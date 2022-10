Les règles strictes des producteurs britanniques de MAFS pour empêcher les combats explosifs de devenir violents sont révélées dans le film de distribution spécial de Noël

Les producteurs de MAFS se sont donné beaucoup de mal pour s’assurer qu’aucune dispute ne devienne physique pendant le tournage de la prochaine réunion spéciale de Noël, qui a eu lieu cette semaine.

Le soleil a révélé en exclusivité que la populaire émission E4 avait décroché un festival spécial en septembre.

MAFS UK a dû mettre en place des règles pour s’assurer que les choses ne deviennent pas incontrôlables lors du tournage de l’émission spéciale de Noël[/caption]

Afficher les experts Paul C Brunson, Mel Schilling et Charlene Douglas[/caption]

Et c’est la meilleure nouvelle pour les fans puisque la septième série de Mariés au premier regard s’est terminée plus tôt cette semaine.

Désormais, les téléspectateurs n’auront plus à attendre longtemps avant que certaines de leurs stars préférées des deux dernières saisons soient de retour sur leurs écrans.

Sachant très bien à quel point les choses pouvaient devenir explosives, ils ont pris un certain nombre de précautions pour s’assurer que rien ne dérape.

Une source a déclaré au Sun : “Les patrons ont fouillé tous les sacs des acteurs à la recherche d’alcool lorsqu’ils sont arrivés pour le tournage, car ils ne voulaient pas que quiconque se faufile dans leur propre alcool.

«Les producteurs ont une limite stricte sur ce que les acteurs peuvent boire pendant le tournage, car ils savent que les choses peuvent devenir brûlantes et ils ne veulent pas que les combats deviennent incontrôlables.

“Comme sur Love Island, ils sont limités à quelques verres pour que rien ne devienne incontrôlable.”

Un porte-parole de l’émission a confirmé : “La consommation d’alcool est surveillée et limitée sur les tournages de Married at First Sight UK.

“Les producteurs donnent la priorité à la sécurité et au bien-être du contributeur à tout moment.”





Deux des mariées les plus mémorables de cette année ont également été snobées de la spéciale festive.

Les patrons ont décidé de ne pas demander à Whitney Hughes et April Banbury de participer.

“De nombreux acteurs ont été surpris d’apprendre que Whitney et April n’avaient pas été invités à filmer le spécial de Noël – ils s’attendaient à ce qu’ils soient là”, nous a dit une source.

“Tous les participants des séries 2021 et 2022 n’ont pas été interrogés, mais compte tenu des personnages clés qu’ils étaient tous les deux lors de la dernière course, il y a eu beaucoup de discussions sur le plateau à propos de leur non-implication.”

Une autre source de l’émission a confirmé que Whitney et April n’étaient pas présentes lors du tournage saisonnier, et a déclaré que le casting serait confirmé dans les semaines à venir.

Cela vient alors que The Sun a révélé hier que deux mariés avaient également été exclus de la spéciale festive.