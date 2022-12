Les régulateurs accordent une approbation critique pour le parc éolien Dominion

RICHMOND, Virginie (AP) – Les régulateurs de Virginie ont accordé jeudi une approbation critique aux projets de Dominion Energy de construire et d’exploiter un parc éolien de 176 turbines dans l’océan Atlantique.

La State Corporation Commission a effectivement signé un accord que Dominion a conclu cet automne avec le procureur général de Virginie et d’autres parties, dans lequel la société a accepté de mettre en œuvre plusieurs protections des consommateurs dans le cadre du projet Coastal Virginia Offshore Wind.

“Nous remercions la Commission pour son approbation et apprécions la collaboration des parties impliquées pour parvenir à un accord qui fait progresser l’éolien offshore et la transition énergétique propre en Virginie”, a déclaré la société basée à Richmond dans un communiqué. « Coastal Virginia Offshore Wind présente de nombreux avantages pour nos clients. Il est sans carburant, sans émissions, diversifie notre mix énergétique et constitue une opportunité de développement économique transformatrice pour Hampton Roads et Virginia.

Dans son ordonnance, la commission a également émis un avertissement concernant l’impact que le projet aura sur les factures d’électricité des clients captifs du service public d’électricité de Dominion.

« L’ampleur de ce projet est si grande qu’il s’agira probablement du projet le plus coûteux entrepris par un service public réglementé aux États-Unis. Et l’électricité produite par ce projet sera parmi les sources d’énergie les plus chères – à la fois par kilowatt de capacité ferme et par mégawattheure – dans l’ensemble des États-Unis », indique l’ordonnance.

Dominion a déposé sa demande de construction et de recouvrement des coûts du projet auprès de la State Corporation Commission l’année dernière. Cela a lancé un long processus devant l’agence de réglementation, qui a inclus des dépôts volumineux et une audience de preuves en mai.

La commission a initialement approuvé le projet en août, mais il comprenait une disposition de protection des consommateurs – une garantie de performance – à laquelle Dominion s’est vigoureusement opposée, affirmant que cela tuerait le projet.

Plusieurs parties à la procédure de la CSC, dont Walmart, le bureau de l’AG et des groupes de conservation, ont commencé à trouver un compromis, annonçant fin octobre une proposition d’accord qui supprimait la garantie de performance, mais comprenait des exigences en matière de rapports sur la performance et des dispositions établissant un degré du partage des coûts de construction.

L’accord maintenant approuvé par la CSC prévoit un accord de partage des coûts pour tout dépassement au-delà du prix estimé à 9,8 milliards de dollars. L’entreprise couvrirait 50 % des coûts de construction entre 10,3 et 11,3 milliards de dollars et 100 % des coûts entre 11,3 et 13,7 milliards de dollars. Si les coûts de construction devaient dépasser 13,7 milliards de dollars, la question reviendrait à la commission.

La proposition n’obligerait pas l’entreprise à garantir certains niveaux de production d’énergie, comme le SCC l’avait initialement ordonné. Au lieu de cela, Dominion devra déclarer chaque année les facteurs de capacité nette moyenne et « fournir une explication détaillée des facteurs contribuant à toute lacune ». Le facteur de capacité est une mesure de la fréquence à laquelle une installation de production fonctionne pendant une période de temps.

La commission aura également l’autorité continue d’inspecter les dépenses de Dominion sur le projet pour s’assurer qu’elles sont raisonnables et prudentes en vertu de la loi de l’État.

Le projet, qui sera situé à environ 27 miles au large de Virginia Beach, a reçu un large soutien des responsables locaux, des décideurs politiques, des groupes d’entreprises et des syndicats, qui affirment qu’il contribuera à lutter contre le changement climatique et à créer des emplois.

La société a déjà un projet pilote de deux turbines en cours d’exécution. Le calendrier du projet de 2,6 gigawatts à l’échelle des services publics prévoit une date de mise en service fin 2026 ou début 2027. Dominion s’attend à ce que le projet génère suffisamment d’énergie propre pour alimenter jusqu’à 660 000 foyers.

L’ordonnance de jeudi de la CSC a noté que si Dominion estime le coût en capital du projet à près de 10 milliards de dollars, les coûts totaux du projet, y compris le financement, sont estimés à environ 21,5 milliards de dollars.

Clean Virginia, un groupe de défense des énergies propres et de la réforme des tarifs, a déclaré dans un communiqué que le compromis approuvé aiderait à tenir Dominion responsable.

“Avec sa décision finale d’aujourd’hui, la State Corporation Commission a démontré que la protection des consommateurs doit aller de pair avec la transition énergétique propre de Virginie”, a déclaré Laura Gonzalez, responsable de la politique énergétique de Clean Virginia. “En l’absence du leadership de la Commission et de la pression des groupes environnementaux, du procureur général et de Walmart, Dominion Energy n’aurait aucune incitation à produire réellement de l’énergie propre à partir de son projet éolien offshore ou à maintenir des coûts raisonnables.”

Sarah Rankin, l’Associated Press