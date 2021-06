Les règles viennent d’être assouplies pour ceux qui sont sur le point de se marier

CECI est un avis du gouvernement britannique concernant uniquement l’Angleterre

Pour beaucoup d’entre nous, la famille et les amis ont joué un grand rôle pour nous aider à traverser la pandémie de coronavirus. Ce sont aussi les personnes qui nous ont le plus manqué – c’est pourquoi, si vous organisez un mariage ou une autre grande occasion en Angleterre, il y a eu de bonnes nouvelles à célébrer récemment.

Il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui organisent des mariages

Avant cette semaine, seules 30 personnes étaient autorisées à assister aux mariages, aux cérémonies de partenariat civil et aux réceptions. Mais depuis le 21 juin, cette limite a été levée dans toute l’Angleterre, permettant aux couples d’inviter plus d’invités à leurs célébrations.

Si votre salle est suffisamment grande pour contenir plus de 30 personnes tout en restant sécurisée contre Covid, y compris en suivant les règles de distanciation sociale de deux mètres, il n’y a pas de limite légale au nombre d’invités que vous pouvez inviter. Au lieu de cela, le nombre de participants aux mariages, aux cérémonies de partenariat civil et aux réceptions sera déterminé par le nombre de personnes que le lieu ou l’espace peut accueillir en toute sécurité, conformément aux règles des pubs et des restaurants.

Les événements commémoratifs tels que les veillées ou les mémoriaux sont également soumis à cet assouplissement des règles, permettant à plus de personnes de se réunir tout en restant en sécurité. Avant le grand jour, votre responsable de site pourra vous indiquer le nombre maximum de personnes pouvant assister à votre événement en toute sécurité, sur la base d’une évaluation des risques.

Le 21 juin était une date clé pour le propriétaire de la salle de mariage Anselm Guise

Anselm Guise est le propriétaire et le gérant du lieu de mariage et d’événements Elmore Court, dans le Gloucestershire. Il a été occupé à préparer un certain nombre de mariages dans les semaines à venir.

Il dit : « Nous organisons environ 130 mariages par an et nous avons quelques mariages réservés au cours du mois prochain, donc il y avait beaucoup de soulagement que nous puissions augmenter le nombre d’invités de 30. Cela signifie que les couples peuvent inviter tout le monde en espérant, ce qui est fantastique.

« Heureusement, nous avons beaucoup d’espace ici. Dans la salle principale, nous pouvons accueillir en toute sécurité 94 personnes pour la cérémonie. Nous envisageons également d’étendre notre salle de cérémonie à la salle à manger adjacente, afin que les couples avec plus d’invités puissent toujours y accueillir leurs proches pour le mariage.

«Nous servirons à manger et à boire aux invités assis et fermerons la piste de danse après la première danse du couple. Mais quand il s’agit de se mêler, tant que nous fournissons un lieu sûr pour Covid, les invités sont invités à évaluer eux-mêmes les risques supplémentaires – nous n’empêcherons pas les gens de s’embrasser !

« Conformément aux règles, nous allons mettre en place un chapiteau qui offre un espace socialement distancié à tous ceux qui pourraient ne pas être à l’aise. Nos priorités sont de faire vivre aux couples une expérience formidable lors de leur grand jour, ainsi que d’assurer la sécurité de leurs invités et de notre personnel. »

Ceux qui assistent à un événement peuvent aussi faire leur part. Avant et après tout rassemblement, tout le monde doit continuer à respecter les règles relatives aux mains, au visage, à l’espace et à l’air frais, et se faire tester pour Covid-19 deux fois par semaine, même s’il ne présente aucun symptôme.

Les nouvelles règles du mariage LES directives suivantes pour les cérémonies de partenariat civil, les mariages et les réceptions ont été mises en place pour minimiser le risque de propagation de Covid-19 et pour assurer votre sécurité, celle de vos invités et toute personne travaillant lors d’un événement. 1. Limite de participants

Les limites sont déterminées par le nombre de personnes que le site peut accueillir en toute sécurité avec des mesures de distanciation sociale en place. 2. Lieux sécurisés contre le Covid

Un site sécurisé Covid suivra les dernières directives et devrait avoir déjà effectué une évaluation des risques. 3. Autres lieux

Dans d’autres lieux, tels que les jardins privés, les organisateurs doivent effectuer eux-mêmes l’évaluation des risques pour assurer la sécurité de leurs invités. 4. Célébrations avant le mariage

Les célébrations, telles que les enterrements de vie de garçon, de poule ou de Mehndi, doivent se limiter à 30 personnes à l’extérieur ou à la règle de six, ou de deux ménages, à l’intérieur. 5. Danser

La danse ne devrait pas avoir lieu. Il y a cependant une exception pour la première danse de l’heureux couple. 6. Divertissement

Les groupes, les DJ ou les artistes professionnels peuvent se produire lors d’une cérémonie ou d’une réception, à condition qu’ils suivent les directives sécurisées de Covid. 7. Chanter

Il est conseillé aux clients de ne pas chanter avec des groupes ou des chorales. 8. Nourriture et boisson

Les gens doivent rester assis lorsqu’ils consomment de la nourriture ou des boissons, même s’ils se trouvent à l’extérieur.

Amber et Stuart sont ravis que leur mariage se déroule

Amber Pearson, 32 ans, est ravie qu’elle et son fiancé Stuart Lewis, 49 ans, puissent encore avoir leur quota complet d’invités lorsqu’ils se marieront à Tenterden, Kent, le 26 juin.

Elle déclare : « Nos trois enfants se font baptiser le même jour que notre mariage, nous espérions donc vraiment pouvoir accueillir plus de 30 invités. Maintenant, nous pouvons avoir à la fois nos familles et beaucoup d’amis, et nous avons hâte.

« La salle où se tient notre réception nous a demandé de faire l’évaluation des risques avec le traiteur. Nous avons disposé les tables avec deux mètres entre chacune pour vérifier qu’elle serait sécurisée contre Covid. Heureusement, nos tables étaient de toute façon pour six personnes, donc mon plan de table fonctionne toujours et tout le monde peut s’intégrer en toute sécurité.

«Nous avions réservé une danse de grange et le groupe va toujours venir jouer de la musique pour notre première danse, puis en arrière-plan.

« Mais la chose la plus importante pour moi sera d’avoir toute ma famille là-bas au mariage – cela signifie plus pour moi que tout. Quoi qu’il arrive, ce sera incroyable.

