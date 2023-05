Les regrets du Brexit parmi les électeurs sortants atteignent un niveau record, selon un sondage

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Les regrets du Brexit parmi les électeurs de Leave ont atteint un niveau record, selon un nouveau sondage.

Sept ans après la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, plus d’électeurs que jamais pensent que le Brexit a été un « échec ». Le sondage YouGov a révélé que plus d’un tiers de ceux qui ont soutenu le congé lors du référendum ont déclaré que le Brexit était plus un échec qu’un succès.

Pendant ce temps, seulement un cinquième des partisans de Leave ont déclaré que le Brexit avait été « plus un succès », selon l’enquête.

Dans l’ensemble, 62% des électeurs ont déclaré que quitter l’UE avait été « plus un échec », et seulement 9% ont déclaré que cela avait été un « succès ».

Parmi les 18-24 ans, plus des deux tiers ont déclaré que le Brexit avait été « plus un échec ». Moins d’un sur 20 l’a considéré comme un « succès ».

Le soutien reste plus fort dans les tranches d’âge plus âgées, mais près de la moitié des plus de 65 ans considèrent désormais que le Brexit a été un « échec ».

Les conclusions brutales surviennent une semaine seulement après que l’ancien dirigeant de l’UKIP, Nigel Farage, a déclaré que Le Brexit avait « échoué ”.

L’ancien chef du Brexit et du parti UKIP a déclaré que le Royaume-Uni n’avait pas « bénéficié économiquement du Brexit », affirmant que la politique gouvernementale avait dissuadé les entreprises d’investir au Royaume-Uni.

Le député conservateur du Brexiteer, David Jones, s’est montré plus positif quant au départ du Royaume-Uni de l’UE. Il a dit L’indépendant: « Le Brexit est la plus grande et la meilleure opportunité présentée au Royaume-Uni depuis deux générations. Nous avons retrouvé notre souveraineté et pouvons maintenant faire notre propre chemin dans le monde.

M. Jones a déclaré que « tout le monde savait » que la rupture prendrait un certain temps, mais a insisté sur le fait que « nous en voyons déjà les avantages ». Il a cité des accords commerciaux avec les « anciens alliés » du Royaume-Uni, dont l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

« Les avantages du Brexit continueront de se manifester et deviendront de plus en plus évidents au cours des années à venir », a-t-il ajouté.

Mais la porte-parole libérale démocrate des affaires étrangères, Layla Moran, a déclaré L’indépendant: « L’accord bâclé des conservateurs avec l’Europe a été un désastre total pour le pays.

« Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de continuer comme ça. Pour faire croître l’économie, vous devez réparer notre relation brisée avec l’Europe. »

Le sondage de YouGov a également révélé que plus de sept personnes sur 10 pensent que le gouvernement a mal géré le Brexit. Moins d’un cinquième des électeurs pensent que la gestion par le gouvernement de la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE a été bonne.