatigue. Mais la FDA a mis en garde contre la possibilité d’un risque rare, l’inflammation cardiaque, qui a également été observée avec les vaccins Pfizer et Moderna.

Le vaccin Novavax a été testé bien avant que la variante omicron ne frappe. Mais le mois dernier, la société a publié des données montrant qu’une dose de rappel promettait une forte réponse immunitaire même contre les nouveaux parents d’omicron – une preuve préliminaire que plusieurs conseillers scientifiques de la FDA ont qualifiée de convaincante.

Pourtant, les régulateurs américains prévoient une campagne de rappel à l’automne en utilisant des injections Pfizer et Moderna qui mieux cibler omicron sous-types – et Novavax a également commencé à tester des plans mis à jour. Erck a déclaré que la société pourrait avoir des doses mises à jour disponibles à la fin de l’année.

Les régulateurs européens ont récemment autorisé le vaccin Novavax à être utilisé dès l’âge de 12 ans, et plusieurs pays ont autorisé des doses de rappel de son vaccin original.

Des difficultés de fabrication antérieures ont retardé le vaccin, bien qu’Erck ait déclaré qu’elles avaient été résolues et que Novavax pouvait répondre à la demande mondiale. Une grande partie du vaccin de la société, y compris les doses destinées aux États-Unis, est produite par le Serum Institute of India, le plus grand fabricant de vaccins au monde.

