Les règles transgenres historiques de Rishi Sunak pour les écoles sont plongées dans le chaos alors que des politiques strictes sont jugées illégales

L’orientation trans de LANDMARK pour les écoles était aujourd’hui dans le chaos après que des mesures sévères aient été jugées illégales.

Rishi Sunak a été contraint de retarder la publication des règles – attendues cette semaine – qui indiqueraient aux chefs d’établissement comment traiter les enfants souhaitant changer de sexe.

Les conseils trans pour les écoles devaient arriver cette semaine Crédit : Getty

Les ministres travaillent depuis des mois sur les orientations tant attendues, mais ont récemment subi d’intenses pressions de la part des députés conservateurs pour qu’ils soient plus intransigeants.

La procureure générale Victoria Prentis a déclaré que certaines de ces propositions plus fortes ne seraient possibles que si la loi était modifiée, car elles entrent en conflit avec la loi sur l’égalité, qui consacre le changement de sexe comme une caractéristique protégée.

Ils incluaient une interdiction générale pour les élèves de faire la transition sociale ou d’obliger les enfants à obtenir une lettre du médecin s’ils voulaient changer de sexe.

Avant d’être durci, le projet d’orientation original permettrait aux enfants de s’identifier comme étant du sexe opposé avec la permission de leurs parents.

Il n’était pas destiné à être juridiquement contraignant, ce qui signifie qu’il pourrait être donné aux écoles sans adopter de nouvelles lois.

Mais M. Sunak – qui avait promis des conseils avant la fin du trimestre d’été – envisage maintenant de faire adopter une nouvelle législation pour maintenir les politiques plus strictes.

Il a déclaré aujourd’hui : « C’est une question vraiment complexe et sensible car elle affecte le bien-être de nos enfants.

« Et il est important que nous fassions les choses correctement, compte tenu de ces complexités et sensibilités.

« Je m’engage à présenter ces orientations, mais je veux m’assurer que nous prenons le temps de les parcourir correctement. »

Downing Street n’a pas pu dire aujourd’hui quand les directives seraient publiées, une nouvelle législation n’étant désormais possible qu’après l’été.

Et les hauts responsables du gouvernement étaient ce soir en plein désarroi quant à la manière dont les directives progresseraient.

Le ministre de l’Égalité, Kemi Badenoch, aurait poussé les mesures les plus fortes.

La secrétaire des Alliés à l’éducation, Gillian Keegan, dément les rumeurs de rupture avec Mme Badenoch et insiste sur le fait qu’elles sont sur la même longueur d’onde.

Les amis de Mme Prentis – qui a rendu son jugement la semaine dernière – disent qu’elle est également favorable à des règles «plus percutantes» sur la transition sociale, mais qu’elle est tenue de mettre en garde contre les failles juridiques.

La députée conservatrice Miriam Cates – une opposante virulente au changement de sexe des enfants – a déclaré qu’il était plus important que les ministres obtiennent les bonnes directives que de se précipiter vers une version plus faible.

Elle a déclaré à Times Radio : « Je suis déçue qu’elle n’ait pas encore été publiée. Mais je pense qu’il est plus important de bien faire les choses que de les diffuser rapidement, car nous parlons de la protection des enfants.

« C’est un phénomène assez troublant, et nous devons vraiment faire les choses correctement, à la fois légalement et moralement et du point de vue de la maniabilité pour les écoles. Il vaut donc mieux ne pas le sortir que de sortir une mauvaise version.