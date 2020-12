Si elles sont adoptées – un processus qui pourrait prendre des années – les règles toucheraient toutes les entreprises faisant des affaires sur Internet au sein de l’Union européenne avec 27 pays, du plus petit au gigantesque. Mais les plus grandes entreprises, presque toutes américaines, seraient soumises à une réglementation particulièrement agressive.

Les violations sont passibles d’amendes pouvant atteindre 10% de leurs revenus commerciaux mondiaux – dans le cas d’Amazon, cela représenterait 28 milliards de dollars. Et les violations répétées peuvent être sanctionnées par un ordre de scission d’entreprises.

Les propositions peuvent être comparées au « tout premier feu de signalisation à mettre de l’ordre dans les rues », a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne, une politicienne danoise qui a poursuivi une réglementation agressive au cours de ses six ans en tant qu’exécutant numérique de l’UE.

« Nous avons une telle augmentation du trafic en ligne que nous devons établir des règles pour mettre de l’ordre dans le chaos », a-t-elle déclaré en annonçant le projet de loi.

Les propositions de mardi font partie d’un trio d’initiatives européennes ciblant les géants du numérique et pourraient poser des défis au président élu Joe Biden, qui a promis une nouvelle tentative américaine de réglementer le monde numérique, mais peut-être dans une direction différente. que l’Europe veut aller. .

Les décideurs politiques tentent déjà de cerner les implications d’une décision rendue en juillet par la plus haute juridiction européenne qui pourrait forcer les entreprises américaines à repenser la façon dont elles traitent les données des clients de l’UE. Et l’UE tente d’imposer une nouvelle taxe sur les entreprises numériques qui pourrait bouleverser Washington, bien que les décideurs politiques européens disent espérer le faire en partenariat avec la Maison Blanche et non contre elle.

Les problèmes numériques peuvent être ennuyeux. J’ai suggéré que nous devrions commencer par une trêve pour donner une chance à la paix », a déclaré Anthony Gardner, ancien ambassadeur américain auprès de l’Union européenne qui a conseillé la campagne Biden. Il a déclaré que les problèmes de fiscalité et de confidentialité des données pouvaient être une «grenade».

Les trois initiatives de l’UE font l’objet d’un lobby transatlantique féroce alors que les entreprises et les défenseurs cherchent à façonner le monde numérique au cours des prochaines années.

Les propositions dévoilées mardi rendraient les principales plates-formes en ligne légalement responsables du contenu que les utilisateurs publient sur leurs services, obligeant les entreprises à lutter beaucoup plus activement contre les abus, la désinformation et d’autres violations de la loi qu’elles ne le sont actuellement. Son objectif est de permettre aux pays de l’UE de lutter contre les contenus illégaux en ligne. Vestager a cité la «propagande terroriste» comme exemple.

Les entreprises qui permettent à d’autres entreprises de vendre des services via leurs plates-formes devraient offrir un accès égal à leurs concurrents plutôt que de donner la priorité à leurs propres produits. Apple devra peut-être autoriser d’autres entreprises à utiliser la technologie de paiement intégrée à ses iPhones, au lieu de la verrouiller sur Apple Pay. Amazon devrait traiter les vendeurs tiers de manière égale, par exemple, en ne faisant pas défaut sur ses pages de produits pour les articles qu’il se vend. Il ne serait pas non plus autorisé à utiliser les données qu’il recueille sur les produits tiers populaires pour prendre des décisions sur les articles qu’il vend sous son label propriétaire AmazonBasics. (Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, est également propriétaire du Washington Post.)

Et les géants du numérique devraient rendre davantage leurs algorithmes transparents pour permettre une enquête indépendante sur leurs pratiques commerciales.

Dans l’ensemble, une approche plus proactive que les efforts précédents de l’UE en matière de réglementation technique, qui tendent à pénaliser les comportements anticoncurrentiels qui ont déjà eu lieu, est trop tard pour aider les petites entreprises exclues des marchés.

Les entreprises technologiques américaines ont réagi de manière mitigée aux propositions.

« Nous sommes préoccupés par le fait qu’ils semblent cibler spécifiquement une poignée d’entreprises et qu’il soit plus difficile de développer de nouveaux produits pour soutenir les petites entreprises en Europe », a déclaré Karan Bhatia, vice-président des affaires gouvernementales et des politiques publiques de Google, dans un communiqué. . « Nous continuerons de plaider en faveur de nouvelles règles qui soutiennent l’innovation, renforcent la responsabilité et favorisent la reprise économique au profit des consommateurs et des entreprises européens. »

Apple et Facebook ont ​​refusé de commenter. Un porte-parole d’Amazon a souligné une déclaration récente exprimant sa préoccupation de « garantir que les mêmes règles s’appliquent à toutes les entreprises ».

