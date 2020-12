NEW YORK (AP) – Les régulateurs américains ont approuvé un porc génétiquement modifié pour l’alimentation et les produits médicaux, ce qui en fait le deuxième animal de ce type à obtenir le feu vert pour la consommation humaine. Mais la société derrière elle dit qu’il n’y a pas de projet imminent de la vendre pour la viande.

Le porc est génétiquement modifié pour éliminer la présence d’alpha-gal, un type de sucre trouvé chez de nombreux mammifères. Le sucre pénètre dans de nombreux produits – y compris les médicaments, les cosmétiques et les aliments – et peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes.

L’objectif principal de l’entreprise derrière le porc, United Therapeutics Corp., est de développer des produits médicaux, tels que des anticoagulants, qui ne déclencheront pas de telles réactions, a déclaré son porte-parole Dewey Steadman. À terme, la société basée à Silver Spring, dans le Maryland, espère développer un moyen de transplanter les organes du porc chez l’homme.

Le porc, appelé GalSafe, a également un potentiel commercial en tant que nourriture, mais Steadman a déclaré que la société ne savait pas quand elle pourrait être en mesure de conclure un accord avec un producteur de viande pour le transformer et le vendre. Il a noté que l’allergie à la viande abordée par le porc, appelée syndrome alpha-gal, n’est pas encore considérée comme un problème majeur.

« C’est connu, mais ce n’est pas bien connu », a déclaré Steadman.

Les chercheurs en santé ne comprennent pas complètement comment l’allergie se développe, mais elle a été liée aux morsures de certaines tiques. En 2009, 24 cas ont été signalés, mais des estimations plus récentes dépassent 5 000 cas, selon un rapport d’un groupe de travail du ministère américain de la Santé et des Services sociaux.

Les symptômes peuvent inclure de l’urticaire, des démangeaisons, des crampes et des vomissements. Contrairement aux autres allergies alimentaires, les réactions alpha-gal surviennent généralement plusieurs heures après avoir mangé du bœuf, du porc ou de l’agneau, ce qui rend le diagnostic difficile.

Jaydee Hanson, directeur des politiques du Center for Food Safety, a noté que la viande de porcs génétiquement modifiés n’a pas été testée chez les personnes allergiques.

«Vous l’offrez comme quelque chose qu’ils peuvent manger, sans savoir si cela répond à leur allergie», a déclaré Hanson.

La FDA a déclaré qu’elle n’avait pas évalué la sécurité alimentaire spécifique aux allergies, car la demande de l’entreprise n’incluait pas de données sur la prévention de telles réactions.

Le Center for Food Safety a poursuivi la FDA pour le premier animal génétiquement modifié approuvé par l’agence pour l’alimentation humaine – le saumon conçu pour croître plus rapidement. Le groupe a déclaré qu’il examinait la décision de l’agence sur le porc GalSafe publiée lundi.

Greg Jaffe du Center for Science in the Public Interest a déclaré que l’approbation par la FDA du porc GalSafe annoncée lundi est également préoccupante car elle est venue sans possibilité de commentaire public.

« Personne n’a été averti, et tout d’un coup il y a un animal approuvé », a-t-il dit.

La société n’a pas révélé exactement comment elle avait modifié l’ADN de l’animal. Jaffe a déclaré que le porc a été produit en éliminant un gène responsable de la production du sucre et en en ajoutant un autre qui sert de marqueur pour le gène réduit au silence.

Jaffe a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune règle sur la façon dont le porc provenant de porcs génétiquement modifiés devrait être étiqueté pour être vendu dans les supermarchés. Un représentant du Département américain de l’agriculture, qui supervise l’étiquetage de la viande, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Steadman a déclaré que les porcs United Therapeutics seraient plus difficiles à produire que les porcs conventionnels pour la viande en raison des exigences régissant la façon dont ils doivent être conservés et abattus. Il a dit qu’il y avait environ 25 porcs GalSafe dans une ferme de l’Iowa.

À long terme, il a déclaré que l’objectif était de combiner la modification génétique avec de multiples autres changements pour rendre leurs organes acceptables pour les greffes chez l’homme. Pendant des années, les chercheurs se sont penchés sur l’idée de transplanter des organes de porc comme moyen d’éliminer les pénuries d’organes donnés.

Bien qu’il ne soit pas encore prévu de vendre de la viande de porcs GalSafe, le saumon génétiquement modifié pourrait bientôt devenir disponible aux États-Unis. AquaBounty, la société qui produit le poisson, a déclaré qu’elle déterminait le meilleur moment pour récolter le saumon, qui poussait dans des bassins intérieurs dans une usine de l’Indiana.

