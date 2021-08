Les regrets de Kane à Tottenham ? Classement des contrats les plus longs jamais signés, dont Moyes, Messi, Iniesta

Cet article a été publié pour la première fois en juin 2020 et a été mis à jour.

Cela ressemblait à un engagement à long terme assuré lorsque Harry Kane a promis son avenir à Tottenham à l’été 2018, le club étant au bord d’une nouvelle ère de fortune et de succès.

2 Liés

En effet, les Spurs étaient à quelques semaines d’emménager dans leur nouveau stade salubre de 62 000 places, Kane ayant marqué 41 buts en 48 apparitions pour l’équipe de Mauricio Pochettino le mandat précédent – ​​le manager lui-même venait de signer une nouvelle prolongation de cinq ans deux semaines auparavant.

En tant que tel, Kane s’est senti obligé de mettre la plume sur papier pour un gros contrat de six ans qui l’a lié au club jusqu’au lointain été 2024.

Les fortunes ont vacillé depuis lors, les Spurs se séparant de Pochettino, embauchant Jose Mourinho, licenciant Jose Mourinho et voyant progressivement leur équipe jadis effervescente en compétition pour le titre se séparer lentement et perdre du terrain sur leurs rivaux.

Harry Kane est devenu frustré par la vie à Tottenham. John Patrick Fletcher/Action Plus/Getty Images

Après avoir passé tant d’années en tant que presque homme dans un presque club, Kane souhaite maintenant quitter les Spurs à la recherche des trophées qui lui ont jusqu’à présent échappé, des sources racontant à ESPN que les champions en titre de la Premier League Manchester City sont extrêmement désireux de fournir cette opportunité. .

Cependant, la petite affaire de cette prolongation de contrat de six ans s’avère un obstacle de taille, le président inébranlable des Spurs, Daniel Levy, s’efforçant d’empêcher la désertion de son homme vedette, qui a sauté l’entraînement lundi et mardi en signe de protestation.

Il reste à voir comment (et où) Kane émerge à la fin de cette saga grondant, mais il est sûr de dire qu’il n’est pas le premier footballeur à finir par regretter d’avoir signé un contrat trop long pendant les périodes de fête, et il a presque ne sera certainement pas la dernière. Voici une sélection.

Alan Pardew

Le dernier jour de juin 2020 a été un jour vraiment important dans les cercles de la Premier League, car il a marqué l’expiration tant attendue du ridicule contrat de huit ans d’Alan Pardew avec Newcastle United.

Pardew a signé l’extension gigantesque en septembre 2012 ayant guidé Newcastle vers la qualification européenne la saison précédente, remportant ainsi le prix du manager de la saison. C’était le contrat le plus long pour un manager travaillant en Premier League à l’époque.

Il est juste de dire que le niveau d’engagement manifesté par les hauts gradés du club s’est avéré trop zélé, Pardew ayant quitté le navire à mi-chemin de la saison 2013-14 et retournant à Crystal Palace apparemment dès que le poste vacant a été publié.

Y compris Palace, Pardew a pris en charge pas moins de trois autres clubs le temps qu’il ait fallu pour que son incroyable contrat à Newcastle se termine. Son dernier mandat de direction est venu à ADO Den Haag, qui a pris fin en 2020 après avoir réussi à éviter la relégation (en grande partie en raison de l’annulation de toute la saison d’Eredivisie en raison de la pandémie de coronavirus), alors qu’il est maintenant directeur technique du côté bulgare du CSKA. Sofia.

RANG : GRANDE MANQUE

Moyes David

Choisi par Sir Alex Ferguson en tant que manager pour succéder à sa dynastie à Manchester United, Moyes a été ordonné avec un lourd contrat de six ans.

Le reste, comme on dit, est un peu malheureux et décevant et s’est terminé prématurément à peine 10 mois plus tard.

RANG : GRANDE MANQUE

Messi a signé neuf contrats différents au cours de son séjour à Barcelone (la photo ci-dessous date de 2014), mais le plus long a été l’accord de neuf ans qu’il a conclu en septembre 2005, quelques mois après avoir fait son entrée dans la première équipe.

Messi a été engagé jusqu’en 2014 et a doublé son salaire au cours du processus, mais nous pensons qu’il est sûr de dire que le Barça a définitivement eu plus que pour son argent alors que l’Argentin a rapidement atteint la grandeur.

Maintenant qu’il a 34 ans, il a toujours de longs contrats, des sources racontant à ESPN qu’un contrat de cinq ans pour rester au Camp Nou attend sa signature maintenant qu’il est agent libre cet été.

RANG : FRAPPE

C’est ça l’engagement — Saul Niguez a signé un nouveau contrat avec l’Atletico Madrid jusqu’en 2026 : https://t.co/at4S8OCnLO pic.twitter.com/mUsqQTw2te – ESPN FC (@ESPNFC) 1 juillet 2017

Après être devenu un incontournable du milieu de terrain tenace de l’Atletico Madrid, Saul a mis la plume sur un énorme contrat de neuf ans en 2017 qui lierait le joueur de 22 ans au club jusqu’en 2026.

Dans la même veine, le partenaire du milieu de terrain Koke a également eu cinq ans sur son contrat existant pour le lier jusqu’en 2024.