Si les règles établies auraient un impact particulier sur les géants technologiques américains, d’autres entreprises opérant exclusivement en Europe devraient repenser leurs pratiques commerciales. Les décideurs politiques espèrent également réglementer les entreprises chinoises alors qu’elles étendent leur présence au sein de l’UE

Vestager a déclaré que le scepticisme américain envers les géants de la technologie était devenu si grand ces dernières années qu’elle ne s’inquiétait plus d’un affrontement transatlantique sur la réglementation.

Lorsqu’elle s’est rendue à Washington peu de temps après avoir pris ses fonctions il y a six ans, c’était «un tout autre monde. Ils disaient: « Que faites-vous en Europe? » elle a dit.

Maintenant, a-t-elle dit, « le débat sera très différent de ce que nous avions prévu il y a cinq ans ».

Signe de ce changement de sentiment, le gouvernement américain et 48 procureurs généraux ont intenté une action antitrust historique contre Facebook la semaine dernière, préparant le terrain pour sa possible rupture. Mardi également, la Grande-Bretagne a dévoilé sa propre proposition de réglementation numérique, le projet de loi Online Harms.

Mais des conflits peuvent survenir sur une série de problèmes. Les entreprises américaines pourraient être incitées à appliquer les lois européennes sur la liberté d’expression, qui sont généralement beaucoup plus restrictives qu’aux États-Unis, par exemple. Les législateurs américains qui pensent que les géants du numérique devraient payer beaucoup plus d’impôts sont parfois encore en colère lorsque d’autres pays essaient de taxer les entreprises américaines. Et les problèmes de confidentialité des données peuvent obliger les entreprises américaines à apporter des modifications coûteuses pour repenser la façon dont elles interagissent avec les informations de leurs clients européens.

La confluence de sujets épineux pourrait forcer Biden à affronter l’Europe, même si lui et les dirigeants européens ont déclaré vouloir se réconcilier après quatre ans de rhétorique coléreuse du président Trump.

‘Soyons honnêtes. Les cinq plus grandes entreprises du monde de la technologie sont américaines, donc si l’Europe intervient, même avec de nombreuses raisons de le faire, cela pourrait conduire à une détérioration des relations et à une guerre fiscale et commerciale », a déclaré Paul Tang, membre néerlandais de le Parlement européen, qui traite de la réglementation numérique et est favorable à des règles plus strictes.

La Commission européenne a proposé ce mois-ci un conseil transatlantique pour discuter des problèmes du commerce numérique avec le nouveau gouvernement.

Comme ils évoluent plus vite que les États-Unis, certains décideurs européens espèrent que leurs normes deviendront le monde.

«Alors que le marché mondial adopte nos normes, si nous continuons, nous serons les premiers à fixer les règles», a déclaré Eline Chivot, analyste politique principale au Center for Data Innovation, un groupe de réflexion bruxellois, qui partage une partie de la réflexion européenne sur le domaine. . « Tout le monde suivra notre exemple. »

L’UE a déjà imposé des changements de comportement importants avec une mesure juridique de confidentialité des données de 2018 qui donne aux utilisateurs européens beaucoup plus de contrôle sur la façon dont leurs données sont utilisées, stockées et vendues par les entreprises.

« L’UE a pris conscience du fait que tout ce matériel numérique est d’une grande importance stratégique », a déclaré Christopher Kuner, professeur de droit et directeur du Brussels Privacy Hub, un centre de recherche de la Vrije Universiteit Brussels. «L’UE n’a pas d’influence militaire, mais là où elle a beaucoup d’influence, il y a des domaines de réglementation».

Mais les sceptiques quant aux efforts numériques de l’Europe affirment qu’une réglementation ambitieuse n’est parfois pas soutenue par une application agressive.

Vestager a déposé d’énormes amendes contre certaines des plus grandes entreprises technologiques. Mais ses efforts ont parfois été étouffés par les tribunaux.

Et les propositions de mardi ont été interrompues par une annonce selon laquelle la toute première amende pour violation de la confidentialité des données avait été émise plus de deux ans après son entrée en vigueur. Le régulateur irlandais des données a condamné Twitter à une amende de 550000 dollars pour avoir enfreint les règles de confidentialité des données – une goutte d’eau pour une entreprise qui a déclaré un chiffre d’affaires de 936 millions de dollars pour le seul troisième trimestre de 2020.

Les nouvelles règles « ne limiteront pas le pouvoir de marché des grandes entreprises technologiques », a déclaré Tang. Il a dit qu’il souhaitait que les propositions soient plus strictes.

«Ce sera certainement un changement dans la manière dont nous interagissons avec les données et dans la manière dont nous trouvons une architecture pour Internet», a-t-il déclaré. « Et ce ne sera pas la fin de la discussion. »