Cette décision audacieuse a été en partie prise pour éliminer l’intérêt des parties intéressées (Manchester City aurait tourné en rond) et en partie pour cimenter la place de Saul et Koke au cœur de l’équipe pour les années à venir. Bien que, comme Kane, Saul puisse regretter d’avoir signé un contrat aussi long, il est maintenant rapporté qu’il veut quitter le club cet été.

RANG : FRAPPE

El Athletic Club y el jugador Iñaki Williams han suscrito el acuerdo de renovación por el que el jugador permanecerá en la disciplina rojiblanca hasta el 30 de junio de 2025.(1/2) pic.twitter.com/GMbWQbiCnG – Club d’athlétisme (@AthleticClub) 17 janvier 2018

Encore une autre star de la Liga avec un contrat de neuf ans, Williams a conclu un vaste contrat avec l’Athletic Bilbao en 2019 qui pourrait voir l’attaquant polyvalent de 26 ans jouer toute sa carrière à San Mames.

En d’autres termes, tout club intéressé souhaitant débaucher Williams de Bilbao devra désormais débourser 135 millions d’euros pour déclencher sa nouvelle clause de libération.

RANG : FRAPPE

Précurseur des méga-accords dont nous sommes régulièrement témoins aujourd’hui, Denilson est devenu le joueur le plus cher du monde lorsque le Real Betis lui a déboursé 21,5 millions de livres sterling au lendemain de la Coupe du monde 1998.

L’ailier brésilien de 20 ans a signé un gigantesque contrat de 10 ans mais a finalement eu du mal à tenir ses promesses, ne parvenant pas à maintenir une forme constante et quittant la Liga pour Bordeaux six ans plus tard (deux de ceux passés en prêt à Sao Paulo) avec seulement sept buts à son nom.

RANG : MANQUE

🎥 🎥 Notre capitaine @andresiniesta8 signe un contrat à vie avec le Barça ! Regardez ses meilleures vidéos ici https://t.co/HhqRWJaWzZ 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/OqIyukcvgM – FC Barcelone (@FCBarcelona) 7 octobre 2017

En remerciement pour ses années de service exemplaire, Barcelone a présenté à Iniesta un « contrat à vie » en octobre 2017 – un accord en or conçu pour garder le joueur de 33 ans au Camp Nou pour le reste de sa carrière.

Six mois plus tard, il a haussé les bâtons et a déménagé au club japonais Vissel Kobe, le Barça se demandant s’il avait supposé à tort que leur contrat n’était que symbolique.

RANG : MANQUE

Le contrat de cinq ans de Turan au Barça a pris fin l’été dernier. Il a signé pour le Barça de l’Atletico Madrid en 2015 pour 34 millions d’euros, plus 7 millions d’euros de compléments. Ce n’était probablement pas un bon rapport qualité-prix.

Cela ne semblait pas vraiment convenir à l’époque et cela s’est avéré être le cas, Turan voyant son contrat expirer n’ayant pas fait une seule apparition pour le club catalan depuis 2017.

L’international turc n’a pas non plus pu s’inscrire et jouer pendant les six premiers mois de son séjour au Barça en raison d’une interdiction de transfert. Il est maintenant à Galatasaray.

RANG : GRANDE MANQUE

Fabregas a signé un contrat de huit ans avec Arsenal en 2006 alors qu’Arsène Wenger voulait construire son équipe post-Invincibles autour du jeune milieu de terrain espagnol.

Âgé de seulement 19 ans à l’époque, Fabregas a donné cinq bonnes années aux Gunners avant que l’attraction magnétique de son ADN ne le ramène à Barcelone en 2011.

RANG : FRAPPE

Grâce à une vague d’accords prudents, City avait tout un bataillon de joueurs clés liés au club à long terme.

De Bruyne était peut-être le nom le plus en vue – entre autres de Raheem Sterling, Ederson, Bernardo Silva, Phil Foden, Aymeric Laporte et Gabriel Jesus – le meneur de jeu belge ayant accepté une prolongation de six ans en 2018. Il a ensuite récemment signé un contrat nouvel accord en avril jusqu’en 2025.

RANG : FRAPPE

Le Real Madrid tenait tellement à ce que Casillas et Raul restent au Bernabeu pour le reste de leur carrière qu’ils ont tous deux reçu des « contrats pour le reste de leur vie sportive » en 2008.

L’accord de Casillas était un énorme accord de neuf ans, tandis que Raul (âgé de 30 ans à l’époque) a ajouté un an à son contrat existant.

Cependant, les deux accords comprenaient une clause de roulement qui ajouterait automatiquement une année supplémentaire au contrat si le joueur en question parvenait à faire 30 apparitions la saison précédente.

En toute honnêteté, les deux joueurs ont définitivement passé leurs meilleures années avec Los Blancos, bien que les deux aient quitté le club bien avant la fin de leur « vie sportive » respective – Casillas au FC Porto et Raul à Schalke – rendant le geste un peu discutable. Bien que les commentaires du président Florentino Perez à propos de la paire aient été révélés, nous savons peut-être maintenant pourquoi.

RANG : MANQUE